Đúng 0h đêm nay (20/8 âm lịch), Phật Bà hiển linh, Cát Tinh xua đuổi tà khí: 3 con giáp hứa hẹn dư dôi nhiều về tiền bạc, công việc khởi sắc, tài lộc thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 14/09/2022 19:44

3 con giáp có tên dưới đây được Phật Bà che chở, Thần Tài gọi tên nên may mắn kéo tới dồn dập nhanh chóng giàu có.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý thông minh và có năng lực. Họ có đầu óc rất linh hoạt, xoay chuyển nhanh. Khi đã xác định mục tiêu nào, con giáp này chuyên tâm và cố gắng tập trung để đạt được mục tiêu đó. Con giáp tuổi này tính tình hòa đồng, có nhiều bạn bè. Vì vậy, khi khó khăn, họ được nhiều người đồng cảm, giúp đỡ. Thời gian gần đây, công việc của người tuổi Tý có phần chững lại.

Đúng 0h đêm nay (20/8 âm lịch), Phật Bà hiển linh, Cát Tinh xua đuổi tà khí: 3 con giáp hứa hẹn dư dôi nhiều về tiền bạc, công việc khởi sắc, tài lộc thăng hoa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi cho biết, đúng 0h đêm nay (20/8 âm lịch), bản tính cần mần, tốt bụng của Tý được Bồ Tát phù hộ độ trì, phú quý tăng mạnh! Người tuổi Tý có tính cách rất mạnh mẽ và cứng như đá nên dù gặp khó khăn gì họ cũng sẽ dốc hết sức lực để hoàn thành, không bỏ cuộc giữa chừng, tự nhiên vận may của quý nhân rất mạnh, dù gặp khó khăn cũng được quý nhân giúp đỡ, dễ dàng trở thành người giàu có.

Sắp tới, vận thế của người tuổi Tý tăng cao hơn trước. Chỉ cần nắm bắt cơ hội và cố gắng hết sức để thể hiện bản thân, con giáp này ngày càng thành công trong công việc.

Tuổi Thân

Tử vi học đã chỉ ra rằng, đúng 0h đêm nay (20/8 âm lịch) vận thế của người tuổi Thân sẽ có bước chuyển biến tích cực. Họ không chỉ có vô số cơ hội kiếm tiền, công danh, sự nghiệp cũng thăng tiến như diều gặp gió. Công việc của Thân sẽ thuận lợi bất ngờ, gom về món tiền khá lớn.

Đúng 0h đêm nay (20/8 âm lịch), Phật Bà hiển linh, Cát Tinh xua đuổi tà khí: 3 con giáp hứa hẹn dư dôi nhiều về tiền bạc, công việc khởi sắc, tài lộc thăng hoa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Càng dám liều lĩnh Thân sẽ càng phát huy được thế mạnh của mình. Vậy nên, tuổi Thân hãy cứ kiên trì theo đuổi đam mê, nắm bắt cơ hội rồi thần tài sẽ ban cho bạn vô số tài lộc. Đối với những người làm kinh doanh, đây là lúc bạn nên tranh thủ nắm bắt mọi thời cơ để có thể “cá kiếm” được khối tài sản to lớn.

Ngay cả khi trong thời gian này tuổi Thân không chủ động đi tìm cơ hội thì tài vận cũng sẽ ghé thăm. Dự kiến cuối năm, cuộc sống tuổi Thân sẽ được cải thiện rõ rệt, đủ để sống sung túc đến vài năm sau.

Tuổi Mùi

Những người sinh năm Mùi khá nhạy cảm, dễ thu hút người khác phái và rất giàu lòng nhân ái. Có đôi khi, họ mang đến cho người khác cảm giác hơi thu mình lại, tuy nhiên thực tế chỉ là họ có những nguyên tắc riêng của mình. Trong công việc, người tuổi Mùi cực nghiêm túc và theo đuổi yêu cầu rất cao nhưng lúc đời thường, họ lại thân thiện và tương đối mềm mỏng với tất cả mọi người.

Đúng 0h đêm nay (20/8 âm lịch), Phật Bà hiển linh, Cát Tinh xua đuổi tà khí: 3 con giáp hứa hẹn dư dôi nhiều về tiền bạc, công việc khởi sắc, tài lộc thăng hoa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đúng 0h đêm nay (20/8 âm lịch), vận khí của người tuổi Mùi cực kì thịnh vượng. Cuộc sống của họ gần như bước lên một nấc thang mới, sự nghiệp hanh thông, vạn sự suôn sẻ, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc đủ đầy.

Nhìn chung, càng về sau, phúc khí của họ càng tràn trề. Đặc biệt, trước khoảng thời gian cuối năm nay, người tuổi Mùi nhất định đón nhận tin vui lớn trong công việc.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Trúng số độc đắc bất ngờ vào lúc 16h30 chiều mai (15/9/2022), 3 con giáp chuẩn bị đón tiền về ào ào như thác đổ, giàu nứt đố đổ vách

Trúng số độc đắc bất ngờ vào lúc 16h30 chiều mai (15/9/2022), 3 con giáp chuẩn bị đón tiền về ào ào như thác đổ, giàu nứt đố đổ vách

Dù thời gian qua có khổ cực đến mấy thì 3 con giáp này cũng đừng lo, vì chỉ cần bước qua ngày mai đây thôi (15/9/2022) không ai giàu bằng họ.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Video 1 giờ 24 phút trước
Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 2 giờ 24 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 3 giờ 24 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả