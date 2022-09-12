Trời sinh tuổi Tỵ là những người thông minh, lanh lơi, giỏi xử lý tình huống trong những hoàn cảnh éo le. Người tuổi Tỵ vốn biết nắm bắt cơ hội tốt đến với mình để có thể xây dựng cuộc sống đầy đủ, sung túc. Dự báo tử vi tuần mới (12/9 – 18/9) năm 2022 tháng tới đây, tuổi Tỵ cần phải bình tĩnh nắm bắt mọi sự thay đổi xung quanh mình.

Một trong số đó sẽ giúp sự nghiệp của bạn thăng hoa rực rỡ. Hơn nữa, mối nhân duyên của tuổi Tỵ sẽ được cải thiện đáng kể. Bất kể là những người đang độc thân hay trong một mối quan hệ cũng sẽ tìm được niềm hạnh phúc đích thực. Ngoài ra, từ giai đoạn này trở đi, thần tài cũng sẽ chiếu cố nồng hậu, làm việc gì cũng sẽ thu được tài lộc, dự kiến cuối năm thăng hoa rực rỡ.

Dự báo tử vi tuần mới (12/9 – 18/9) năm 2022, vận thế của người tuổi Hợi có nhiều thay đổi, hóa giải được vận đen, giải quyết được rất nhiều tồn đọng, khúc mắc trong công việc, cuộc sống.

Sức khỏe trong tuần mới (12/9 – 18/9) năm 2022 của người tuổi Hợi cũng ổn định, không phát sinh những tình trạng nghiêm trọng. Sự nghiệp trong thời gian này cũng thăng tiến nhanh chóng, người làm công ăn lương sẽ có nhiều cơ hội thể hiện bản thân còn người làm chủ sẽ có trong tay những cơ hội làm ăn, đầu tư mang lại lợi nhuận kếch xù.

Dự báo tử vi tuần mới (12/9 – 18/9) năm 2022, người tuổi Hợi cũng sẽ xuất hiện những may mắn bất ngờ về tiền bạc, xác suất trúng số là rất cao.(Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Thìn

Tài lộc hanh thông, công việc như ý, làm gì cũng gặt hái thành công nên con giáp giàu sang này sẽ thêm phúc thêm phần, làm ăn vượng phát. Vậy nên, dù hiện tại khó khăn trắc trở Thìn cũng đừng nản lòng bởi phúc lộc trời cho đang chờ bạn phía trước.

Dự báo tử vi tuần mới (12/9 – 18/9) năm 2022, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa nên Thìn sẽ có năm Tân Sửu với nguồn thu nhập tăng đáng kể. Nghề chính hay nghề tay trái cũng mang lại cho Thìn phúc lộc tràn trề, tiền nhiều vô kể.

Dự báo tử vi tuần mới (12/9 – 18/9) năm 2022, tuổi Thìn được Thần Tài hộ mệnh, trúng số độc đắc dễ như ăn bánh, tài lộc hanh thông, làm đâu thắng đó. (Ảnh minh họa: Internet)

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