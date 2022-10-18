Đúng 10h ngày 19/10: 3 con giáp có tài lộc bay bổng, công danh thăng tiến, niềm vui ngập tràn, gia đạo bình an

Tâm linh - Tử vi 18/10/2022 10:00

Những con giáp này được dự báo sẽ nhận được cơ hội tiến thân và gặp được nhiều may mắn trong sự nghiệp.

 

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi tính tình hòa đồng, dễ gần, thích kết bạn. Họ có khả năng giao tiếp tốt, giỏi xử lý các tình huống xã hội nên được lòng mọi người. Trong công việc, họ chăm chỉ, tận tụy, sẵn sàng lắng nghe các ý kiến góp ý từ người khác.

Đúng 10h ngày 19/10: 3 con giáp có tài lộc bay bổng, công danh thăng tiến, niềm vui ngập tràn, gia đạo bình an - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian trước, người tuổi Mùi gặp không ít khó khăn trong công việc do tác động ngoại cảnh. Công việc bị trì hoãn khiến họ khá mất bình tĩnh, lo lắng. Tuy nhiên, bước qua khung giờ này, tài vận của con giáp này dần khởi sắc. Người tuổi này sẽ nhận được tin vui bất ngờ, vận trình suôn sẻ. Trong khi đó, người tuổi Mùi làm kinh doanh cũng được Thần Tài ban phát tài lộc, chốt được nhiều đơn hàng, thương vụ. 

Tuổi Sửu

Trời sinh những người tuổi Sửu vốn chăm chỉ, siêng năng, luôn biết phấn đấu để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. So với những con giáp khác, tuổi Sửu là người sống thực tế, biết nhìn xa trông rộng và không ngừng nỗ lực tìm kiếm cơ hội đổi đời. Tuổi Sửu cũng gặp được nhiều may mắn nhưng thời gian gần đây mọi thứ không được suôn sẻ. Tuy nhiên, sắp tới, tuổi Sửu hãy chuẩn bị tinh thần để chào đón hỷ sự.

Đúng 10h ngày 19/10: 3 con giáp có tài lộc bay bổng, công danh thăng tiến, niềm vui ngập tràn, gia đạo bình an - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, từ khung giờ này công việc tuổi Sửu bất ngờ khởi sắc, kéo theo mọi thứ được vận hành thuận lợi. Lúc này tuổi Sửu sẽ gặp được quý nhân, người này sẽ giúp đỡ và tạo điều kiện cho tuổi Sửu làm giàu. Dự kiến, cuối tháng cuộc sống bất ngờ viên mãn.

Tuổi Tuất

Đây lúc con giáp tuổi Tuất có thể áp dụng những kỹ năng được trau chuốt trong thời gian qua vào công việc và đời sống cá nhân. Đừng chần chừ chờ đợi mà hãy chủ động thể hiện tài năng của mình, chắc hẳn bạn sẽ khiến rất nhiều người khâm phục đấy. Dù làm ở lĩnh vực gì đi nữa, hãy chăm chỉ và trách nhiệm với công việc được giao, chắc chắn bạn sẽ được lãnh đạo đánh giá rất cao.

Đúng 10h ngày 19/10: 3 con giáp có tài lộc bay bổng, công danh thăng tiến, niềm vui ngập tràn, gia đạo bình an - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thậm chí, nếu quyết tâm, con giáp này còn tìm ra hướng đi mới giúp tập thể thoát khỏi lối mòn trước đó, đem về khoản tiền rủng rỉnh cho chính bản thân và mọi người xung quanh. Vận trình tình cảm cũng phát triển tốt đẹp hơn khi mối quan hệ giữa bạn và đối tượng tìm hiểu ngày càng trở nên sâu sắc.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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