Đổi đời nhờ trúng đậm vào 13 ngày cuối tháng 8 âm lịch (18/8 - 30/80): Chúc mừng 3 tuổi này số đỏ hơn son, cầm tay tiền tỷ, vàng bạc ùn ùn kéo vào nhà, giàu sang sung sướng đến hết đời

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn khiêm tốn, không khéo léo trong lời ăn tiếng nói nhưng lại là người chân thật, luôn đối đãi thành thật với mọi người nên cũng tạo dựng được không ít các mối nhân duyên tốt đẹp. 13 ngày cuối tháng 8 âm lịch, do có cát tinh nhập mệnh, mang lại vận may nên người tuổi Thìn có được vô số cơ hội có lợi cho sự thăng tiến trong công việc.

Thời gian này, vận may bùng nổ, tài lộc hanh thông, may mắn rực rỡ như cầu vồng. Bên cạnh đó Thìn còn được Thần Tài gõ cửa đem lộc vào tận nhà. Nếu nắm được vận may này và chịu khó cày tiền thì cuộc sống của Thìn sẽ ngày càng khấm khá. Con giáp này có quý nhân phù trợ, vận mệnh cuộc đời ngày càng thuận buồm xuôi gió.