Dự đoán đầu tháng 10 dương lịch: 4 con giáp trăm bề may mắn, có thể 'ăn no ngủ kỹ', tiền bạc rủng rỉnh, hưởng đủ vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 01/10/2022 11:37

Dự đoán vào đầu tháng 10 dương lịch, hưởng lộc trời ban nên người tuổi Sửu, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Tỵ là bốn con giáp tiền tiêu không hết.

Tuổi Sửu

Con giáp tuổi Sửu chăm chỉ, cần cù, luôn cố gắng hoàn thành mọi việc một cách tốt nhất, không bao giờ khiến người khác phải lo lắng do đó luôn được tín nhiệm trong mọi việc. Đúng thời gian đầu tháng 10, do phát huy được hết những ưu điểm và tài năng của bản thân đồng thời lại có cao nhân dẫn đường chỉ lối nên người tuổi Sửu đổi vận ngoạn mục.

Họ không chỉ thành công trong công việc mà còn thu được vô số kết quả tốt đẹp từ các khoản đầu tư bên ngoài. Chính vì thế mà tiền bạc không phải là vấn đề mà con giáp này phải đau đầu trong thời gian dài.

Dự đoán đầu tháng 10 dương lịch: 4 con giáp trăm bề may mắn, có thể 'ăn no ngủ kỹ', tiền bạc rủng rỉnh, hưởng đủ vinh hoa phú quý - Ảnh 1
 Đúng thời gian đầu tháng 10, do phát huy được hết những ưu điểm và tài năng của bản thân đồng thời lại có cao nhân dẫn đường chỉ lối nên người tuổi Sửu đổi vận ngoạn mục - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Con giáp tuổi Tuất có trách nhiệm, là người có chủ kiến, chính kiến trong việc làm ăn, bên cạnh đó, con giáp này cũng là người luôn vận động, tìm tòi cái mới để có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Sau nhiều nỗ lực cố gắng, sang đầu tháng 10 dương lịch, cuộc sống của người tuổi Tuất có nhiều thay đổi tích cực.

Thành công trong công việc, hạnh phúc trong chuyện tình cảm, sức khỏe dồi dào và đặc biệt con giáp này sẽ phải “mỏi tay vì đếm tiền”. Tất cả mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi, may mắn, Tuất được nhiều ngôi sao tốt lành chiếu mệnh nên sẽ gặp nhiều may mắn, sự nghiệp thăng tiến, tình cảm mãn nguyện.

Dự đoán đầu tháng 10 dương lịch: 4 con giáp trăm bề may mắn, có thể 'ăn no ngủ kỹ', tiền bạc rủng rỉnh, hưởng đủ vinh hoa phú quý - Ảnh 2
Sau nhiều nỗ lực cố gắng, sang đầu tháng 10 dương lịch, cuộc sống của người tuổi Tuất có nhiều thay đổi tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Con giáp tuổi Mão chu đáo, tỉ mỉ, tốt bụng, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác nên được mọi người yêu quý và luôn có quý nhân tương trợ khi gặp khó khăn. Vào đầu tháng 10 này do bước vào thời vận hoàng kim, vận thế khởi sắc nên người tuổi Mão làm đâu thắng đó, làm một thu hai thu ba.

Các cơ hội làm giàu, phát tài liên tiếp rơi vào tay con giáp này nên tiền chất đầy tủ, vàng cất đầy két. Những người làm ăn buôn bán, có những khởi điểm mới và thuận lợi hơn rất nhiều. Bạn có thêm nhiều nguồn hàng mới và buôn may bán đắt. Chính vì công việc có thu nhập tốt nên lúc nào ban cũng rủng rỉnh tiền trong túi.

Dự đoán đầu tháng 10 dương lịch: 4 con giáp trăm bề may mắn, có thể 'ăn no ngủ kỹ', tiền bạc rủng rỉnh, hưởng đủ vinh hoa phú quý - Ảnh 3
 Vào đầu tháng 10 này do bước vào thời vận hoàng kim, vận thế khởi sắc nên người tuổi Mão làm đâu thắng đó, làm một thu hai thu ba - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Dự báo tử vi chỉ ra, đầu tháng 10 đến, công việc con giáp tuổi Tỵ bất ngờ suôn sẻ. Niềm vui liên tục kéo đến giúp tuổi Dần tinh thần thoải mái, sảng khoái và tìm được nhiều hướng phát triển mới. Giữa tuần, nhờ quý nhân giúp sức mà hỷ sự ập đến, cơ hội kiếm tiền tới tấp giúp tuổi Dần thay đổi cuộc sống sung túc đủ đầy.

Chuyện tình cảm và các mối quan hệ xã giao đều hài hòa, thậm chí có phần nở rộ. Bằng cách cư xử khéo léo của mình, bạn luôn nhận được sự yêu mến và tin tưởng tuyệt đối của mọi người xung quanh.

Dự đoán đầu tháng 10 dương lịch: 4 con giáp trăm bề may mắn, có thể 'ăn no ngủ kỹ', tiền bạc rủng rỉnh, hưởng đủ vinh hoa phú quý - Ảnh 4
Dự báo tử vi chỉ ra, đầu tháng 10 đến, công việc con giáp tuổi Tỵ bất ngờ suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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