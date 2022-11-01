Đức năng thắng số: 3 tuổi rũ bỏ vận đen, nghêng đón tài lộc, tiền về như thác đổ, tiêu xài thoải mái không lo hết, cuối năm rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 01/11/2022 17:56

Tử vi cho biết trong dịp cuối năm Nhâm Dần 2022 có những con giáp dưới đây gặt hái được nhiều thành công tài lộc rủng rỉnh

Tuổi Tuất

Người thuộc tuổi Tuất vốn trời sinh thông minh, nhanh nhẹn và sống theo phong cách của riêng mình. Trên thực tế, tuổi Tuất cũng là kiểu người rất can đảm và có thể xử lý mọi việc một cách đúng đắn. Trong bất cứ công việc này, tuổi Tuất cũng là người nhìn xa trông rộng và biết tính toán chắc chắn, không mắc sai lầm và rủi ro thấp.

Trước đó người tuổi mùi gặp sao xấu nên làm gì cũng bị tiểu nhân ngáng đường. Cuối năm 2022 chính là một khoảng thời gian hoàng kim của tuổi Mùi. Trong thời gian này, tuổi Mùi sẽ vượt qua mọi khó khăn của hiện tại, thu về lợi nhuận không ngờ đến. Nhìn chung, mọi việc của tuổi Mùi cực kỳ suôn sẻ cuộc sống viên mãn.

Đức năng thắng số: 3 tuổi rũ bỏ vận đen, nghêng đón tài lộc, tiền về như thác đổ, tiêu xài thoải mái không lo hết, cuối năm rực rỡ - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trời sinh thông minh nhanh nhẹn, khi hành động luôn bình tĩnh, ít khi nóng vội. Họ là người sống ở hiện tại nhưng luôn biết lo nghĩ cho tương lai. Điều này sẽ mang đến những thành công cho người tuổi Tỵ vào cuối năm. Bản mệnh có thể nghĩ đến việc đầu tư hoặc mở rộng quy mô kinh doanh, lấn sân sang lĩnh vực mới.

Ngay những tháng đầu năm Canh Tý, tuổi Tỵ là con giáp sẽ nhận được nhiều niềm vui trong sự nghiệp cũng như tài lộc. Năng lực được cấp trên ghi nhận, người làm kinh doanh có thêm khách hàng mới, tìm được đối tác tin cậy. Cuối năm nay sẽ là khoảng thời gian rực rỡ tài lộc của con giáp này. Vận may lớn sẽ giúp người tuổi Tỵ đến gần hơn với mục tiêu của mình, rủng rỉnh tiền tiêu khiến ai nấy đều phải ngạc nhiên và trầm trồ ngưỡng mộ.

Đức năng thắng số: 3 tuổi rũ bỏ vận đen, nghêng đón tài lộc, tiền về như thác đổ, tiêu xài thoải mái không lo hết, cuối năm rực rỡ - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Ngọ

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Ngọ có ưu điểm là thông minh, sáng láng và vô cùng nhiệt huyết. Một khi đã bắt tay vào việc gì, họ sẽ làm đến nơi đến chốn, cống hiến toàn bộ thời gian và sức lực cho nó.

Thời gian trước, Ngọ gặp phải nhiều khó khăn trong cuộc sống cũng như trong công việc. Thế nhưng đến thời điểm cuối năm này tự nhiên những mâu thuẫn, khúc mắc của họ cũng dần dần được giải quyết hết, họ sẽ bước vào những ngày tháng sự bình an và nhiều phước lành. Khó khăn qua hết, công việc có nhiều tiến triển, sự nghiệp có những bước củng cố vững chắc, tuổi Ngọ sẽ được đền bù lại gấp nhiều lần.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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