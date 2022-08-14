Dự đoán tử vi 3 ngày đầu tuần (15/8 - 17/8), Thần Tài 'nổ hũ', 3 con giáp này trúng số độc đắc 'ăn quả đậm', tiền của dư dôi, giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 14/08/2022 21:28

Theo tử vi 3 ngày đầu tuần (15/8 - 17/8), nhờ lộc lá mà Thần Tài ban cho lộc lá, 3 con giáp này có sự nghiệp thành toại, tiền của dư dôi, vận trình hanh thông, trúng số độc đắc.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, những người cầm tinh con Rồng thường rất thông minh, chính trực và rất được lòng người xung quanh. Ngay từ khi còn trẻ họ đã rất có chí tiến thủ và nhanh nhạy với thị trường. Dù là buôn bán hay làm công ăn lương, họ đều gặt hái được thành quả tốt đẹp.

Tử vi 3 ngày đầu tuần (15/8 - 17/8) có nói, tuổi Thìn sẽ gặp nhiều may mắn, phúc khí hanh thông. Con giáp may mắn này sẽ có quý nhân giúp đỡ trong công việc, được lãnh đạo tán dương, được trọng vọng. Nhìn chung, vận trình tài lộc của họ tăng vọt, đại phú đại quý, cuộc sống giàu sang chẳng phải lo nghĩ.

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Tử vi 3 ngày đầu tuần (15/8 - 17/8) có nói, tuổi Thìn sẽ gặp nhiều may mắn, phúc khí hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi 3 ngày đầu tuần (15/8 - 17/8) có nói, đây sẽ là giai đoạn thăng hoa và bứt phá của người tuổi Mùi. Bạn thăng tiến rất nhanh, nhất là về đường tài lộc. Người tuổi Mùi sẽ gặp những năm hợp mệnh, được nhiều cát tinh chiếu rọi, vận thế được ví như cá gặp nước, hanh thông đủ đường.

Theo tử vi 12 con giáp, những chú Dê được cát tinh nhập mệnh, quý nhân vây quanh nên làm gì cũng suôn sẻ hơn. May mắn có được sẽ giúp con giáp này dễ dàng chạm tay tới mục tiêu đã đặt ra, không phải trải qua quá nhiều khó khăn hay trắc trở.

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Tử vi 3 ngày đầu tuần (15/8 - 17/8) có nói, đây sẽ là giai đoạn thăng hoa và bứt phá của người tuổi Mùi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 3 ngày đầu tuần (15/8 - 17/8), tuổi Mão có vận may nở rộ vào 32 ngày tới, đó là tuổi Mão. Thời gian này sẽ là cơ hội rất lớn cho người tuổi Mão phát triển sự nghiệp, tiền tài của mình. Con giáp này được quý nhân vây quanh, nâng đỡ nên may mắn tề tựu, vận khí sáng sủa.

Tử vi 12 con giáp cho hay, người tuổi Mão sẽ hoàn thành rất tốt trách nhiệm được giao và được cấp trên tin tưởng giao cho những trọng trách quan trọng hơn. Về mặt tiền tài, người tuổi Mão sẽ không phải lo lắng gì bởi tiền của đến với bạn liên tiếp. Nguồn tài chính dư dả, sự nghiệp thăng tiến khiến cho tinh thần của tuổi Mão cũng trở nên phấn chấn hơn rất nhiều.

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Theo tử vi 3 ngày đầu tuần (15/8 - 17/8), tuổi Mão có vận may nở rộ vào 32 ngày tới, đó là tuổi Mão - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi tuần mới (15/8 - 21/8), KHÍ VẬN KHỞI SẮC, 3 con giáp này được thần may mắn phù trợ, đắc tài đắc lộc, đại cát đại lợi trúng số độc đắc, đếm tiền mỏi tay

Tử vi tuần mới (15/8 - 21/8), KHÍ VẬN KHỞI SẮC, 3 con giáp này được thần may mắn phù trợ, đắc tài đắc lộc, đại cát đại lợi trúng số độc đắc, đếm tiền mỏi tay

Theo dự đoán tử vi tuần mới (15/8 - 21/8), vận số 3 con giáp này có nhiều điềm lành, dễ dàng trúng số độc đắc, phát tài tới nơi, giàu sang phú quý.

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