Điểm danh top 3 con giáp trúng số độc đắc vào đầu tháng 8, gánh tiền tỷ về nhà, thăng quan phát tài, sắm xe mua biệt thự, tiền tài dư dôi

Tâm linh - Tử vi 31/07/2023 15:34

Tử vi có nói, đầu tháng 8, những con giáp này vô cùng may mắn, làm đâu trúng đó giàu có hơn người.

Tuổi Dậu

Phần lớn những người tuổi Dậu vốn tốt bụng và sắc sảo, chăm chỉ hơn người. Trong cuộc sống tuổi Dậu là kiểu người coi trọng lễ nghĩa cũng rất lịch sự, chu đáo và nghiêm túc trong công việc. Tử vi học cho biết, đầu tháng 8, người tuổi Dậu vô cùng may mắn.

Tuổi Dậu được ngôi sao may mắn chiếu mệnh, mọi việc đều thuận lợi phát tài. Con giáp này càng thêm may mắn, đi đâu cũng có quý nhân giúp đỡ trong sự nghiệp mà còn sẽ nắm trong tay nhiều cơ hội tốt thay đổi vận mệnh, tiền thu về đầy túi. Tuy nhiên, tuổi Dậu chú ý không nên tham gia vào những tranh cãi hay rắc rối không đáng có để tránh ảnh hưởng đến công việc, sự nghiệp nhé.

Điểm danh top 3 con giáp trúng số độc đắc vào đầu tháng 8, gánh tiền tỷ về nhà, thăng quan phát tài, sắm xe mua biệt thự, tiền tài dư dôi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trời sinh thông minh, nhanh nhẹn, năng động và có chí tiến thủ. Những người tuổi Tuất họ sẵn sàng chịu đựng khó khăn và thực hiện mọi việc cẩn thận, chu đáo. Người cầm tinh con Khỉ cũng nhạy bén trong kinh doanh. Khi có cơ hội, họ nhanh chóng nắm bắt để đổi đời. Tử vi có nói, đầu tháng 8, tuổi Tuất hãy sẵn sàng chào đón những ngôi sao may mắn đến với mình nhé.

Đặc biệt, tuổi Tuất không chỉ có thể phát triển sự nghiệp mà còn ổn định mọi mặt, đặc biệt về vấn đề tài chính cải thiện rõ rệt. Chỉ cần nỗ lực hết mình, tuổi Tuất sẽ thăng hoa rực rỡ. Về tình cảm, tuổi Tuất nên quan tâm đến nửa kia hoặc người yêu của mình để tránh những hiểu lầm không nên có nhé.

Điểm danh top 3 con giáp trúng số độc đắc vào đầu tháng 8, gánh tiền tỷ về nhà, thăng quan phát tài, sắm xe mua biệt thự, tiền tài dư dôi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Nhờ ý chí và những nỗ lực không ngừng mà tuổi Mùi luôn có thể tiến xa hơn trên con đường công danh sự nghiệp. Đầu tháng 8, tuổi Mùi sẽ gặp “cơn mưa” may mắn. Miễn là làm việc chăm chỉ thì số phận sẽ an bài. Người tuổi Mùi sẽ kiếm được nhiều tiền, gặp vạn sự tốt lành. Của cải của tuổi Mùi “chất đầy như núi”, khó ai sánh bằng.

Trong thời gian này, người tuổi Mùi không chỉ may mắn trên con đường công danh, tài lộc mà còn vô cùng may mắn trong chuyện tình cảm. Tuổi Mùi nở rộ vận đào hoa, người độc thân có thể tìm thấy chân mệnh thiên tử. Người có gia đình thì thêm yêu thương gắn bó.

Điểm danh top 3 con giáp trúng số độc đắc vào đầu tháng 8, gánh tiền tỷ về nhà, thăng quan phát tài, sắm xe mua biệt thự, tiền tài dư dôi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

TOP 3 tuổi đỏ cả tình lẫn tiền vào tháng 6 âm lịch, tiền đồ rộng mở, vượng tài lộc, phơi phới nhân duyên, giàu có bạt ngàn

TOP 3 tuổi đỏ cả tình lẫn tiền vào tháng 6 âm lịch, tiền đồ rộng mở, vượng tài lộc, phơi phới nhân duyên, giàu có bạt ngàn

Dự đoán tháng 6 âm lịch, 3 con giáp sau đây sẽ gặp nhiều may mắn, các cánh cửa cơ hội liên tục mở ra đếm không xuể. Bạn nhớ nắm bắt cơ hội tốt này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tháng 8 tử vi ngày 1/8/2023 tử vi hôm nay tử vi ngày mai tử vi đầu tháng 8 con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Tâm sự Eva 1 giờ 20 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
Đang khởi động, cầu thủ 35 tuổi bị xe lu cán trên sân và cái kết thót tim

Đang khởi động, cầu thủ 35 tuổi bị xe lu cán trên sân và cái kết thót tim

Video 1 giờ 50 phút trước
Phản ứng bất ngờ của con gái ngày mẹ tái hôn và quyết định hủy bỏ hôn lễ

Phản ứng bất ngờ của con gái ngày mẹ tái hôn và quyết định hủy bỏ hôn lễ

Tâm sự Eva 2 giờ 5 phút trước
Hành trình giúp chồng nhận ra bản chất của người thứ ba để cứu vãn hôn nhân

Hành trình giúp chồng nhận ra bản chất của người thứ ba để cứu vãn hôn nhân

Ngoại tình 2 giờ 20 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Sự thật sau lời tuyên bố mang thai của người nhân tình khiến người chồng hối hận

Sự thật sau lời tuyên bố mang thai của người nhân tình khiến người chồng hối hận

Tâm sự gia đình 2 giờ 35 phút trước
Sau cú va chạm trực diện, xe tải lật nghiêng văng ra khỏi đường

Sau cú va chạm trực diện, xe tải lật nghiêng văng ra khỏi đường

Video 2 giờ 50 phút trước
Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Tâm sự 3 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi