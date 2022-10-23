Đón lộc đầu tuần mới (24-25/10): 3 con giáp đón nhận tin vui, năng lượng tiền bạc lên cao ngất ngưỡng, cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 23/10/2022 09:05

Tử vi chỉ rõ 3 con giáp này thành công, may mắn mọi việc đều thuận lợi trong tuần lễ sắp tới.

Tuổi Tuất

Đầu tuần mới công danh sự nghiệp tuổi Tuất bước vào giai đoạn ngày càng ổn định. Thành tựu đạt được ngày càng nhiều thêm. Bạn có có nhiều cơ hội mở mang thêm trong công việc và vấn đề tiền bạc, cuộc sống thêm phần dư dả.

Qua thời gian đương đầu với thử thách trước đó, Tuất ngày càng trở nên vững vàng hơn. Những thử thách đòi hỏi Tuất phải kiên trì và nỗ lực tới cùng. Nếu nắm bắt đúng thời cơ, Tuất có thể bỏ xa đối thủ, chiếm giữ vị trí mà bản thân mong mỏi.

Quý nhân vận của bạn trong tuần mới khá vượng. Dưới sự chiếu cố của quý nhân, cuộc sống của người tuổi Tuất sẽ gặp nhiều điều may mắn, công thành danh toại, làm việc gì cũng mang lại sự rực rỡ. Bước vào thời kỳ hưng thịnh, chỉ cần bản mệnh tập trung vào công việc chính thì thu nhập sẽ ngày càng sinh sôi nảy nở hơn. Đây là nguồn thu bền vững và ít rủi ro. Người làm kinh doanh thời gian này có thể mở rộng quy mô, tìm kiếm thêm khách hàng và sẽ nhanh chóng tăng thêm lợi nhuận, chẳng mấy mà tích lũy được nguồn tài sản phong phú.

Đón lộc đầu tuần mới (24-25/10): 3 con giáp đón nhận tin vui, năng lượng tiền bạc lên cao ngất ngưỡng, cuộc sống an nhàn - Ảnh 1
Qua thời gian đương đầu với thử thách trước đó, Tuất ngày càng trở nên vững vàng hơn. Ảnh minh họa

Tuổi Dậu 

Những người thuộc con giáp Dậu luôn tràn đầy lý tưởng và hi vọng cho tương lai. Nhiều người cho rằng mặc dù hứa hẹn nhưng họ có vẻ kiêu ngạo và ít khi giúp đỡ người khác. Thực thế không phải vậy. 

Những người tuổi Dậu muốn được đối mặt và mong muốn tự mình giải quyết mọi việc. Tuy phải mất nhiều thời gian nhưng họ sẽ không bao giờ hứa những gì họ không thể thực hiện. Trong công việc, những người thuộc con giáp này sẽ từ từ khám phá bản thân và luôn hướng đến tương lai. 

Trong tuần mới, họ cũng nhận thức được rằng con đường dẫn đến thành công sẽ rất khó khăn nhưng họ sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Bởi họ có ước mơ của riêng mình và có niềm tin bất diệt rằng ước mơ sẽ trở thành hiện thực. Bên cạnh đó, nhờ sự giúp đỡ của quý nhân, họ sẽ thành công và hưởng cuộc sống giàu sang.

Đón lộc đầu tuần mới (24-25/10): 3 con giáp đón nhận tin vui, năng lượng tiền bạc lên cao ngất ngưỡng, cuộc sống an nhàn - Ảnh 2
Những người thuộc con giáp Dậu luôn tràn đầy lý tưởng và hi vọng cho tương lai. Ảnh minh họa

Tuổi Thìn

Trong tuần mới người tuổi Thìn sẽ gặp nhiều may mắn, bởi thời điểm ngập tràn may mắn với tuổi Thìn đã đến. Khoảng thời gian trước người tuổi Thìn cố gắng rất nhiều nhưng chưa đạt được những gì mình muốn, thì đây chính là cơ hội đổi đời cho bạn.

Thầy tử vi chỉ rõ bởi vạn sự sẽ có khởi đầu mới sẽ đến giúp tuổi Thìn có thể biết được hướng đi khác thích hợp với bản thân. Đừng ngại ngùng thể hiện những điều mà mình biết sẽ giúp con giáp này tỏa sáng.

*Thông tin chỉ mang tinh chất tham khảo, chiêm nghiệm!

3 tháng cuối năm 2022: 3 con giáp tài lộc hanh thông, tài sản nhảy vọt gấp 10 lần

3 tháng cuối năm 2022: 3 con giáp tài lộc hanh thông, tài sản nhảy vọt gấp 10 lần

3 tháng cuối năm 2022 là thời khắc hết sức thuận lợi cho 3 con giáp sau. Đây là lúc thu nhập tăng vọt, tài lộc dồi dào, thế cục kể từ đây được thăng hoa.

Xem thêm
Từ khóa:   # tử vi 12 con giáp tử vi 3 con giáp sung túc tuần mới 3 con giáp bùng nổ tài chính

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 2 giờ 19 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 2 giờ 36 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới