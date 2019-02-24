Điểm danh những con giáp PHÁT TÀI PHÁT LỘC, quơ tay là CÓ TIỀN trong năm 2019

Các chuyên gia tử vi đã chỉ rõ, trong năm 2019 Tý sẽ may mắn tài lộc, tài lộ mở rộng không ngừng, cơ hội phát tài cứ lũ lượt kéo đến - Ảnh minh họa: Internet

May mắn, tài lộc sẽ ập xuống đầu 3 con giáp này tới tấp, khiến họ ngập trong biển tiền, thức trắng đêm đếm cũng không xuể.

Trời sinh người tuổi Tý khôn khéo, thông minh và cực tài giỏi. Họ có tham vọng, có ước mơ và không ngừng nỗ lực để hiện thực hóa hoài bão của mình. Vậy nên, sau những chông gai, thách thức Tý hoàn toàn xứng đáng nhận lấy thành công.

Tử vi tướng số đã chỉ rõ, Kỷ Hợi 2019 người tuổi Tý sẽ có tài vận vượng phát rực rỡ. Họ có nhiều cơ hội có lợi cho sự nghiệp, công danh của mình. Tý không chỉ được thăng chức, tăng lương mà còn trở nên giàu có trong thời gian ngắn.

Năm 2019, nhờ được cát tinh chiếu mệnh vận tài lộc của Sửu sẽ đỏ như son, muốn nghèo cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

Top 2: Tuổi Sửu

Sửu dù là nam hay nữ giới đều cần cù, chịu thương chịu khó và rất trách nhiệm trong công việc. Họ làm hết sức, chơi hết mình, sống chân thành nên từ đồng nghiệp, cấp trên đến bạn bè đều quý mến, thương yêu hết mực.

Hơn cả, con giáp này còn chăm làm việc thiện, sẵn lòng giúp đỡ người khác mà chẳng hề toan tính thiệt hơn. Vậy nên, chẳng lạ khi Sửu được bề trên nuông chiều, thần tài xem như con cưng. Năm 2019, nhờ được cát tinh chiếu mệnh vận tài lộc của Sửu sẽ đỏ như son, muốn nghèo cũng không được.

Thần tài sẽ ra sức phù trợ cho Dậu, khiến họ dù nghèo kiết xác cũng vươn lên làm đại gia - Ảnh minh họa: Internet

Top 3: Tuổi Dậu

Hiền lành, chăm chỉ là thế nên Dậu tích được rất nhiều công đức. Đây chính là phúc phần giúp Dậu luôn gặp may mắn trong công việc, cuộc sống. Sau quá trình cố gắng không ngừng, làm việc hết mình Dậu sẽ được nhận lấy quả ngọt, sẽ ôm hết lộc lá trong thiên hạ vào nhà trong năm 2019.

Thần tài sẽ ra sức phù trợ cho Dậu, khiến họ dù nghèo kiết xác cũng vươn lên làm đại gia. Lắm của nhiều tiền, giàu sang vô đối chính là tương lai gần của người tuổi Dậu.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.