Dự đoán 3 con giáp trúng số độc đắc sau 11h30 ngày 29/10 âm lịch, tài vận linh đình, ngập tràn may mắn, cầu tài được cả lộc

Tâm linh - Tử vi 21/11/2022 19:12

Chúc mừng 3 con giáp bước sang 11h30 ngày 29/10 âm lịch sẽ có hạnh phúc như ý, ai còn độc thân sẽ sớm tìm thấy người phù hợp.

Tuổi Thìn 

Theo tử vi 12 con giáp, sau 11h30 ngày 29/10 âm lịch, tuổi Thìn có một tình yêu nồng thắm, đơm hoa kết trái bởi được Nguyệt Lão se duyên tình nồng thắm, hạnh phúc vô bờ bến. Đặc biệt với những người độc thân tìm được người mà bấy lâu nay mình thầm mong ước. Đây có thể là người bạn tình cờ gặp trong một quán cà phê hay tại nơi mình đang làm viêc. Người này sẽ mang đến cho bạn những cảm xúc yên bình, ấm êm nhất.

Mọi nhiệm vụ đều được hoàn thành tốt, con giáp này được cấp trên cất nhắc lên vị trí cao hơn hoặc sẽ được thưởng một khoản tiền nóng. Khoảng thời gian này bạn được học hỏi, mở mang tri thức nhờ tiếp tục được giao xủ lí các dự án quan trọng. Mọi khó khăn và trở ngại mà bản mệnh vướng phải trước đó dần được tháo gỡ nhờ nỗ lực, quyết tâm của mình, đây chính là lúc bạn được hưởng thành quả cũng như nâng tầm vị thế. 

Dự đoán 3 con giáp trúng số độc đắc sau 11h30 ngày 29/10 âm lịch, tài vận linh đình, ngập tràn may mắn, cầu tài được cả lộc - Ảnh 1
Theo tử vi 12 con giáp, sau 11h30 ngày 29/10 âm lịch, tuổi Thìn có một tình yêu nồng thắm, đơm hoa kết trái bởi được Nguyệt Lão se duyên tình nồng thắm, hạnh phúc vô bờ bến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Con giáp tiếp theo được nhắc đến trong danh sách may mắn sau 11h30 ngày 29/10 âm lịch phải kể đến những người tuổi Thân. Được Tỷ Kiên và Thiên Ấn nâng đỡ, phù trợ nên quá trình tỏ tình của những chú Khỉ diễn ra thành công tốt đẹp. 

Bấy lâu nay bạn đã cố gắng để bày tỏ tình cảm với người ấy nhưng họ lại luôn thờ ơ và tìm cách lảng tránh. Đến thời điểm này thì bạn hoàn toàn tin tưởng rằng họ sẽ đón nhận bạn, bởi họ nhận được tình cảm chân thành trong bạn. Đối với những người đã kết hôn gần đây thì có thể đôi bạn sẽ có một chuyến hưởng tuần trăng mật đầy thú vị, đón nhận nhiều tin vui tốt đẹp sẽ đến với cả hai. 

Dự đoán 3 con giáp trúng số độc đắc sau 11h30 ngày 29/10 âm lịch, tài vận linh đình, ngập tràn may mắn, cầu tài được cả lộc - Ảnh 2
Con giáp tiếp theo được nhắc đến trong danh sách này may mắn sau 11h30 ngày 29/10 âm lịch phải kể đến những người tuổi Thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Tử vi 12 con giáp dự đoán, sau 11h30 ngày 29/10 âm lịch, công việc tiến triển thuận lợi, suôn sẻ vô cùng do bạn tự giác chủ động hơn khi bắt tay vào làm bất kể việc lớn hay việc nhỏ nên đầu xuôi đuôi lọt, tiền thưởng về tay. Đây cũng là khoảng thời gian thuận lợi cho nhân duyên bởi đi tới đâu cũng có người yêu kẻ mến, vận đào hoa vượng sáng. Không còn những suy nghĩ tiêu cực hay mãi đau khổ về mối tình cũ kĩ tuổi Tỵ nhanh chóng tiến tới mối quan hệ mới.

Thời điểm này thích hợp để bạn xây dựng những mối quan hệ mới, giao lưu hay trong công việc cũng tốt không kém phần, cơ hội gặp được quý nhân là rất cao. Nếu bạn đang muốn khởi nghiệp hay đầu tư kinh doanh thì đúng là "hổ mọc thêm cánh" khi được Chính Quan và Chính Ấn giúp đỡ cật lực. Chớ để càng lâu thì cơ hội thành công lại càng thấp. 

Dự đoán 3 con giáp trúng số độc đắc sau 11h30 ngày 29/10 âm lịch, tài vận linh đình, ngập tràn may mắn, cầu tài được cả lộc - Ảnh 3
Tử vi 12 con giáp dự đoán, sau 11h30 ngày 29/10 âm lịch, công việc tiến triển thuận lợi, suôn sẻ vô cùng do bạn tự giác chủ động hơn khi bắt tay vào làm bất kể việc lớn hay việc nhỏ nên đầu xuôi đuôi lọt, tiền thưởng về tay - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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