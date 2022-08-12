Đây chính là 3 con giáp "hô mưa gọi gió", làm đâu trúng đó, tiền bạc cứ thi nhau chảy vào túi sau rằm tháng 7 âm lịch

Theo các chuyên gia phong thủy, sau rằm tháng 7 là thời điểm may mắn lớn nhất của tuổi Ngọ trong năm nay. Thế nên, từ thời gian này, họ đã không còn gì phải lo lắng. Được biết, Thiên Đức là vì sao có thể giải trừ được những bệnh tật và tai họa, mang lại một số may mắn, hỷ sự, thế nên chuyện sức khỏe và tình cảm của tuổi Ngọ cũng vô cùng viên mãn.

Đặc biệt, tử vi học có nói, sau rằm tháng 7 âm lịch này, tuổi Ngọ chính là 1 trong số những con giáp được sao tốt trợ giúp, cụ thể là cát tinh Thiên Đức, nên sự nghiệp sẽ có những tiến triển rõ rệt với nhiều cơ hội nâng cao thu nhập. Ngoài ra, những khoản đầu tư trước đây của tuổi Ngọ cũng sẽ bắt đầu có kết quả, giúp cho túi tiền của họ trở nên rủng rỉnh hơn bao giờ hết.

Sau rằm tháng 7 là thời điểm may mắn lớn nhất của tuổi Ngọ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo dõi tử vi 12 con giáp, tuổi Mão cũng là con giáp phát tài thời gian này. Vậy nên bản mệnh hãy chuẩn bị tinh thần vì được Thần Tài và các vị thần may mắn chiếu cố. Bản mệnh giải quyết hầu hết các nhiệm vụ đâu vào đấy, còn nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp khi có thể. Điều này giúp bạn xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp nơi công sở.

Chẳng những vậy, phương diện tài lộc cũng khá may mắn. Dù là người làm công ăn lương hay người theo nghiệp kinh doanh buôn bán thì đều biết tranh thủ lợi thế, tận dụng thế mạnh của mình để thu lợi. Các khoản tích góp cũng ngày càng nhiều thêm. Không lạ gì khi sau rằm tháng 7 bạn được khen ngợi về sự giỏi giang, thông minh. Hãy dồn tâm, dồn sức vào công việc, chớp lấy cơ hội của mình đi nhé.

Tuổi Mão là con giáp phát tài thời gian này, được Thần Tài và các vị thần may mắn chiếu cố. Ảnh minh họa: Internet

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