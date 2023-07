Đúng 0h đêm nay (Rằm tháng 6 âm lịch) vận khí hưng thịnh: TOP 3 con giáp được chiếu mệnh bội thu tài lộc, sau một đêm ngủ dậy thấy của nả trong tay, nửa cuối năm phất lên như vũ bão

Tuổi Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tuất thường tỏ ra mạnh mẽ, tự tin và tích cực. Họ can đảm đối mặt với những áp lực trong cuộc sống, có khả năng điều chỉnh trái tim của mình và không dễ bị đánh bại. Con giáp này có nhiều thành tích xuất sắc về mọi mặt và sẽ không xuống dốc hay tụt lại phía sau.

Rằm tháng 6 âm lịch là lúc sự phát triển tốt đẹp của Tuất được bật lên, tốc độ kiếm tiền ngày càng nhanh, sớm đạt được đỉnh cao lý tưởng.

Người tuổi Tuất sẽ được bao bọc bởi vận may, gặp hung hóa cát, có động lực để làm ăn kiếm tiền trang trải cuộc sống. Nếu không may gặp hoa cũng sớm vượt qua bình an vô sự nhờ cục diện Tam Hội Thái Tuế kết hợp với Nguyệt Lệnh lâm Đế Vượng che chở cực kỳ tốt.

Tuổi Thân

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân rất thông minh, độc lập và không chịu khuất phục. Con giáp này có năng lực, ham học hỏi, biết cách lập kế hoạch. Họ cũng không ngại khó, ngại khổ. Khi gặp khó khăn, họ không nản lòng, nhụt chí mà từng bước tìm cách giải quyết vấn đề.

Theo tử vi cho biết, thời khắc bước qua Rằm tháng 6 âm lịch cùng là lúc vận trình sự nghiệp của con giáp tuổi Thân suôn sẻ hơn. Tại nơi làm việc, họ được lãnh đạo ghi nhận, có quý nhân phù trợ. Người tuổi này có tài vận vượng phát, kiếm tiền bằng nhiều cách.

Trong khi đó, người làm trồng trọt chăn nuôi có mùa vụ bội thu, nông sản bán được mùa, được giá. Không chỉ trong ngày Rằm tháng 6 âm lịch này mà những tháng còn lại của năm Nhâm Dần 2022, con giáp này được lộc làm ăn, kinh doanh. Sự nghiệp của họ thuận buồm xuôi gió, tiền về đầy túi.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm