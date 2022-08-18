Dự đoán tử vi ngày 20/8/2022, thánh nhân đãi kẻ khù khờ, 3 con giáp này trúng số độc đắc, ngồi không tài lộc tự đến, giàu càng thêm giàu, tiền của dư dôi

Tâm linh - Tử vi 18/08/2022 23:59

Tử vi ngày 20/8/2022 cho hay, nhờ có sự hậu đãi từ tháng nhân, 3 con giáp này chạm đến đỉnh vinh quang, tiền tiêu hoài không hết, bội thu tài chính, vận trình hanh thông.

Tuổi Mùi

Tử vi ngày 20/8/2022 dự đoán, dưới sự thúc đẩy của Tam Hợp, người tuổi Mùi sẽ luôn cảm thấy hăng hái, nhiệt tình khi bắt tay vào công việc. Con giáp may mắn này hãy sẵn sàng thực hiện những công việc mình đã lên kế hoạch từ trước đó.

Theo tử vi 12 con giáp, tinh thần làm việc của bạn sẽ truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh, khiến hiệu suất làm việc của cả tập thể tăng lên rõ rệt. Nếu là người làm lãnh đạo, bạn sẽ định hướng cho nhân viên những hướng đi chính xác, khắc phục khó khăn trước đó.

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Tử vi ngày 20/8/2022 dự đoán, dưới sự thúc đẩy của Tam Hợp, người tuổi Mùi sẽ luôn cảm thấy hăng hái, nhiệt tình khi bắt tay vào công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày 20/8/2022, tài vận tuổi Mão sẽ có chuyển biến tích cực. Bất kể làm việc gì cũng suôn sẻ, thuận lợi, càng làm việc càng có nhiều tiền, dự kiến cuối năm sẽ cá kiếm được một khoản lớn, đủ để xây dựng cuộc sống sung túc đến hết năm sau.

Tử vi 12 con giáp cho hay, nếu dùng tiền kiếm được để đầu tư thì chắc chắn sẽ sinh thêm lời. Tuy nhiên, tuổi Mão cần lưu ý một điều, khi kiếm được số tiền lớn, cần phải sử dụng để đầu tư cho bản thân mình, tránh cho người khác mượn tiền để giữ tài khí được ổn định.

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Theo tử vi ngày 20/8/2022, tài vận tuổi Mão sẽ có chuyển biến tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Lâu nay, những dự định mà tuổi Tuất đặt ra đều chưa đạt được hết. Nhưng theo tử vi ngày 20/8/2022, nhờ có sự giúp đỡ của sao Thái Dương và Thiên Hỷ, tuổi Tuất sớm đạt được nhiều thành công lớn nhất. Một nguồn thu lớn sẽ đến với bạn.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất có cơ hội lên một bước tiến mới trong sự nghiệp. Tuổi Tuất chỉ cần cố gắng vượt qua mọi thử thách, bằng tài năng của chính bạn, mọi thứ sẽ ổn thỏa. Ngoài ra, tuổi Tuất cũng nên tự tin để nhận bất cứ nhiệm vụ gì mà cấp trên giao phó.

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Theo tử vi ngày 20/8/2022, nhờ có sự giúp đỡ của sao Thái Dương và Thiên Hỷ, tuổi Tuất sớm đạt được nhiều thành công lớn nhất - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trúng số độc đắc đúng 10 giờ sáng ngày 19/8/2022, VƯƠN LÊN TỪ TRO TÀN, 3 con giáp này có thần may mắn kề cận, làm 1 hưởng 10, tiêu tiền mỏi tay

Trúng số độc đắc đúng 10 giờ sáng ngày 19/8/2022, VƯƠN LÊN TỪ TRO TÀN, 3 con giáp này có thần may mắn kề cận, làm 1 hưởng 10, tiêu tiền mỏi tay

Tử vi 12 con giáp có nói, vào đúng 10 giờ sáng ngày 19/8/2022, 3 con giáp này nhờ có vận tài lộc nên dễ dàng trúng số độc đắc, giàu sang vô kể.

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