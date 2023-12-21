Đúng 0h ngày 10/11 âm lịch, 3 con giáp đổi mệnh rực rỡ, tài lộc như 'chuột sa chĩnh gạo', ngày càng phú quý vinh hoa

Tâm linh - Tử vi 21/12/2023 09:11

Tử vi dự báo, đúng 0h ngày 10/11 âm lịch sẽ có 3 con giáp phát tài liên tiếp, lộc lá đủ đầy.

Tuổi Dậu

Theo dự đoán cho 12 con giáp, người tuổi Dậu cực kỳ giỏi chiến đấu và có kĩ năng sinh tồn , có nhiều mối quan hệ ngoại giao. Họ luôn có đức tin kiên định và cực kỳ đầu tư cho sự nghiệp của bản thân, dù gặp bất cứ trở ngại nào cũng sẽ kiên trì giải quyết tới cùng.

Chính nhờ tính hướng thiện và sự nỗ lực hết mình của họ, đúng 0h ngày 10/11 âm lịch, quý nhân sẽ bất ngờ xuất hiện, không ai khác chính là người thân trong gia đình. Con giáp này sẽ như cá chép vượt vũ môn, gặt hái tài lộc dồi dào, làm ăn viên mãn, kinh doanh được lộc. Một phát lên tiên, hưởng lộc nhà trời ắt hẳn là viễn cảnh quá gần nếu họ biết tranh thủ cơ hội vàng mười này để đi lên!

Đúng 0h ngày 10/11 âm lịch, 3 con giáp đổi mệnh rực rỡ, tài lộc như 'chuột sa chĩnh gạo', ngày càng phú quý vinh hoa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi tác càng cao, con giáp tuổi Ngọ càng dễ được mọi người nể trọng, miễn là biết cần cù học hỏi không kiêu ngạo, kiên định với đam mê và sở thích mình có, chắc chắn họ sẽ lên dần đến đỉnh cao danh vọng khi ngoài 30. Chưa kể với khả năng vốn có, việc họ đạt tới đỉnh thành công khi còn trẻ tuổi cũng là điều dễ hiểu.

Điều kiện thành công tiên quyết cho họ chính là sự kiên trì, quyết tâm. Đúng 0h ngày 10/11 âm lịch dù gặp phải khó khăn cỡ nào, họ cũng luôn có quý nhân là cấp trên và cộng sự giúp đỡ hết mình, làm nên nghiệp lớn. Từ đó, tiền tài cũng ngày một khởi sắc vượt bậc không ngờ, đừng bỏ cuộc sớm nhé!

Đúng 0h ngày 10/11 âm lịch, 3 con giáp đổi mệnh rực rỡ, tài lộc như 'chuột sa chĩnh gạo', ngày càng phú quý vinh hoa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất vốn hiền lành, tài đức song toàn nhưng nhược điểm của họ là coi trọng vật chất. Việc gì gắn tới tiền là họ luôn căng mắt, chặt lòng nên dễ bị người khác để ý, coi thường. Nhờ được phúc tinh cao chiếu, quý nhân phù trợ với họ chính là bạn bè, người thương nên đúng 0h ngày 10/11 âm lịch, con giáp tuổi Tuất được thần Tài ưu ái, rót lộc vào nhà, phúc tài song thụ, vô cùng hạnh phúc.

Chỉ cần làm việc lương thiện, tích đức đủ đầy, ắt hẳn họ sẽ khiến nhiều người ghen tị. Tuy nhiên, con giáp này cũng cần để ý sức khỏe, làm việc cân bằng với dinh dưỡng hài hòa, tránh bệnh ngoài da và bệnh đường tiêu hóa.

Đúng 0h ngày 10/11 âm lịch, 3 con giáp đổi mệnh rực rỡ, tài lộc như 'chuột sa chĩnh gạo', ngày càng phú quý vinh hoa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

Đúng thứ Tư và thứ Năm (6/12 - 7/12), 3 con giáp đứng đầu đỉnh tài lộc, hỷ sự tưng bừng, cuộc sống thăng hoa rõ mồn một, muốn nghèo cũng khó

Đúng thứ Tư và thứ Năm (6/12 - 7/12), 3 con giáp đứng đầu đỉnh tài lộc, hỷ sự tưng bừng, cuộc sống thăng hoa rõ mồn một, muốn nghèo cũng khó

Tử vi dự đoán, đúng thứ Tư và thứ Năm, 3 con giáp được Thần Tài đích thân đưa lối dẫn đường đến với tài lộc, vận may. Từ đó cuộc sống viên mãn, giàu có hơn người.

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