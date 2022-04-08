ĐIỀM XẤU: Các con giáp ngừng đầu tư trong 3 tháng tới nếu không muốn TRẮNG TAY, TÁN GIA BẠI SẢN

Tý là một trong những cái tên được nhắc tới trong số những con giáp không nên đầu tư trong 3 tháng tới. Vận trình nhiều biến động, nếu cứ đâm đầu chạy theo cái lợi trước mắt, bạn có thể mất nhiều hơn được, chớ nên nóng vội.

Họ có tham vọng lớn, lại luôn đặt ra cho bản thân những mục tiêu rõ ràng và lên kế hoạch kỹ càng trước khi hành động. Nếu là doanh nhân thì họ sẽ rất thành công. Tuy nhiên, không phải lúc nào cuộc đời cũng suôn sẻ và bằng phẳng như vậy với con giáp này.

Vốn dĩ con giáp này may mắn được trời phú cho sự thông tuệ lại bản lĩnh hơn người. Nhờ vào trực giác nhạy bén và khả năng nhìn xa trông rộng của mình, con giáp này luôn được mệnh danh là tốt số, cuộc đời cũng có nhiều điều hơn người.

Tý là một trong những cái tên được nhắc tới trong số những con giáp không nên đầu tư trong 3 tháng tới. Ảnh minh họa: Internet

Là con giáp phạm Tam Tai năm 2022, vận khí của Tý khó mà lý tưởng như mong muốn trong năm nay. Đặc biệt, 3 tháng tới được xem là khoảng thời gian nhiều thách thức với những chú Chuột, phương diện tài lộc sẽ chịu nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng hơn cả.

Trong vòng 3 tháng tới và thậm chí là trong suốt cả năm 2022 này, công việc của người tuổi này có nhiều biến động khá lớn, gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là với những người mới khởi nghiệp. Theo tuvingaynay.com tuổi Tý làm gì cũng chỉ có một mình, khó nhờ vả được anh em, bạn bè. Điều đó ảnh hưởng tới khoản thu nhập cố định của bản mệnh từ công việc chính.

Với người làm kinh doanh thì lại càng gặp nhiều khó khăn, vận rủi dường như còn tồi tệ hơn, nếu không tính toán cẩn thận và chỉ cần một sai sót nhỏ thôi thì bạn cũng có thể phải trả giá bằng tiền bạc.

Đầu tư tiền bạc ở thời điểm này khó thu hồi vốn, thậm chí có lúc phải vay mượn tiền bạc để lo cho công việc. Kinh doanh đầu tư mới ở thời điểm này có thể không phải lựa chọn khôn ngoan, bạn càng phải thận trọng, tính toán cẩn thận.

Tốt nhất bạn nên duy trì mọi sự việc như cũ, hạn chế làm ăn lớn, nên đi từng bước chậm rãi, chắc chắn. Dù có muốn thử nghiệm những ý tưởng mới cũng không được mạo hiểm, phải đặt an toàn lên trên hết kẻo tiền bạc bay theo gió.

Thời điểm các phương diện khác của cuộc sống cũng cần đến tiền để chi tiêu, bạn nhớ tìm cách cân đối tài chính, đừng chủ quan khi cầm tiền trong tay thì tiêu xài xả láng, đến lúc hết tiền lại phải chạy vạy, vay nợ.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có vận khí rất tốt. Trong cuộc sống nếu gặp phải khó khăn thì thường là do bản thân ưa mạo hiểm nên dấn thân vào những bước đường không lối thoát.

Tài lộc của tuổi Dần kém sắc, bạn không phải không làm ra tiền, nhưng tiền làm ra bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu cho cuộc sống và công việc làm ăn, vì vậy mà khó để dành ra được những khoản tiết kiệm đề phòng sự cố bất ngờ.

Thời điểm này, tuổi Dân cần hết sức cẩn trọng khi chọn người hợp tác làm ăn, đặc biệt với người thân trong nhà. Trước khi đưa ra quyết định hợp tác làm ăn nên xác minh rõ đối tượng, chớ lơ là, tin tưởng người khác mù quáng kẻo dễ bị lợi dụng, khiến “xôi hỏng bỏng không”.

Tuổi Thân

Trong 12 con giáp, người tuổi Thân vốn thông minh, tài giỏi và đặc biệt có chí cầu tiến. So với những con giáp khác, người cầm tinh Khỉ là những người dễ dàng xông pha và không ngại đối mặt với gian nan, trắc trở.

Con giáp này có đầu óc nhạy bén và thường rất có duyên với việc kinh doanh. Họ có khả năng tự mình xây dựng mọi thứ nhờ khả năng nắm bắt biến động của thị trường, theo kịp xu hướng và một tầm nhìn rất độc đáo nên có thể đi trước đối thủ một bước.

Dù vậy, ở những thời điểm vận khí rơi vào vòng suy, tuổi Thân cũng khó tránh những thất bát và trắc trở. Điển hình như năm 2022 này, do là tuổi phạm Thái Tuế năm 2022, con giáp này sẽ phải chịu khá nhiều ảnh hưởng tiêu cực, khiến mọi mặt cuộc sống không còn được thuận lợi như ý muốn.

Từ đầu năm đến giờ, không ít lần Thân phải nếm trải cảm giác cay đắng khi nhiều việc vượt ra khỏi tầm kiểm soát, không diễn ra như ý muốn. Nhưng vận xui vẫn sẽ đeo bám bản mệnh trong suốt cả năm nay, qua đợt sóng dữ này lại đón đợt tiếp theo, và 3 tháng tới sẽ là một giai đoạn thử thách không dễ dàng gì với Thân.

Theo đó, tài lộc của những chú Khỉ có dấu hiệu bất ổn khá rõ, thậm chí còn giảm sút trông thấy, chủ yếu là do công việc có nhiều khúc mắc, cản trở. Nhiều khi, dù bản mệnh có nhìn thấy cơ hội làm giàu trước mắt nhưng vẫn bỏ lỡ vì tâm lý do dự, thiếu quyết đoán.

Trong 12 con giáp, người tuổi Thân vốn thông minh, tài giỏi và đặc biệt có chí cầu tiến. Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này còn được khuyên cần tránh những rắc rối do đồng nghiệp mang lại. Đây cũng là trở ngại lớn trên con đường thăng tiến của người tuổi Thân trong năm 2022. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng cần tập trung hơn vào công việc được giao để tránh những bất trắc có thể xảy đến.

Vốn dĩ trong năm hạn Tam Tai đầu tiên không nên khởi sự làm những việc lớn như xây nhà, cưới hỏi, đầu tư làm ăn… vì dễ thua lỗ, thất thoát tiền bạc. Do đó, Thân cần tránh những hoạt động đầu tư ở quy mô lớn, tránh khởi sự mới, những dự án mang tính mạo hiểm càng nên hạn chế.

Nếu có ý định làm ăn thì nên chọn những dự án với quy mô nhỏ lẻ trước, làm giàu cần quá trình tích lũy, đừng chỉ ham món lợi lớn. Vấn đề chọn người hợp tác cũng cần lưu ý, Thân nên chọn người có uy tín, tránh nghe những lời dụ dỗ của người khác khiến tiền bạc thất thoát.

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