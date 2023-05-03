Bản mệnh còn được cấp trên đánh giá cao và trao cho thêm nhiều trọng trách trong khoảng thời gian này. Tuy nhiên, bản mệnh phải gánh chịu nhiều nỗi muộn phiền vì chuyện tình cảm. Không phải lúc nào mọi chuyện cũng diễn ra đúng như ý mình, đó là điều mà bạn phải chấp nhận. Hai người ở bên nhau cần hiểu và thông cảm cho nhau. Hãy đặt mình vào địa vị của đối phương để suy nghĩ cho người ấy.

Xem tử vi của 12 con giáp, người tuổi Tý có một ngày suôn sẻ mọi bề sau 16h chiều ngày 14/3 âm lịch. Bạn nên tận dụng cát khí để tiến hành các việc hợp tác, đàm phán làm ăn, thuyết phục khách hàng… sẽ rất thông thuận, lợi nhuận tăng vọt. Thiên Ấn còn bảo trợ cho những chú Chuột một vận trình công danh hanh thông. Hầu hết các kế hoạch đều diễn ra đúng dự định, đem về kết quả tốt, giảm đi rất nhiều nỗi lo trong lòng bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Vận trình của người tuổi Tỵ khá tốt sau 16h chiều ngày 14/3 âm lịch vì được quý nhân che chở và dẫn dắt, những chú Rắn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bạn đang nhận được những sự hỗ trợ đắc lực nên hãy tiếp tục phát huy, chủ động thể hiện năng lực vốn có và học hỏi thêm kĩ năng kiến thức mới để tiến gần hơn đến thành công.



Đường tài lộc khởi vượng, thu nhập gia tăng đáng kể. Bản mệnh tìm được đối tác làm ăn tốt, đôi bên đạt được thỏa thuận hợp tác cùng có lợi nên việc kinh doanh diễn ra vô cùng suôn sẻ, hứa hẹn nhiều dự án khả quan hơn trong tương lai. May mắn còn mỉm cười trên đường tình duyên của tuổi Tỵ. Tình yêu của bản mệnh đang thăng hoa rực rỡ. Bạn cảm nhận rõ ràng hạnh phúc khi luôn được người ấy yêu thương và chăm sóc hết lòng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Chính Quan phù trợ giúp người tuổi Thân có cơ hội đón nhận tin vui trên con đường sự nghiệp sau 16h chiều ngày 14/3 âm lịch. Nhờ sự cố gắng và nỗ lực không ngừng, bản mệnh có thể giành được sự tín nhiệm của cấp trên và được giao cho những nhiệm vụ quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới tương lai của bạn.



Nhân lúc cát khí đang vượng, con giáp này hãy mạnh dạn triển khai những kế hoạch mình ấp ủ đã lâu. Nhờ thế, bạn có thể gặt hái được nhiều thành công hơn hẳn những gì mình trông đợi luôn đó, thu nhập cũng được cải thiện đáng kể. Về mặt tình cảm, những chú Khỉ nên nhún nhường hơn một chút. Trong tình yêu đừng quá tính toán chuyện hơn thua, nếu không sẽ rất tổn thương tình cảm. Đừng để đến lúc vuột mất hạnh phúc của mình mới hối hận.