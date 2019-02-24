Điểm danh những con giáp PHÁT TÀI PHÁT LỘC, quơ tay là CÓ TIỀN trong năm 2019

Tâm linh - Tử vi 24/02/2019 10:30

Năm 2019, top con giáp sau sẽ có tài lộc rộng mở, kiểu gì cũng có tiền rải khắp nhà, đếm mãi không hết.

May mắn, tài lộc sẽ ập xuống đầu 3 con giáp này tới tấp, khiến họ ngập trong biển tiền, thức trắng đêm đếm cũng không xuể.

Điểm danh những con giáp PHÁT TÀI PHÁT LỘC, quơ tay là CÓ TIỀN trong năm 2019 - Ảnh 1

Các chuyên gia tử vi đã chỉ rõ, trong năm 2019 Tý sẽ may mắn tài lộc, tài lộ mở rộng không ngừng, cơ hội phát tài cứ lũ lượt kéo đến - Ảnh minh họa: Internet

Top 1: Tuổi Tý

Trời sinh người tuổi Tý khôn khéo, thông minh và cực tài giỏi. Họ có tham vọng, có ước mơ và không ngừng nỗ lực để hiện thực hóa hoài bão của mình. Vậy nên, sau những chông gai, thách thức Tý hoàn toàn xứng đáng nhận lấy thành công.

Tử vi tướng số đã chỉ rõ, Kỷ Hợi 2019 người tuổi Tý sẽ có tài vận vượng phát rực rỡ. Họ có nhiều cơ hội có lợi cho sự nghiệp, công danh của mình. Tý không chỉ được thăng chức, tăng lương mà còn trở nên giàu có trong thời gian ngắn.

Điểm danh những con giáp PHÁT TÀI PHÁT LỘC, quơ tay là CÓ TIỀN trong năm 2019 - Ảnh 2
Năm 2019, nhờ được cát tinh chiếu mệnh vận tài lộc của Sửu sẽ đỏ như son, muốn nghèo cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

Top 2: Tuổi Sửu

Sửu dù là nam hay nữ giới đều cần cù, chịu thương chịu khó và rất trách nhiệm trong công việc. Họ làm hết sức, chơi hết mình, sống chân thành nên từ đồng nghiệp, cấp trên đến bạn bè đều quý mến, thương yêu hết mực.

Hơn cả, con giáp này còn chăm làm việc thiện, sẵn lòng giúp đỡ người khác mà chẳng hề toan tính thiệt hơn. Vậy nên, chẳng lạ khi Sửu được bề trên nuông chiều, thần tài xem như con cưng. Năm 2019, nhờ được cát tinh chiếu mệnh vận tài lộc của Sửu sẽ đỏ như son, muốn nghèo cũng không được.

Điểm danh những con giáp PHÁT TÀI PHÁT LỘC, quơ tay là CÓ TIỀN trong năm 2019 - Ảnh 3
Thần tài sẽ ra sức phù trợ cho Dậu, khiến họ dù nghèo kiết xác cũng vươn lên làm đại gia - Ảnh minh họa: Internet

Top 3: Tuổi Dậu

Hiền lành, chăm chỉ là thế nên Dậu tích được rất nhiều công đức. Đây chính là phúc phần giúp Dậu luôn gặp may mắn trong công việc, cuộc sống. Sau quá trình cố gắng không ngừng, làm việc hết mình Dậu sẽ được nhận lấy quả ngọt, sẽ ôm hết lộc lá trong thiên hạ vào nhà trong năm 2019.

Thần tài sẽ ra sức phù trợ cho Dậu, khiến họ dù nghèo kiết xác cũng vươn lên làm đại gia. Lắm của nhiều tiền, giàu sang vô đối chính là tương lai gần của người tuổi Dậu.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp phúc lộc đầy người, càng già càng giàu, không bao giờ thiếu tiền

3 con giáp phúc lộc đầy người, càng già càng giàu, không bao giờ thiếu tiền

Nhờ ăn ở hiền lành, làm ăn đàng hoàng nên 3 con giáp sau được quý nhân nâng đỡ, bề trên cất nhắc mà ban cho vô số vận may tài lộc.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp giàu có top con giáp 2019

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 24 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 54 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 1 giờ 29 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 1 giờ 55 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 2 giờ 7 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 2 giờ 36 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 3 giờ 0 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi