Đây chính là 3 con giáp "hô mưa gọi gió", làm đâu trúng đó, tiền bạc cứ thi nhau chảy vào túi sau rằm tháng 7 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 12/08/2022 11:24

Sau rằm tháng 7, có những con giáp dưới đây sẽ được Thần Tài độ mạng, cuộc sống hanh thông, viên mãn ít ai sánh bằng.

Tuổi Thân

Tử vi nói rằng nhìn chung vận trình của người tuổi Thân có nhiều điểm sáng sau rằm tháng 7 này từ công việc, tiền bạc đến tình duyên.

Trong thời gian này, mọi công sức của tuổi Thân đều được đền đáp xứng đáng. Chính vì vậy, bản mệnh có cuộc sống an vui, rực rỡ. Tuổi Thân cũng có nhiều thời gian, năng lượng giúp đỡ những người xung quanh.

Cũng trong thời gian này, con giáp này sẵn sàng mở lòng với người khác, chịu khó lắng nghe, tiếp thu, học hỏi kiến thức mới. Chính Tài ghé thăm nên tình hình tài chính của Khỉ ổn định và ngày càng tốt lên.

Đây chính là 3 con giáp 'hô mưa gọi gió', làm đâu trúng đó, tiền bạc cứ thi nhau chảy vào túi sau rằm tháng 7 âm lịch - Ảnh 1
Vận trình của người tuổi Thân có nhiều điểm sáng từ công việc, tiền bạc đến tình duyên. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo các chuyên gia phong thủy, sau rằm tháng 7 là thời điểm may mắn lớn nhất của tuổi Ngọ trong năm nay. Thế nên, từ thời gian này, họ đã không còn gì phải lo lắng. Được biết, Thiên Đức là vì sao có thể giải trừ được những bệnh tật và tai họa, mang lại một số may mắn, hỷ sự, thế nên chuyện sức khỏe và tình cảm của tuổi Ngọ cũng vô cùng viên mãn.

Đặc biệt, tử vi học có nói, sau rằm tháng 7 âm lịch này, tuổi Ngọ chính là 1 trong số những con giáp được sao tốt trợ giúp, cụ thể là cát tinh Thiên Đức, nên sự nghiệp sẽ có những tiến triển rõ rệt với nhiều cơ hội nâng cao thu nhập. Ngoài ra, những khoản đầu tư trước đây của tuổi Ngọ cũng sẽ bắt đầu có kết quả, giúp cho túi tiền của họ trở nên rủng rỉnh hơn bao giờ hết.

Đây chính là 3 con giáp 'hô mưa gọi gió', làm đâu trúng đó, tiền bạc cứ thi nhau chảy vào túi sau rằm tháng 7 âm lịch - Ảnh 2
Sau rằm tháng 7 là thời điểm may mắn lớn nhất của tuổi Ngọ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo dõi tử vi 12 con giáp, tuổi Mão cũng là con giáp phát tài thời gian này. Vậy nên bản mệnh hãy chuẩn bị tinh thần vì được Thần Tài và các vị thần may mắn chiếu cố. Bản mệnh giải quyết hầu hết các nhiệm vụ đâu vào đấy, còn nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp khi có thể. Điều này giúp bạn xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp nơi công sở.

Chẳng những vậy, phương diện tài lộc cũng khá may mắn. Dù là người làm công ăn lương hay người theo nghiệp kinh doanh buôn bán thì đều biết tranh thủ lợi thế, tận dụng thế mạnh của mình để thu lợi. Các khoản tích góp cũng ngày càng nhiều thêm. Không lạ gì khi sau rằm tháng 7 bạn được khen ngợi về sự giỏi giang, thông minh. Hãy dồn tâm, dồn sức vào công việc, chớp lấy cơ hội của mình đi nhé.

Đây chính là 3 con giáp 'hô mưa gọi gió', làm đâu trúng đó, tiền bạc cứ thi nhau chảy vào túi sau rằm tháng 7 âm lịch - Ảnh 3
Tuổi Mão là con giáp phát tài thời gian này, được Thần Tài và các vị thần may mắn chiếu cố. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Top 3 con giáp va phải mỏ vàng, đụng ngay hố bạc, sự nghiệp lên cao "như diều gặp gió", tài lộc chạm ngưỡng phú quý trong rằm tháng 7

Top 3 con giáp va phải mỏ vàng, đụng ngay hố bạc, sự nghiệp lên cao "như diều gặp gió", tài lộc chạm ngưỡng phú quý trong rằm tháng 7

Trong hôm nay sẽ có 3 con giáp may mắn hứng trọn vận may, khiến những con giáp còn lại phải ghen tỵ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp con giáp may mắn con giáp giàu có con giáp phát tài

TIN MỚI NHẤT

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 1 giờ 20 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 2 giờ 20 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 3 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 4 giờ 20 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 5 giờ 20 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 35 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 5 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng