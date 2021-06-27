Đức năng thắng số: Qua tháng 7/2021, 3 tuổi may mắn được cao nhân chỉ điểm, bế tắc vụt qua, vận may ập đến khiến đời vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 27/06/2021 05:34

Nếu đang than ngắn thở dài vì những khó khăn trước mắt, các tuổi sau đây nên thầm cảm ơn ơn trên vì chỉ vừa qua tháng 7/2021 thôi, tử vi ngày mới cho biết, vận mệnh bạn sẽ đổi thay, đặc biệt vượng vận quý nhân, giúp giải quyết được những bế tắc công việc hiện tại.

Tuổi Thìn

Theo tử vi tướng số, Thìn là con giáp sinh ra đã can trường, sống không ngại khó ngại khổ, luôn dũng cảm đương đầu với khó khăn. Không những thế, con giáp luôn không nề hà giúp đỡ mọi người xung quanh. Chính vì vế, Thìn luôn có bạn bè xung quanh hỗ trợ giúp đỡ.

Theo tử vi ngày mới, vừa qua tháng 7/2021, Thìn sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Song hỷ lâm môn, quý nhân theo chân về nhà. Nếu Thìn đang gặp khó khăn, trục trặc trong cuộc sống hoặc kinh doanh, bậc cao nhân sẽ chỉ điểm để Thìn giải quyết rắc rối của mình. Từ đây, bạn làm đâu thắng đó, lợi nhuận tăng theo cấp số nhân khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ. Thìn được khuyên hãy cứ tin vào chính mình, chớp lấy thời cơ thì ắt đại cát đại lợi, tình tiền viên mãn.

tu vi ngay moi
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Nổi tiếng là con giáp dĩ hòa vi quý, thiện lương, luôn giúp người giúp đời không cần báo đáp, lại vô cùng khéo léo trong đối nhân xử thế  nên Dậu rất được lòng bạn bè, đồng nghiệp và cấp trên, họ luôn hỗ trợ hết lòng.

Đức năng thắng số, từ ngày đầu tiên của tháng 7 đến cuối năm 2021, con giáp thiện lương này sẽ gặp cơ may lớn liên tiếp ập đến. Ai khổ mặc ai, Dậu sẽ có cơ hội đếm tiền sái tay, tài lộc thăng hoa rực rỡ. Nếu đang ấp ủ những dự định mới trong công việc hoặc muốn thử sức ở lĩnh vực khác thì đây chính là thời cơ nghìn năm có một để Dậu ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, muốn nghèo cũng khó.

tu vi ngay moi 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Phú quý theo chân, may mắn ập xuống đầu, đếm tiền sái tay chính là phúc phần trời đã an bài cho Tỵ trong 6 tháng cuối năm tới đây. Dù đang vướng phải khó khăn nào nơi công sở, Tỵ cũng hãy bỏ lại những thị phi, hiềm khích và cả những hiểu lầm không đáng có lại phía sau để tập trung cho công việc.

Theo tử vi 12 con giáp, vừa qua tháng 7/2021, vận tài chính của Tỵ sẽ khởi sắc, lộc lá tìm đến tận cửa nên con giáp này sẽ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, tiêu pha thả ga cũng chẳng lo cạn túi. Song hỷ lâm môn nên ngoài tài vận, tình duyên của con giáp may mắn này cũng đỏ chót như son, có cơ may tìm được người trong mộng. 

tu vi ngay moi 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Trong 60 ngày tới, quét sạch vận xui, 3 tuổi này được THẦN TÀI dòm ngó, yên tâm hưởng lộc trời, tiền vàng đổ về như mưa đầu hè

Trong 60 ngày tới, quét sạch vận xui, 3 tuổi này được THẦN TÀI dòm ngó, yên tâm hưởng lộc trời, tiền vàng đổ về như mưa đầu hè

Theo tử vi ngày mới, trong 60 ngày tới, những con giáp này sẽ gặp may mắn cả trong đường tình duyên lẫn sự nghiệp, tài vượng phát đều trong tương lai.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi tử vi Tân Sửu tử vi tháng 7

TIN MỚI NHẤT

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 1 giờ 15 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 1 giờ 45 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 2 giờ 5 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 2 giờ 15 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 45 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 3 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc