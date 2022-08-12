Đúng 10 giờ sáng (12/8), tử vi cho thấy Thần tài gọi cửa 3 con giáp này, mở cửa đón lộc, may mắn ngập tràn

10 giờ sáng (12/8) những con giáp may mắn này sẽ được Thần Tài gọi tên, chuẩn bị hốt tiền vàng đầy két đi là vừa.

Tuổi Tý Tử vi 12 con giáp cho thấy đúng 10 giờ sáng (12/8), sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ có nhiều bước phát triển thuận lợi bất ngờ dưới sự nâng đỡ của Tam Hội. May mắn hơn, bạn còn có cơ may gặp gỡ quý nhân và được quý nhân giúp đỡ khắc phục khó khăn. Trong ngày, bản mệnh có cơ hội lọt vào mắt xanh của cấp trên và nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp nhờ có tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm. Con đường sự nghiệp sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng cho những gì đã bỏ ra. Tinh thần làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm cao của bạn khiến lãnh đạo tin tưởng giao trọng trách. Mọi cố gắng của bạn rồi sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dần Khoảng thời gian giữa năm nay, tài lộc của người tuổi Dần có dấu hiệu khởi sắc. Nhưng càng rõ rệt hơn vào đúng 10 giờ sáng (12/8), chẳng những nơi làm việc đặc biệt suôn sẻ, mà còn được thần Tài trợ giúp kiếm tiền. Bên cạnh đó nhờ ăn ở hiền lành, hay nhẫn nhịn nên bản mệnh có quý nhân phù trợ, có thể tự mình làm giàu, càng về sau càng suôn sẻ, nhiều điều tốt đẹp sẽ xảy ra. Bạn trẻ tuổi Dần cũng có thể có được những cơ hội làm việc tốt hơn so với những người xung quanh.

Vì vậy những ngày tháng về sau, cuộc sống của bạn sẽ được tái sinh, thoát khỏi đau khổ và sẽ không còn bị ảnh hưởng bởi hung tinh quá nhiều. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dậu Hôm nay vào lúc 10 giờ (12/8) trở đi, tin mừng trên đường tài lộc của người tuổi Dậu đang ùn ùn kéo đến. Các kế hoạch hợp tác làm ăn, đàm phán với khách hàng diễn ra hết sức thuận lợi. Nhờ thế, người làm công ăn lương có thu nhập khá, có thể nhận khoản tiền thưởng cuối năm sớm. Người kinh doanh, buôn bán có một ngày “bội thu”, làm ăn rủng rỉnh, tài chính vững mạnh. Nếu thời gian qua bạn dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp thì hôm nay là ngày để bạn tìm sự cân bằng với cả chuyện tình cảm cũng như mối quan hệ gia đình. Bởi Hỏa khắc Kim, mối quan hệ của bạn đang có nhiều dấu hiệu rạn nứt đấy. Bạn nên dành thêm thời gian hơn để quan tâm và ở bên người thân. Xem ngày tốt theo Nhị thập bát tú, thời điểm này khởi tạo trăm việc đều tốt, tốt nhất là xây đắp hay sửa chữa phần mộ, trổ cửa, tháo nước, các việc thủy lợi, may áo, kinh doanh, giao dịch, mưu cầu công danh,... Ảnh minh họa: Internet Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi cuối tuần (13 - 14/8): TOP 3 con giáp làm gì cũng thuận lợi, phúc lộc tràn trề, làm ăn phát đạt Tử vi cuối tuần (13-14/8) của 12 con giáp cho thấy Top 3 con giáp may mắn được cục diện Tam Hợp che chở nên gặp nhiều điều thuận lợi về cả công việc lẫn tiền tài.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dung-10-gio-sang-12-8-tu-vi-cho-thay-than-tai-goi-cua-3-con-giap-nay-mo-cua-don-loc-may-man-ngap-tran-490894.html