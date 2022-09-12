Đổi đời nhờ trúng đậm vào 13 ngày cuối tháng 8 âm lịch (18/8 - 30/80): Chúc mừng 3 tuổi này số đỏ hơn son, cầm tay tiền tỷ, vàng bạc ùn ùn kéo vào nhà, giàu sang sung sướng đến hết đời

Tâm linh - Tử vi 12/09/2022 03:56

3 con giáp có tên dưới đây số rất đỏ, may mắn liên tiếp, tin vui ập đến liên tục, tiền tài dư dả tiêu không cần nghĩ.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn khiêm tốn, không khéo léo trong lời ăn tiếng nói nhưng lại là người chân thật, luôn đối đãi thành thật với mọi người nên cũng tạo dựng được không ít các mối nhân duyên tốt đẹp. 13 ngày cuối tháng 8 âm lịch, do có cát tinh nhập mệnh, mang lại vận may nên người tuổi Thìn có được vô số cơ hội có lợi cho sự thăng tiến trong công việc.

Thời gian này, vận may bùng nổ, tài lộc hanh thông, may mắn rực rỡ như cầu vồng. Bên cạnh đó Thìn còn được Thần Tài gõ cửa đem lộc vào tận nhà. Nếu nắm được vận may này và chịu khó cày tiền thì cuộc sống của Thìn sẽ ngày càng khấm khá. Con giáp này có quý nhân phù trợ, vận mệnh cuộc đời ngày càng thuận buồm xuôi gió.

Tài tinh che chở nên đường tài lộc có nhiều điểm sáng. Khoảng thời gian này, con giáp tuổi Thìn không chỉ nhận tiền từ công việc chính mà còn có cơ hội kiếm thêm nhiều việc tay trái, giúp tiền đẻ ra tiền, cuộc sống ngày càng sung túc.

Đổi đời nhờ trúng đậm vào 13 ngày cuối tháng 8 âm lịch (18/8 - 30/80): Chúc mừng 3 tuổi này số đỏ hơn son, cầm tay tiền tỷ, vàng bạc ùn ùn kéo vào nhà, giàu sang sung sướng đến hết đời - Ảnh 1
13 ngày cuối tháng 8 âm lịch, do có cát tinh nhập mệnh, mang lại vận may nên người tuổi Thìn có được vô số cơ hội có lợi cho sự thăng tiến trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Thời gian 13 ngày cuối tháng 8 âm, do có cát tinh nhập mệnh, cộng thêm năng lực xuất chúng nên người tuổi Hợi có thể nói là vạn sự hanh thông, trăm sự thuận lợi. Không chỉ sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng, thăng chức tăng lương là điều chắc chắn xảy ra, mà con giáp này còn nhận được những khoản tiền lớn bất ngờ.

Tử vi dự báo, giai đoạn này, vận may sẽ nhắm đến tuổi Hợi. Trong công việc, người cầm tinh con Heo sẽ xoay chuyển được tình thế, ngày một thăng hoa hơn. Nhìn chung, tuổi Hợi có nhiều triển vọng, tài lộc rủng rỉnh, mọi việc đều đi lên theo chiều hướng tích cực.

Người tuổi Hợi không chỉ gặp nhiều may mắn mà còn có vận khí cực tốt. Tuổi Hợi có sự giúp đỡ của quý nhân nên con đường tài lộc, sự nghiệp ngày càng phát triển mạnh mẽ. Quý nhân không chỉ giúp tuổi Hợi tìm ra nhiều con đường kiếm tiền hơn mà còn trực tiếp ra tay giúp đỡ.

Đổi đời nhờ trúng đậm vào 13 ngày cuối tháng 8 âm lịch (18/8 - 30/80): Chúc mừng 3 tuổi này số đỏ hơn son, cầm tay tiền tỷ, vàng bạc ùn ùn kéo vào nhà, giàu sang sung sướng đến hết đời - Ảnh 2
Người tuổi Hợi không chỉ gặp nhiều may mắn mà còn có vận khí cực tốt, tuổi Hợi có sự giúp đỡ của quý nhân nên con đường tài lộc, sự nghiệp ngày càng phát triển mạnh mẽ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có bề ngoài ung dung, đủng đỉnh nhưng bên trong luôn khát khao vươn lên, phấn đấu không ngừng nghỉ. 13 ngày cuối tháng 8 âm, do có cát tinh “Long Đức” nhập mệnh nên mang lại vận may, tài phú cho con giáp này. Cộng với bản chất thông minh, tháo vát nên cho dù có làm bất cứ ngành nghề gì thì cũng sẽ luôn thành công rực rỡ, kèm theo đó là sự giàu sang phú quý.

Tuổi Mùi là một trong những con giáp có khả năng phát tài trong khoảng thời gian này. Tài vận của tuổi Mùi đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ. Nhờ cát tinh chiếu mệnh, con giáp này có thể nhận được lộc tiền bạc nhiều hơn mong đợi. 

Cát tinh mang đến cho con giáp phát tài này những cơ hội làm ăn, đầu tư đáng mơ ước. Chỉ cần bạn nắm bắt được cơ hội thì chuyện tiền bạc rủng rỉnh sẽ trở thành hiển nhiên.

Đổi đời nhờ trúng đậm vào 13 ngày cuối tháng 8 âm lịch (18/8 - 30/80): Chúc mừng 3 tuổi này số đỏ hơn son, cầm tay tiền tỷ, vàng bạc ùn ùn kéo vào nhà, giàu sang sung sướng đến hết đời - Ảnh 3
Tài vận của tuổi Mùi đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ, nhờ cát tinh chiếu mệnh, con giáp này có thể nhận được lộc tiền bạc nhiều hơn mong đợi - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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