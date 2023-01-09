Dự đoán tử vi 3 ngày đầu tuần (9/1 – 11/1), 3 con giáp hết thời đen đủi, trúng số độc đắc, tựa "cỗ máy in tiền" hốt bạc hốt vàng, lộc lá đầy tay, bước chân ra cửa tiền rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 09/01/2023 10:52

Tử vi dự báo 3 ngày đầu tuần (9/1 – 11/1), 3 con giáp tựa "cỗ máy in tiền" hốt bạc hốt vàng, lộc lá đầy tay, bước chân ra cửa tiền rơi trúng đầu

Tuổi Ngọ

Ngọ vốn là người thông minh, kiên nhẫn và không ngừng nỗ lực trong cuộc sống để tạo ra giá trị riêng cho bản thân mình. So với những con giáp khác, tuổi Ngọ không dễ gì gặt hái được thành công, những thành tựu mà con giáp này có được đều do sự chật vật, đánh đổi bao năm tháng mới có được.

Dự đoán tử vi 3 ngày đầu tuần (9/1 – 11/1), 3 con giáp hết thời đen đủi, trúng số độc đắc, tựa 'cỗ máy in tiền' hốt bạc hốt vàng, lộc lá đầy tay, bước chân ra cửa tiền rơi trúng đầu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 3 ngày đầu tuần (9/1 – 11/1), Ngọ sẽ có phúc vận vô biên, tiền tài phát đạt. Con giáp sẽ nhận được rất nhiều may mắn và niềm vui cả trong công việc và cuộc sống. Thành công từ công việc liên tiếp đến mang lại cho Ngọ một khối tài sản khá lớn. Ngoài ra, những kế hoạch đầu tư kinh doanh diễn ra thành công và thuận lợi, Ngọ không có quá nhiều trở ngại hay khó khăn.

Tuổi Mão

Là người hiền lành, thiện lương và sẵn lòng giúp đỡ người khác mà chẳng hề suy tính thiệt hơn nên Mão được trời Phật thương yêu, quý nhân chiếu cố. Những tháng đầu năm khá chật vật, thế nhưng tuần đầu tiên của tháng 1/2023 Mão sẽ thăng tiến ầm ầm.

Dự đoán tử vi 3 ngày đầu tuần (9/1 – 11/1), 3 con giáp hết thời đen đủi, trúng số độc đắc, tựa 'cỗ máy in tiền' hốt bạc hốt vàng, lộc lá đầy tay, bước chân ra cửa tiền rơi trúng đầu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dự đoán tử vi 3 ngày đầu tuần (9/1 – 11/1), được đề bạt lên vị trí mà bấy lâu nay ước ao, kiếm tiền dễ như trở bàn tay nên càng về cuối tháng 8 Mão càng vượng lộc vượng tài, làm ăn đại phát. Không chỉ tài vận thăng hoa, tình duyên của Mão cũng mặn nồng viên mãn khiến ai cũng hờn.

Tuổi Dậu

Dự đoán tử vi 3 ngày đầu tuần (9/1 – 11/1), tuổi Dậu cũng vinh dự đứng trong hàng ngũ những con giáp may mắn về tài lộc hai ngày cuối tuần. Điềm báo tử vi cho thấy, những chú Gà đón vận may tài lộc khá lớn, nhất là những người làm kinh doanh thì càng có thể kê cao gối ngủ mà không phải lo lắng về tiền bạc nữa.

Đó cũng là nhờ thường ngày con giáp này giữ được uy tín với khách hàng, được mọi người tin tưởng và ủng hộ, chất lượng sản phẩm không có gì để chê trách nữa. Nhờ vậy, bản mệnh sẽ có hai ngày cuối tuần bận rộn nhưng bù lại thì tiền bạc về tay không ngớt, tài lộc tăng tiến với tốc độ chóng mặt.

Dự đoán tử vi 3 ngày đầu tuần (9/1 – 11/1), 3 con giáp hết thời đen đủi, trúng số độc đắc, tựa 'cỗ máy in tiền' hốt bạc hốt vàng, lộc lá đầy tay, bước chân ra cửa tiền rơi trúng đầu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nhân lúc đang dư dả, bạn nên tạo cho mình thói quen lập kế hoạch tài chính để chi tiêu phù hợp với những khoản lợi nhuận kiếm được. Tiết kiệm trước khi tiêu sẽ giúp bạn đảm bảo tài chính ổn định, luôn duy trì được những khoản dự phòng khi cần dùng tới.

Ngoài ra, kiếm tiền nhiều thật nhưng bản mệnh cũng cần nhớ phải giữ sức khỏe cho mình, ăn uống nghỉ ngơi điều độ, đừng lao lực quá mà đổ bệnh thì cơ hội có bày ra trước mắt cũng chẳng thể nắm bắt được.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi hôm nay, thứ Hai (9/1/2023), VÉN MÂY MÙ ĐÓN TIỀN, 3 con giáp tưng bừng đón lộc, bừng sáng tài lộc, bạc phủ phê, năm mới phát tài, vén mây mù đón tương lai xán lạn

Tử vi hôm nay, thứ Hai (9/1/2023), VÉN MÂY MÙ ĐÓN TIỀN, 3 con giáp tưng bừng đón lộc, bừng sáng tài lộc, bạc phủ phê, năm mới phát tài, vén mây mù đón tương lai xán lạn

Tử vi hôm nay, thứ Hai (9/1/2023), 3 con giáp này bừng sáng tài lộc, bạc phủ phê, năm mới phát tài, vén mây mù đón tương lai xán lạn

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