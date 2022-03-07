Dự báo tuần này, Quý Nhân tương trợ, 3 con giáp này nắm bắt được thời cơ vàng, thừa thắng xông lên làm giàu, vận khí hanh thông

Tâm linh - Tử vi 07/03/2022 12:00

Tử vi tuần này cho hay, 3 con giáp sau nhờ hưởng lộ từ ơn trên mà kiếm được nhiều tiền, làm giàu nhanh chóng, tài vận thịnh vượng.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ thẳng thắn, khẳng khái, có chí tiến thủ cao, luôn muốn là người dẫn đầu trong mọi lĩnh vực mà mình tham gia. Tuần này, vận thế của bản mệnh vô cùng khởi sắc. Khi Thần Tài gõ cửa, tài vận hanh thông, các cơ hội phát tài, cầu tài liên tiếp rơi vào tay người tuổi Ngọ.

Theo tử vi tuần này, tiền bạc không còn là vấn đề đau đầu nữa bởi túi tiền luôn rủng rỉnh, dồi dào. Ngoài ra, trong tuần này, khi cơ hội dồi dào, chỉ cần nắm bắt được thời cơ vàng mà thừa thắng xông lên thì khó có con giáp nào có thể thành công như người tuổi Ngọ.

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Tuần này, vận thế của bản mệnh vô cùng khởi sắc - Ảnh mình họa: Internet

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất vốn có tính cách thẳng thắn, trung thực, luôn biết nỗ lực và cố gắng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. So với những con giáp khác, tuổi Tuất cũng là con giáp khao khát cuộc sống thượng lưu và giàu có hơn, họ luôn mong muốn kiếm được nhiều tiền, và đó là lý do thúc đẩy họ chăm chỉ không ngừng.

Trong tuần này, tuổi Tuất sẽ gặp được nhiều điều may mắn. Những điều tưởng chừng như khó giải quyết thì trong tuần này sẽ được hanh thông, thuận lợi. Nói người tuổi Tuất thông minh, tài giỏi thôi không đủ, mà họ còn biết nắm bắt thời cơ, đặc biệt là việc đầu tư sinh lời. Và trong thời gian này, tuổi Tuất sẽ gặp được quý nhân, sẽ được đưa đường dẫn lối giúp đường tài vận thịnh vượng.

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Trong tuần này, tuổi Tuất sẽ gặp được nhiều điều may mắn - Ảnh mình họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Sửu là những người có nhiều ưu điểm, nhưng 1 trong số đó chính là họ rất biết lo xa, thường hay lên kế hoạch cho cả công việc lẫn cuộc sống. Ngoài ra, họ cũng có tài năng lãnh đạo thiên bẩm, rất thích hợp cho việc làm sếp.

Trong tuần này, bản mệnh này may mắn được Thần tài trợ giúp, lấy lại những gì đã mất, cuộc sống nhiều niềm vui hơn. Đặc biệt, tuổi Sửu đã bắt đầu thấy được những tín hiệu tốt chào đón họ. Nhất là những người tuổi Sửu làm về kinh doanh sẽ có nhiều lộc lá, việc làm ăn ngày càng phát đạt. Những người làm việc trong các lĩnh vực khác cũng sẽ có được kết quả tốt, thậm chí ngoài sự mong đợi của họ.

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Trong tuần này, bản mệnh này may mắn được Thần tài trợ giúp, lấy lại những gì đã mất, cuộc sống nhiều niềm vui hơn - Ảnh mình họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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