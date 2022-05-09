Đúng 10h ngày 9/5, Thiên Hoàng chiếu mệnh, những con giáp sau đón nhận 'cơn mưa tiền tài', đổi đời ngoạn mục, dễ trở thành đại gia giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 09/05/2022 04:30

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây đón nhận "cơn mưa tiền tài", đổi đời ngoạn mục, dễ trở thành đại gia giàu sụ vào đúng 10h ngày 9/5.

Tuổi Dần

Nhờ có sự che chở của sao tốt, quý nhân nhập mệnh, thiên tài, cuộc sống của con giáp may mắn này sẽ thay đổi rõ rệt, phất lên như diều gặp gió. Bên cạnh đó, ngoài nguồn thu nhập chính từ công việc, bạn cũng sẽ có thêm nhiều cơ hội kiếm tiền khác, có khi còn sẽ kiếm được gấp mấy lần thu nhập bình thường của mình.

Đặc biệt, những người tuổi Dần cũng sẽ có con đường nhân duyên tốt, đi đến đâu cũng sẽ hòa nhập rất nhanh với mọi người xung quanh, cũng có được sự giúp đỡ và ủng hộ rất nhiều từ quý nhân.

con giap may man
Người tuổi Dần cũng sẽ có con đường nhân duyên tốt, đi đến đâu cũng sẽ hòa nhập rất nhanh với mọi người xung quanh - Ảnh: Internet

Tuổi Thìn

Chuyện tiền bạc của người tuổi Thìn trở nên rất suôn sẻ cuộc sống trở nên thăng hoa viên mãn. Đúng 10h ngày 9/5, bạn sẽ dần cảm nhận nguồn năng lượng tích cực, vận khí cát lành phất lên. Đồng thời, nhờ có sao Tinh Tú chiêu mệnh nên công việc càng ngày càng vượng, chuyện làm ăn kinh doanh cũng có nhiều tiến triển tốt.

Sau những khúc mắc, hiểu lầm thì chuyện tình cảm của tuổi Thìn sẽ khả quan vào thời gian tới. Sự bao dung, thấu hiểu giúp bạn và nửa kia vượt qua được khó khăn trong tương lai. Với người độc thân là nữ mệnh có thể sẽ gặp được nhân duyên của đời mình.

con giap may man 1
Chuyện tiền bạc của người tuổi Thìn trở nên rất suôn sẻ cuộc sống trở nên thăng hoa viên mãn - Ảnh: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân sẽ gặt hái được nhiều thành công trong công việc cũng như sự nghiệp, gặt hái nhiều trái ngọt vào đúng 9h ngày 9/5. Vì vậy, vấn đề tài chính không còn là nỗi lo lắng của bạn nữa bởi chuyện kinh doanh rất sáng rạng.

Với những người làm công ăn lương, bạn sẽ không còn gặp gian nan nào trong công việc nữa thay vào đó là luôn thuận lợi, mối quan hệ đồng nghiệp hay lãnh đạo cũng được cải thiện. Đây cũng chính là lúc con giáp này nhận được sự tin tưởng của cấp trên, được thăng chức và tăng lương.

con giap may man 2
Người tuổi Thân sẽ gặt hái được nhiều thành công trong công việc cũng như sự nghiệp, gặt hái nhiều trái ngọt - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Lộc phát kể từ 10/5, Thần Tài cưng chiều, những con giáp sau đổi vận thành công, tài lộc thăng hoa, làm giàu cực dễ

Lộc phát kể từ 10/5, Thần Tài cưng chiều, những con giáp sau đổi vận thành công, tài lộc thăng hoa, làm giàu cực dễ

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây đổi vận thành công, tài lộc thăng hoa, làm giàu cực dễ kể từ 10/5.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giâp 12 con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 13 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 43 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 1 giờ 43 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 2 giờ 13 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Video 2 giờ 43 phút trước
Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Tâm sự 3 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng