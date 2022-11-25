Dự đoán tháng 11 và 12 âm lịch: 3 con giáp tiền của nối đuôi nhau vào nhà, đại cát đại lợi, niềm vui phơi phới, Tết tới ấm no

Tâm linh - Tử vi 25/11/2022 20:23

Trong tháng 11 và 12 âm lich, những con giáp này sẽ tiếp tục thăng tiến trong sự nghiệp, thu tiền về đầy túi.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần tính tình mạnh mẽ, nói được, làm được. Con giáp tuổi này luôn giữ được tinh thần cầu tiến, học tập suốt đời. Họ thậm chí cũng không ngại chuyển chuyển ngành, đổi nghề khi đã có tuổi. Con giáp này luôn tâm niệm còn sống là còn lao động.

Trong tháng 11 và 12 âm lịch, tài vận của con giáp tuổi Dần bắt đầu khởi sắc. Họ được quý nhân giúp đỡ, công việc sự nỗ lực của bản thân nên vận trình sẽ bắt đầu khởi sắc. Trong giai đoạn này, người tuổi Dần nên chú ý điều chỉnh các mối quan hệ cá nhân. Nỗ lực chứng tỏ khả năng cộng thêm với việc có các mối quan hệ tốt, họ sẽ có thể được thăng chức, tăng lương, ký hợp đồng dài hạn trong thời gian tới. Ngoài ra, những người làm kinh doanh cũng cần chú ý hơn khi các cơ hội đầu tư, hợp tác làm ăn đến với mình. Đối với người tuổi Dần, mở rộng mạng lưới quan hệ là con đường tắt phát triển sự nghiệp của bản thân.

Dự đoán tháng 11 và 12 âm lịch: 3 con giáp tiền của nối đuôi nhau vào nhà, đại cát đại lợi, niềm vui phơi phới, Tết tới ấm no - Ảnh 1
Trong tháng 11 và 12 âm lịch, tài vận của con giáp tuổi Dần bắt đầu khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Bước sang tháng 11 và 12 âm lịch, người tuổi Ngọ nhận cơ hội lớn trong sự nghiệp. Đó có thể là một công việc, một cơ hội đầu tư kinh doanh hoặc một số người cũng bắt đầu khởi nghiệp. Cơ hội công việc khiến họ rất bận rộn và căng thẳng. Tuy vậy, chỉ cần nghiêm túc, tận tâm với công việc, họ có thể vượt qua những khó khăn,

Trong thời gian này, con giáp tuổi Ngọ cần chăm chỉ cải thiện các mối quan hệ, tránh bị tiểu nhân cản trở. Từ giờ đến cuối năm, vận trình của người tuổi này xuôi thuận như mong đợi. Sự nghiệp ngày càng khởi sắc giúp họ kiếm tiền về đầy túi.

Dự đoán tháng 11 và 12 âm lịch: 3 con giáp tiền của nối đuôi nhau vào nhà, đại cát đại lợi, niềm vui phơi phới, Tết tới ấm no - Ảnh 2
Bước sang tháng 11 và 12 âm lịch, người tuổi Ngọ nhận cơ hội lớn trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất rất thật thà, ngay thẳng, biết đối nhân xử thế. Họ sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn mà không màng báo đáp. Cũng bởi vậy mà con giáp này dễ gặp được may mắn, phúc lộc dồi dào. Dù thời trẻ, con đường sự nghiệp của họ khó khăn, trắc trở đến đâu thì khi về già, con giáp này vẫn có cuộc sống ấm êm, dư dả.

Tháng 11 và 12 âm lịch, người tuổi Tuất gặp nhiều điều may. Công việc của họ tiến triển thuận lợi. Con giáp này có thể đạt được thành tích xuất sắc, được cấp trên trọng dụng, khen thưởng. Người tuổi này làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, gặp được đối tác, bạn làm ăn uy tín. Nhờ làm việc chăm chỉ, có tài, có tâm nên họ thu về nhiều thành quả, chẳng còn phải lo nghĩ nhiều về chuyện kinh tế.

Dự đoán tháng 11 và 12 âm lịch: 3 con giáp tiền của nối đuôi nhau vào nhà, đại cát đại lợi, niềm vui phơi phới, Tết tới ấm no - Ảnh 3
Tháng 11 và 12 âm lịch, người tuổi Tuất gặp nhiều điều may - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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