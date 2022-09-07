Các chuyên gia phong thuỷ nói rằng, những người tuổi Sửu không thiếu tham vọng và nghị lực. Con giáp này sẽ luôn lên kế hoạch rõ ràng cho mọi thứ và luôn tiến về phía trước theo kế hoạch của chính mình.

Trong thời gian tới, con giáp tuổi Sửu có tầm nhìn xa và mọi thứ dường như nằm trong dự kiến của bản mệnh. Những người này luôn giữ được bình tĩnh, không kiêu ngạo cũng không bốc đồng và luôn mỉm cười đối mặt với cuộc sống.

Đúng 12 giờ trưa nay,người tuổi Sửu được sự phù hộ của các vì sao tốt lành, may mắn nên mọi việc vô cùng thuận buồm xuôi gió. Con giáp này sẽ sẽ có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, ngọt ngào trong tình yêu và không phải lo lắng về tiền bạc.

Tuổi Tuất

Theo thầy tử vi - tướng số, người tuổi Tuất thường sở hữu chỉ số IQ khá cao. Không những thế, con giáp này còn giỏi ăn nói và có tài năng hùng biện bậc nhất. Bản mệnh sống hòa đồng, được nhiều người yêu mến và nhận được sự ủng hộ của những người xung quanh.

rong công việc, con giáp này lại được quý nhân phù trợ nên vận thế ngày càng lên hương - Ảnh minh họa: Internet

Đúng 12 giờ ngày hôm nay (7/9), con giáp này có sao may mắn chiếu mệnh. Bản mệnh có cuộc sống bình an, hạnh phúc, sức khỏe dồi dào. Trong công việc, con giáp này lại được quý nhân phù trợ nên vận thế ngày càng lên hương.

Những khi được quý nhân giúp đỡ, người tuổi Tuất nên nhận lời, chớ nên từ chối lòng tốt của người khác. Bản mệnh có số mệnh may mắn và được định sẵn sẽ thành công trong thời gian tới.

Tuổi Ngọ

Tử vi 12 con giáp cho hay, những người tuổi Ngọ có hôm nay tràn đầy may mắn và năng lượng. Những người sắp xuất ngoại làm ăn thì chuẩn bị đón tin vui. Thời gian qua, mọi mặt của con giáp này chưa được suôn sẻ thế nhưng cũng đừng quá lo lắng.

Với người làm công việc buôn bán, bản mệnh sẽ kiếm được một khoản lời lãi kha khá nếu biết năng động, nắm bắt thời cơ - Ảnh minh họa: Internet

Đúng 12 giờ ngày 7/9/2022 mọi chuyện sẽ dần trở nên tốt hơn, đồng tiền cũng sẽ dần dần đổ vào túi của con giáp này. Với người làm công việc buôn bán, bản mệnh sẽ kiếm được một khoản lời lãi kha khá nếu biết năng động, nắm bắt thời cơ. Nếu cảm thấy cách thức làm ăn hiện tại đã đi vào lối mòn thì bạn đừng ngại ngần rời bỏ để thử sức với những cách thức mới, rất có thể con giáp này sẽ được đón nhận nhiều điều thuận lợi bất ngờ đấy.

Nếu là người làm công ăn lương, càng vất vả, bôn ba, xông xáo thì thu hoạch càng lớn, tiền do bản mệnh vất vả mà kiếm được nên chẳng ai có thể dị nghị bất cứ điều gì. Hãy tiếp tục cố gắng trong tương lai, người tuổi này sẽ còn tiến xa hơn nữa.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.