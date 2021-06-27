Đức năng thắng số: Qua tháng 7/2021, 3 tuổi may mắn được cao nhân chỉ điểm, bế tắc vụt qua, vận may ập đến khiến đời vui phơi phới

Theo tử vi tướng số, Thìn là con giáp sinh ra đã can trường, sống không ngại khó ngại khổ, luôn dũng cảm đương đầu với khó khăn. Không những thế, con giáp luôn không nề hà giúp đỡ mọi người xung quanh. Chính vì vế, Thìn luôn có bạn bè xung quanh hỗ trợ giúp đỡ.

Theo tử vi ngày mới , vừa qua tháng 7/2021, Thìn sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Song hỷ lâm môn, quý nhân theo chân về nhà. Nếu Thìn đang gặp khó khăn, trục trặc trong cuộc sống hoặc kinh doanh, bậc cao nhân sẽ chỉ điểm để Thìn giải quyết rắc rối của mình. Từ đây, bạn làm đâu thắng đó, lợi nhuận tăng theo cấp số nhân khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ. Thìn được khuyên hãy cứ tin vào chính mình, chớp lấy thời cơ thì ắt đại cát đại lợi, tình tiền viên mãn.

Nổi tiếng là con giáp dĩ hòa vi quý, thiện lương, luôn giúp người giúp đời không cần báo đáp, lại vô cùng khéo léo trong đối nhân xử thế nên Dậu rất được lòng bạn bè, đồng nghiệp và cấp trên, họ luôn hỗ trợ hết lòng.

Đức năng thắng số, từ ngày đầu tiên của tháng 7 đến cuối năm 2021, con giáp thiện lương này sẽ gặp cơ may lớn liên tiếp ập đến. Ai khổ mặc ai, Dậu sẽ có cơ hội đếm tiền sái tay, tài lộc thăng hoa rực rỡ. Nếu đang ấp ủ những dự định mới trong công việc hoặc muốn thử sức ở lĩnh vực khác thì đây chính là thời cơ nghìn năm có một để Dậu ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, muốn nghèo cũng khó.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Phú quý theo chân, may mắn ập xuống đầu, đếm tiền sái tay chính là phúc phần trời đã an bài cho Tỵ trong 6 tháng cuối năm tới đây. Dù đang vướng phải khó khăn nào nơi công sở, Tỵ cũng hãy bỏ lại những thị phi, hiềm khích và cả những hiểu lầm không đáng có lại phía sau để tập trung cho công việc.

Theo tử vi 12 con giáp, vừa qua tháng 7/2021, vận tài chính của Tỵ sẽ khởi sắc, lộc lá tìm đến tận cửa nên con giáp này sẽ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, tiêu pha thả ga cũng chẳng lo cạn túi. Song hỷ lâm môn nên ngoài tài vận, tình duyên của con giáp may mắn này cũng đỏ chót như son, có cơ may tìm được người trong mộng.

Ảnh minh họa: Internet

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