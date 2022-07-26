Đồng hồ chỉ đúng 12 giờ trưa mai (27/7), Thần Phật mời gọi Cát Tinh, xua đuổi hung khí: 3 tuổi chuẩn bị tinh thần đón hàng loạt tin vui, tài lộc nở hoa rực rỡ, công danh chạm đỉnh, mở lối vinh hoa

Tâm linh - Tử vi 26/07/2022 20:39

Tử vi nói rằng, đúng 12 giờ trưa ngày 27/7, có 3 con giáp may mắn được Thần Phật che chở, nên hầu bao căng chặt, công danh chạm đỉnh, mở lối vinh hoa.

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi có tính cách hiền lành, dễ gần. Con giáp này chăm chỉ học tập, làm việc và rất cầu tiến. Trong công việc, Hợi thể hiện mình là người có trách nhiệm, dám làm, dám chịu.

Đồng hồ chỉ đúng 12 giờ trưa mai (27/7), Thần Phật mời gọi Cát Tinh, xua đuổi hung khí: 3 tuổi chuẩn bị tinh thần đón hàng loạt tin vui, tài lộc nở hoa rực rỡ, công danh chạm đỉnh, mở lối vinh hoa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi ngày mai (27/7) cho biết, đúng 12 giờ trưa cùng ngày, người tuổi Hợi sẽ gặp được nhiều quý nhân, nhận sự giúp đỡ của con giáp này để sự nghiệp có những tiến triển nhanh chóng. Thần Tài chiếu cố giúp người tuổi Hợi gặt hái nhiều thành công khi tự khởi nghiệp. Con đường có gian nan nhưng càng đi càng thấy nhiều lợi lộc. Cũng đừng chê mà bỏ qua món lợi nhỏ, càng tích nhiều, con giáp này càng chặt túi về sau.

Mọi chuyện của con giáp may mắn tuổi Hợi đều tốt đẹp hơn, không chỉ kiếm tiền tốt mà còn có thể gặp được mối lương duyên tốt đẹp. Hợi có thể làm cho cuộc sống của mình sung túc hơn từng ngày.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sống rất có tham vọng, con giáp này luôn muốn mình đạt được những điều lớn lao trong cuộc sống, và đó là lý do khiến họ luôn cố gắng không ngừng.

Đồng hồ chỉ đúng 12 giờ trưa mai (27/7), Thần Phật mời gọi Cát Tinh, xua đuổi hung khí: 3 tuổi chuẩn bị tinh thần đón hàng loạt tin vui, tài lộc nở hoa rực rỡ, công danh chạm đỉnh, mở lối vinh hoa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dậu chính là con giáp phát tài kể từ 12 giờ trưa ngày 27/7, do tinh thần hăng hái, tích cực và không thể thiếu đi sự phù trợ của cát tinh. Cơ hội kiếm tiền của bạn đang đến rất gần, chính vì vậy chớ nên bỏ lỡ kẻo may mắn sẽ trôi qua mất.

Người làm công ăn lương dần chứng tỏ được bản thân mình nên dễ nắm bắt được cơ hội, được cấp trên thưởng nóng, thậm chí nhận quyết định thăng chức, tăng lương. Với người làm ăn thì cơ hội của bạn sẽ mở rộng hơn.

Chỉ cần nắm bắt cơ hội, con giáp này có thể nhanh chóng thoát khỏi cuộc sống tầm thường, công việc làm ăn sẽ ngày càng phát đạt, đổi đời nhanh chóng khiến thiên hạ phải trầm trồ thán phục.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý được biết đến với tính cách hiền lành, nhân hậu, không màng chuyện thế sự mà chỉ chuyên tâm chăm sóc cuộc sống bản thân và gia đình. Người tuổi Tý vốn lấy lao động làm đam mê, họ luôn tâm niệm rằng cuộc sống sướng hay khổ đều nằm trong lòng bàn tay. Nếu không ngừng nỗ lực, cố gắng thì sẽ không thể gây dựng được cuộc sống viên mãn, sung túc.

Đồng hồ chỉ đúng 12 giờ trưa mai (27/7), Thần Phật mời gọi Cát Tinh, xua đuổi hung khí: 3 tuổi chuẩn bị tinh thần đón hàng loạt tin vui, tài lộc nở hoa rực rỡ, công danh chạm đỉnh, mở lối vinh hoa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi nói rằng, khi đồng hồ chỉ đúng 12 giờ trưa ngày 27/7, tuổi Tý sẽ gặp được quý nhân phù trợ nên có nhiều cơ hội kiếm tiền. Con giáp này đầy phúc khí, tiền tài không thiếu, làm gì cũng có lộc.

Sắp tới vận may của tuổi Tý sẽ bùng nổ, tài lộc hanh thông, may mắn rực rỡ như cầu vồng, Thần Tài gõ cửa đem lộc vào tận cửa nhà. Con giáp này gặp được vận may bất ngờ, tiền bạc tăng lên vù vù. Nhất là người làm kinh doanh càng dễ kiếm tiền khi thời cơ tới, hãy tận dụng lợi thế này kết hợp với khả năng tính toán tài tình của mình, bạn sẽ thu về khoản lợi không nhỏ đâu!

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

Đúng 6h30 sáng mai (27/7), trời xanh có mắt đã an bài: 3 con giáp hửng nắng là có tiền, làm gì cũng phát tài phát lộc, vạn sự như ý, tỷ sự như mơ

Đúng 6h30 sáng mai (27/7), trời xanh có mắt đã an bài: 3 con giáp hửng nắng là có tiền, làm gì cũng phát tài phát lộc, vạn sự như ý, tỷ sự như mơ

Sách tử vi cho biết, đúng 6h30 ngày 27/7, giờ lành đã đến, có những con giáp dưới đây sẽ gặt hái được nhiều thành tựu trong công danh tài lộc.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 11 phút trước
Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Tâm sự 26 phút trước
Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Dinh dưỡng 1 giờ 56 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Tâm sự gia đình 2 giờ 56 phút trước
Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn