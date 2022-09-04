Đúng 10 giờ sáng hôm nay (4/9): Hờn đỏ mắt với 3 con giáp thi nhau kéo tài lộc, phất lên như diều gặp gió, cuộc sống như ý vô cùng lên hương

Tâm linh - Tử vi 04/09/2022 05:56

10 giờ sáng hôm nay trở đi (4/9) Thiên Tài sẽ giúp 3 con giáp may mắn này ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, chỉ việc rung đùi hưởng lộc, tiền chất như núi.

Tuổi Sửu

Hôm nay Chính Tài hỗ trợ cho con giáp tuổi Sửu có nhiều tài lộc trong ngày hôm nay, có thể bạn cho rằng vận may từ trên trời rơi xuống nhưng thực tế đó là nhờ vào việc bạn từng giúp người khác trong thời gian trước đây mà bạn đã quên từ lâu. Cuộc sống là vậy, cho đi điều gì bạn sẽ nhận về tương ứng, cho dù đó là điều tốt hay điều xấu.

Ngũ hành tương sinh giúp bản mệnh có cơ hội gia tăng sự kết nối, mở rộng mối quan hệ với mọi người. Hãy trân trọng những mối nhân duyên đưa một người nào đó tới với ta, nếu có thể, hãy học hỏi từ chính cuộc sống và trải nghiệm của họ.

Đúng 10 giờ sáng hôm nay (4/9): Hờn đỏ mắt với 3 con giáp thi nhau kéo tài lộc, phất lên như diều gặp gió, cuộc sống như ý vô cùng lên hương - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Hôm nay đúng 10h trở đi, Tam Hợp cục che chở nên vận trình của người tuổi Thìn vô cùng khởi sắc, may mắn cát tường, vạn sự như ý. Đường nhân duyên hanh thông rộng mở, tạo ra tinh thần hăng hái để bản mệnh nỗ lực theo đuổi mục tiêu của bản thân.

Ngày này, dù là người có đôi hay người đang trong giai đoạn tìm hiểu đều được nếm trải dư vị ngọt ngào của tình yêu. Người có duyên sau bao trắc trở cũng tìm về được bên nhau. Thử thách đã vượt qua, hạnh phúc đang chờ đợi bản mệnh ở ngay phía cuối con đường.

Tỷ Kiên xuất hiện cũng nhắc nhở những chú Rồng cần phải biết cách xử lý các mối quan hệ xã giao trong công việc. Con giáp này có chính kiến của riêng mình, muốn bảo vệ cái tôi cá nhân, song nếu cứ cố chấp, không lắng nghe ý kiến đóng góp của mọi người, bạn có thể rơi vào tình huống bị cô lập.

Đúng 10 giờ sáng hôm nay (4/9): Hờn đỏ mắt với 3 con giáp thi nhau kéo tài lộc, phất lên như diều gặp gió, cuộc sống như ý vô cùng lên hương - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

10 giờ hôm nay những người tuổi Mùi có tài vận khá lý tưởng khi bước sang ngày mới. Tử vi cho biết những người tuổi Mùi có nhiều hy vọng tài lộc về tay nhưng bản mệnh lại có được những khoản thu bất ngờ, cuộc sống cực kỳ viên mãn.

Những người tuổi Mùi hãy nhanh chóng nắm bắt thời cơ để không cảm thấy hối hận sau này. Nhiều cơ hội ở ngay phía trước, đòi hỏi tuổi Mùi nhanh nhạy, nhìn xa trông rộng sẽ có những bước tiến vững chắc trong sự nghiệp của mình.

Đúng 10 giờ sáng hôm nay (4/9): Hờn đỏ mắt với 3 con giáp thi nhau kéo tài lộc, phất lên như diều gặp gió, cuộc sống như ý vô cùng lên hương - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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