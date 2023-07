Đúng 10 ngày tới (24 - 2/8) Thái Dương trợ vận, chúc mừng 3 con giáp may mắn ngút trời, hãy chuẩn bị tinh thần đón phú quý về nhà ầm ầm

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ thường có tính cách hướng ngoại và tạo được nhiều mối quan hệ tốt trong xã hội. Họ sinh ra vốn thông minh, tài giỏi, tuy không quá xuất sắc nhưng biết dùng kinh nghiệm và sự học hỏi của mình để đạt được thành công.



Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, 10 ngày tới (24 - 2/8) tuổi Tỵ là con giáp may mắn do được Thái Âm và Dịch Mã độ vận. Ai đang có ý định xuất ngoại làm ăn, thuyên chuyển công tác, càng đi xa thì công việc càng thuận lợi may mắn.

Thời gian này, những vì sao may mắn sẽ tỏa sáng rực rỡ, vận may rủng rỉnh, Tỵ sẽ gặp nhiều may mắn và tài lộc dồi dào. Bạn sẽ giàu có và hạnh phúc trên đường đi, làm chủ được cuộc sống của mình.

Tuổi Hợi

10 ngày tới (24 - 2/8) vận may đến với người tuổi Hợi trên nhiều phương diện. Nếu là người làm công ăn lương và đang có một dự án tâm huyết thì nhất định bạn sẽ nhận được nhiều đánh giá cao, chạm vào cơ hội thăng tiến trong công việc.





Một vài kẻ sẽ ghen tị với những thành công của bạn nhưng không sao cả, bạn đừng quá lo lắng. Hãy tăng tốc lên một chút, sắp tới sẽ có rất nhiều cơ hội để bạn phát triển sự nghiệp của mình.

Tài lộc của người làm ăn kinh doanh cũng vượng phát. Tuần này tốt cho các hoạt động buôn bán, nhập thêm hàng hoặc ký kết hợp đồng, khiến tiền đổ về túi khá nhanh. Dù hơi vất vả một chút, song bạn sẽ có một tương lai ngày càng ổn định.

Cát tinh giúp con giáp may mắn 10 ngày tới (24 - 2/8) cảm thấy tự tin hơn trong việc mở rộng mối quan hệ của mình. Những nhân duyên tốt đẹp xuất hiện, đó có thể là người bạn mới, đồng nghiệp mới hoặc đối tác làm việc mới... giúp đỡ bạn rất nhiều trong tương lai.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo