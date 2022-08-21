Dự đoán tuần mới (22/8 - 28/8): Định mệnh an bài điềm tốt cho 3 con giáp, tài lộc vô biên, may mắn trăm bề, tiền chặn trước cửa

Tâm linh - Tử vi 21/08/2022 06:50

Tử vi có nói, tuần mới sẽ có 3 con giáp may mắn làm ăn thuận lợi, sự nghiệp lên hương, ước gì được nấy. Nếu biết nắm bắt cơ hội, bản mệnh tự khắc trở nên giàu có và thành công.

Tuổi Dậu

Bước sang tuần mới đến, con giáp tuổi Dậu sẽ liên tục gặp được nhiều may mắn, tài vận thăng hoa, tiền bạc rủng rỉnh vào túi. Sự nghiệp của con giáp này sẽ ngày càng nhuận phát, chạm đỉnh danh vọng.

Thành công ở hiện tại của Dậu chỉ nhờ một phần may mắn mà trong đó phần lớn là cả một quá trình dài lao động, chăm chỉ làm ăn. Nếu mọi chuyện cứ thế suôn sẻ, thì trong thời guan tới, con giáp may mắn này sẽ có của ăn của để, tiêu mãi không hết.

Dự đoán tuần mới (22/8 - 28/8): Định mệnh an bài điềm tốt cho 3 con giáp, tài lộc vô biên, may mắn trăm bề, tiền chặn trước cửa - Ảnh 1
Bước sang tuần mới đến, con giáp tuổi Dậu sẽ liên tục gặp được nhiều may mắn, tài vận thăng hoa, tiền bạc rủng rỉnh vào túi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi có nói, sang tuần mới tới, người tuổi Thân sẽ tiến một bước dài trên con đường sự nghiệp và chính thức vượt qua được giai đoạn khó khăn, chật vật trước đó. Với vận trình rực rỡ, khí vận ngút trời thì con giáp này sẽ gặp được may mắn bùng nổ.

Có thể sau một đêm, bản mệnh trúng xổ số độc đắc hay thắng đậm những bản hợp đồng béo bở. Chưa hết, Thân con có cơ hội tái ngộ cố nhân, và nhận được sự giúp sức nhiệt tình trong công việc và đời sống.

Dự đoán tuần mới (22/8 - 28/8): Định mệnh an bài điềm tốt cho 3 con giáp, tài lộc vô biên, may mắn trăm bề, tiền chặn trước cửa - Ảnh 2
Tử vi có nói, sang tuần mới tới, người tuổi Thân sẽ tiến một bước dài trên con đường sự nghiệp và chính thức vượt qua được giai đoạn khó khăn, chật vật trước đó - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có chí cầu tiến, luôn biết học hỏi, nhờ vậy mà dễ dàng gặp được nhiều cơ hội để đổi đời. Sự thật thà và chân tình của tuổi Mùi mà bên cạnh họ có nhiều quý nhân, luôn sẵn sàng bảo bọc và che chở cho họ. 

Tử vi học có nói, thời gian qua khó khăn đủ rồi, bước sang tuần mới từ ngày 22/8 đến 28/8, cuộc sống tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều may mắn. Họ có thể sẽ không thành công vang dội nhưng ít nhất cũng được tận hưởng cuộc sống hạnh phúc và đủ đầy về vật chất. Đặc biệt, họ sẽ có cơ hội gặp được quý nhân, những người này sẽ chiếu cố tuổi Mùi nhiều hơn. 

Dự đoán tuần mới (22/8 - 28/8): Định mệnh an bài điềm tốt cho 3 con giáp, tài lộc vô biên, may mắn trăm bề, tiền chặn trước cửa - Ảnh 3
Tử vi học có nói, thời gian qua khó khăn đủ rồi, bước sang tuần mới từ ngày 22/8 đến 28/8, cuộc sống tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Tử vi cho biết, sang tuần cuối tháng 7 âm lịch, 3 con giáp gánh lộc về nhà, tam hỷ kéo tới tiền bạc, tình duyên, sự nghiệp đều rực rỡ.

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