Đây sẽ là 3 con giáp 'nhận lì xì' của Thần Tài khi sang 7h ngày 18/5, tài lộc 'nảy mầm', của cải chất đống, giàu sang ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 17/05/2022 19:40

Sang 7h ngày 18/5, 3 con giáp này sẽ nói lời tạm biệt với những khó khăn, vất vả, đạt nhiều thành tựu trong cuộc sống lẫn công việc.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ thông minh, ít nói và kín đáo. Họ giỏi quan sát và thường suy nghĩ, đào sâu, phân tích một vấn đề. Thời gian gần đây, con giáp tuổi Tỵ bị hung tinh chiếu mệnh nên gặp khá nhiều khó khăn trong công việc. Điều này khiến con giáp này cảm thấy mệt mỏi, áp lực.

Tuy nhiên, sang 7h ngày 18/5, con giáp này có phúc tinh chiếu mệnh khiến tài vận lên cao. Con giáp này được quý nhân giúp đỡ, có thêm ý tưởng sáng tạo để giải quyết công việc. Người làm kinh doanh có thể sẽ gặp gỡ được khách hàng tiềm năng, ký được những hợp đồng có giá trị. Người tuổi Tỵ nỗ lực không ngừng, ngày một vươn cao trong sự nghiệp.

Đây sẽ là 3 con giáp 'nhận lì xì' của Thần Tài khi sang 7h ngày 18/5, tài lộc 'nảy mầm', của cải chất đống, giàu sang ít ai sánh bằng - Ảnh 1
Sang 7h ngày 18/5, con giáp này có phúc tinh chiếu mệnh khiến tài vận lên cao - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Những tháng trở lại đây, tổng thể tài lộc của con giáp tuổi Dậu sa sút khá nhiều. Dù nỗ lực nhiều, con giáp này không được công nhận. Vì tác động ngoại cảnh nên công việc của họ bị ngưng trệ.

May mắn thay, tử vi dự đoán kể từ 7h ngày 18/5, con giáp tuổi Dậu sẽ chuyển vận. Họ không chỉ gặp nhiều điều tốt lành. Họ kiếm được nhiều tiền hơn, cuộc sống ngày càng sung túc. Những người làm trồng trọt, chăn nuôi cũng sẽ sớm được thu hoạch. Con giáp này làm kinh doanh cũng sẽ thu được lời lớn, kiếm được bộn tiền.

Đây sẽ là 3 con giáp 'nhận lì xì' của Thần Tài khi sang 7h ngày 18/5, tài lộc 'nảy mầm', của cải chất đống, giàu sang ít ai sánh bằng - Ảnh 2
May mắn thay, tử vi dự đoán kể từ 7h ngày 18/5, con giáp tuổi Dậu sẽ chuyển vận - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần là con giáp mạnh mẽ, quyết đoán, dám nghĩ dám làm. Họ còn sở hữu năng lực xuất chúng cùng nhiều tham vọng. Tuy nhiên, thời trẻ, vận trình tài lộc của họ không được tốt nên họ phải chịu nhiều thất bại, khó kiếm tiền.

Sang 7h ngày 18/5, tài vận của người tuổi Dần có nhiều khởi sắc. Công việc của họ đang trên đà phát triển. Nhờ đạt được thành tích tốt nên họ được cấp trên trọng dụng. Con giáp này cũng gặp được quý nhân và có cơ hội đầu tư sinh lời. Những người có ý định khởi nghiệp kinh doanh thì đây là thời điểm tốt để họ bắt tay vào làm mọi việc.

Đây sẽ là 3 con giáp 'nhận lì xì' của Thần Tài khi sang 7h ngày 18/5, tài lộc 'nảy mầm', của cải chất đống, giàu sang ít ai sánh bằng - Ảnh 3
Sang 7h ngày 18/5, tài vận của người tuổi Dần có nhiều khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

Tử vi 4 ngày tới (17/5 - 20/5): 3 con giáp thay vận đổi số, làm một lời mười, giàu có nứt vách, may mắn ồ ạt

Tử vi 4 ngày tới (17/5 - 20/5): 3 con giáp thay vận đổi số, làm một lời mười, giàu có nứt vách, may mắn ồ ạt

Trong 4 ngày tới, 3 con giáp đại phát, tài lộc tăng vọt, tiền bạc rủng rỉnh.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 3 con giáp may mắn Tử vi 3 con giáp may mắn tử vi ngày 18/5 tử vi ngày mai tử vi hàng ngày Dự đoán tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đang tiếp nhiên liệu tại trạm xăng, ô tô phát nổ kinh hoàng, may mắn không có người thương vong

Đang tiếp nhiên liệu tại trạm xăng, ô tô phát nổ kinh hoàng, may mắn không có người thương vong

Video 44 phút trước
Máy bay vận chuyển y tế chở 6 người "mất tích" sau khi cất cánh

Máy bay vận chuyển y tế chở 6 người "mất tích" sau khi cất cánh

Video 1 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp xoè tay hứng hồng phúc, phú quý vô biên, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp xoè tay hứng hồng phúc, phú quý vô biên, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh của ký túc xá nữ

Bắt sống trăn khổng lồ dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh của ký túc xá nữ

Video 1 giờ 44 phút trước
Đâm trúng cặp vợ chồng đang đi bộ, nữ tài xế phóng xe bỏ chạy liền bị cảnh sát bắt giữ

Đâm trúng cặp vợ chồng đang đi bộ, nữ tài xế phóng xe bỏ chạy liền bị cảnh sát bắt giữ

Video 2 giờ 14 phút trước
Ô tô mất kiểm soát lao xuống vực sâu 100 mét khiến 3 người thương vong

Ô tô mất kiểm soát lao xuống vực sâu 100 mét khiến 3 người thương vong

Video 3 giờ 14 phút trước
Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Hậu trường 3 giờ 33 phút trước
Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Dinh dưỡng 5 giờ 14 phút trước
Hà Nội: Cháy nhà xưởng phụ tùng xe máy, khói đen bốc cao

Hà Nội: Cháy nhà xưởng phụ tùng xe máy, khói đen bốc cao

Đời sống 5 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp xoè tay hứng hồng phúc, phú quý vô biên, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp xoè tay hứng hồng phúc, phú quý vô biên, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục