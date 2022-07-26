Thần đồng tiên tri đã ấn định: 3 con giáp sẽ phất lên giàu sụ trong tháng 8 dương lịch, trên có Thượng Đế dưới có quý nhân, như hổ mọc thêm cánh, vơ vét hết lộc lá thiên hạ

Với sự tự tin, tinh thần cầu tiến, ý chí kiên định, tuổi này có thể vượt qua thách thức của công việc trong tháng mới và đạt được thành công lớn, tài lộc ngày một dồi dào.

Tử vi tháng 8/2022 cho biết, nhờ được Thần Tài trông nom, tài lộc của Mão vô cùng hanh thông, làm việc gì cũng có quý nhân phù trợ nên "làm đâu thắng đấy". Nhất là các kế hoạch đầu tư gặp thời cơ khởi sắc.

Bạn có thể nhận được một công việc mới hoặc một dự án đầu tư sinh lời. Con giáp tuổi Mão là người chu đáo và vững vàng. Những nỗ lực của bạn được đền đáp xứng đáng. Thời vận thay đổi, phúc khí tràn trề, nhờ thế mà đường tài lộc của con giáp này càng ngày càng tăng tiến. Thế mới nói tuổi Mão tháng 8/2022: Tiền bạc rủng rỉnh, cầu tài cầu lợi đều ĐẮC!

Tử vi dự báo rằng vận trình của người tuổi Mão trong tháng 8 này được quan hệ tương sinh với Thái Tuế và được nhiều cát tinh chiếu mạng hỗ trợ rất nhiều. Với sự thông minh và hành xử khéo léo, con giáp này có thể giải quyết công việc cũng như khắc phục khó khăn một cách dễ dàng.

Tuổi Tỵ

Tử vi dự báo rằng, bước sang tháng 8, mọi điều may mắn đều đến với những người tuổi Tỵ. Cuộc sống của người tuổi Tỵ sắp tới sẽ có những dấu hiệu khởi sắc đáng kể.

Trên phương diện công việc, khi cuộc sống đã đi vào nề nếp, bản mệnh hãy dành thêm thời gian để tìm hiểu đam mê thực sự của bản thân. Điều này sẽ giúp bạn chữa lành những tổn thương cảm xúc trong thời gian vừa qua, đồng thời giúp bạn luôn tràn đầy hăng hái và nhiệt huyết mỗi ngày. Làm việc với đam mê cũng sẽ giúp bạn dễ dàng gặt hái thành công hơn hẳn đấy.

Ảnh minh họa: Internet

Với những người độc thân, chuyện tình cảm trong tháng mới này cũng vô cùng hanh thông, có thể khiến Tỵ gặp được người phù hợp mà không cần phải thông qua sự giới thiệu của bất cứ ai. Hãy dành thêm thời gian để trò chuyện và tìm hiểu đối phương rồi đi tới quyết định cũng không muộn.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi nhìn bề ngoài có vẻ giản dị, khiêm nhường nhưng con giáp này thực chất rất tài năng, tham vọng và nghiêm túc, tích cực trong công việc.

Họ mang tính cách bao dung, khiêm nhường, sẵn sàng tha thứ cho người đã mắc lỗi lầm với mình. Cũng bởi vậy mà người tuổi Hợi có nhiều bạn bè, dễ được quý nhân phù trợ.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tháng 8/2022 cho biết, sang tháng mới này người tuổi Hợi sẽ gặp được quý nhân như hằng mong đợi bấy lâu nay, dần bước lên nấc thang mới trong sự nghiệp. Nhờ năng lực hơn người, con giáp này nổi bật tại nơi làm việc.

Thu nhập của Hợi nhờ đó cũng tăng lên nhanh chóng. Từ giờ đến cuối năm, Hợi có thể đạt thêm được những thành tựu vượt bậc. Trên có Thần Phật che chở, dưới có quý nhân giúp đỡ nên người tuổi Hợi sẽ thoát khỏi những rắc rối, cuộc sống của họ ngày càng khởi sắc.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm