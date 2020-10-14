Điểm mặt chỉ tên 4 con giáp được Thần Tài phù trợ, trời Phật bảo vệ chở che suốt đời

Tâm linh - Tử vi 14/10/2020 05:15

Đây là 4 con giáp cả đời được Thần Tài phù trợ, trời Phật bảo vệ chở che, hết tiền rồi lại có, không bao giờ sợ đường cùng.

Theo tử vi học, đây là 4 con giáp cả đời được bề trên nâng đỡ, chở che.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất nhạy bén, có đầu óc và tinh thần trách nhiệm cao. Trong công việc, họ luôn nỗ lực hoàn thành hiệu quả nhất. Trong gia đình, đây là người luôn hoàn thành trách nhiệm của mình với người thân. Vì thế, đây là con giáp được mọi người xung quanh yêu quý, dành lòng tin và tình cảm.

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Chính bản chất sống thật này giúp họ có nhiều may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất sống chân thành, không thích những điều giả dối. Đây là con giáp khi đã yêu ai thì sẽ hết mình hết lòng. Chính bản chất sống thật này giúp họ có nhiều may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Sửu có sức kiên trì đáng nể. Họ không thích nói chuyện khoa trương nhưng thật sự luôn suy nghĩ tính toán cẩn thận. Do đó nhiều người không thể nắm bắt được suy nghĩ của con giáp này. Tuổi Sửu là con giáp không ngại chịu khổ, chính chắn theo đuổi điều mình muốn.

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Đến tuổi trung niên, tuổi Sửu sẽ dần thăng hoa trong công việc, tài lộc dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Dù vậy, tuổi Sửu phải trải qua gian lao mới khẳng định được năng lực của mình. Đồng thời, nhờ cách sống kiên trì bản lĩnh mà họ còn được thần Tài để ý, bề trên nâng đỡ nên chắc chắn sẽ có cuộc sống đủ đầy, sung túc. Đến tuổi trung niên, tuổi Sửu sẽ dần thăng hoa trong công việc, tài lộc dồi dào.

Tuổi Dần

Tuổi Dần không quá đòi hỏi chuyện tiền bạc. Đây là con giáp tiêu tiền có chút tùy hứng. Nhưng thần Tài luôn theo sát con giáp này, cho họ nhiều cơ hội thuận lợi trong sự nghiêp, kinh doanh. Chỉ cần tuổi Dần tập trung cố gắng hết mình thì chắc chắn không bao giờ thiếu tiền, cuộc sống ngày một được nâng cấp.

Tuổi Tý

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Tuổi Tý còn là một trong 4 con giáp cả đời bình yên, sung túc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý là con giáp thông minh, nhạy bén. Phần lớn con giáp này đều giàu có khi bước vào tuổi trung niên. Nhất là người sinh vào tháng giêng, được bề trên hậu thuẫn nên không bao giờ phải lo chuyện tiền bạc.

Tuổi Tý còn là một trong 4 con giáp cả đời bình yên, sung túc. Ai lấy được họ quả là may mắn, vì họ khi có gia đình sẽ một lòng chăm lo, hy sinh không tính toán.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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