Tử vi tuần mới (15/8 - 21/8), KHÍ VẬN KHỞI SẮC, 3 con giáp này được thần may mắn phù trợ, đắc tài đắc lộc, đại cát đại lợi trúng số độc đắc, đếm tiền mỏi tay

Tâm linh - Tử vi 14/08/2022 20:48

Theo dự đoán tử vi tuần mới (15/8 - 21/8), vận số 3 con giáp này có nhiều điềm lành, dễ dàng trúng số độc đắc, phát tài tới nơi, giàu sang phú quý.

Tuổi Hợi

Tử vi tuần mới (15/8 - 21/8) có nói, đây thời điểm người tuổi Hợi được sự tương trợ của thần may mắn, có nhiều cát tinh chiếu mệnh, xuất hiện nhiều cơ hội kiếm tiền và thành danh. Dù bản thân con giáp này không thích bon chen, có thể tự mình bỏ lỡ một vài cơ hội tốt đẹp, nhưng xét về tổng thể, vận khí may mắn sẽ giúp bạn vượt lên tất cả, mang về thành quả đáng tự hào.

Theo tử vi 12 con giáp, cuộc sống của con giáp may mắn này hứa hẹn sự thảnh thơi, đón nhận nhiều tin vui liên tiếp về sự nghiệp và tài lộc. Bên cạnh đó, bản mệnh liên tục được những sao chủ về đào hoa chiếu mệnh, vận đào hoa theo đó cũng vượng dần lên, nhân duyên vô cùng lý tưởng.

con giap may man 1
Tử vi tuần mới (15/8 - 21/8) có nói, đây thời điểm người tuổi Hợi được sự tương trợ của thần may mắn, có nhiều cát tinh chiếu mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi tuần mới (15/8 - 21/8), tuổi Tỵ hãy chuẩn bị tinh thần vì vận may đang từ từ lội ngược dòng. Đặc biệt, công việc của bản mệnh sẽ được giải quyết êm xuôi ổn thỏa, khó khăn của tuần trước cũng được cải thiện từng chút một. Trong giai đoạn này, tuổi Tỵ cần bình tĩnh nắm bắt cơ hội để đổi đời, cuối năm có thể phát tài.

Tử vi 12 con giáp có nói, vận tài lộc của tuổi này chủ yếu đến từ công việc chính, tức là bạn càng chăm chỉ làm việc bao nhiêu thì càng có được nhiều tiền bạc về tay. Riêng thời gian này thì tài lộc đến với con giáp lại bằng con đường kinh doanh. Những ngày tháng giàu sang sung túc chẳng còn xa nữa.

con giap may man 2
Theo tử vi tuần mới (15/8 - 21/8), tuổi Tỵ hãy chuẩn bị tinh thần vì vận may đang từ từ lội ngược dòng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân thời gian gần đây có thể đang gặp khó khăn trong công việc trong thời gian dài. Có tài năng nhưng người tuổi Thân chưa được trao cơ hội. Thế nhưng sau ngày mai, tử vi 12 con giáp cho thấy công việc của người tuổi Thân có nhiều bước tiến.

Tử vi tuần mới (15/8 - 21/8) tiết lộ, con giáp tuổi Thân sẽ gặp được quý nhân, được giúp đỡ và trao cơ hội thể hiện bản thân. Quý nhân này cũng là người tiến cử, đề bạt bạn với cấp trên, giúp đường thăng tiến của bạn rộng mở hơn bao giờ hết. Đối với những người tuổi Thân làm kinh doanh thì cơ hội đầu tư, hợp tác làm ăn rất nhiều.

con giap may man 3
Tử vi tuần mới (15/8 - 21/8) tiết lộ, con giáp tuổi Thân sẽ gặp được quý nhân, được giúp đỡ và trao cơ hội thể hiện bản thân - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau hôm nay, vạn sự cát lành, 3 con giáp này có thần may mắn hộ mệnh, tài lộc bứt phá 9 tầng mây, trúng số độc đắc, tiền của dư dôi

Sau hôm nay, vạn sự cát lành, 3 con giáp này có thần may mắn hộ mệnh, tài lộc bứt phá 9 tầng mây, trúng số độc đắc, tiền của dư dôi

Tử vi 12 con giáp có nói, thần may mắn ban ơn cho 3 con giáp này, tài chính thăng hoa, tiền của dư dôi, vận số hoàn mỹ, trúng số độc đắc sau hôm nay.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi tuần mới tử vi ngày 15/8 tử vi ngày 15/8/2022 12 con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 13 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 58 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 1 giờ 58 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 2 giờ 58 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 3 giờ 58 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 4 giờ 28 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 5 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng