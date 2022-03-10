Đầu tuần tới (14/03) top 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, tài lộc ngập nhà

Tâm linh - Tử vi 10/03/2022 12:07

3 con giáp này trong tuần sau tiền bạc rủng rỉnh, không lo về chuyện tiền nong.

Tuổi Sửu

Xem tài lộc 12 con giáp trong tuần tới thấy vận trình tài lộc của người tuổi Sửu duy trì ở mức ổn định, nguồn thu nhập chính vẫn dựa vào công việc cố định, tuy cũng có thêm nguồn thu phụ nhưng khá ít.

 

Trong thời gian này, tốt hơn hết bản mệnh nên tập trung thời gian làm công việc chính của mình. Đừng ôm đồm quá nhiều việc phụ mà ảnh hưởng chất lượng việc chính.

 

Nhìn chung với cách chi tiêu cân đối của tuổi Sửu, bạn vẫn có đồng ra đồng vào, không lo túng thiếu. Có điều, bạn có thể sẽ phải đi lại nhiều trong tháng để giải quyết công việc nên chi phí cũng không nhỏ. Tuy nhiên, nếu đó là điều cần thiết cho việc làm ăn thì bạn đừng ngại ngần mà lùi bước. 

 

Đầu tuần tới (14/03) top 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, tài lộc ngập nhà - Ảnh 1

Trong tuần tới, Sửu không cần phải lo chuyện tiền bạc. Ảnh minh họa

 

Ngoài ra, bạn cũng nên dành thêm thời gian để học hỏi, tìm tòi sâu kiến thức nhằm nâng cao chuyên môn, rất có lợi cho con đường phát triển sự nghiệp cũng như làm giàu của bạn.

 

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn đa phần thân thiện, ấm áp, ôn hòa. Chính nhờ điều này mà họ nhận được thiện cảm của người khác. Bên cạnh đó, Thìn cũng là người rất khí khái, trọng chữ tín nên được nhiều người tin tưởng.

Thìn giỏi nắm bắt cơ hội nên thường thành công hơn người. Sang tuần mới con giáp này bước qua vận xui, may mắn ùn ùn kéo đến nhà.

Đầu tuần tới, vận trình tài lộc của con giáp này thịnh vượng hơn trước nhiều. Người làm kinh doanh sẽ rất phát tài, khách hàng ùn ùn tìm tới. Sản phẩm làm ra bán được với giá cao. Người làm công ăn lương có nhiều điều kiện để phát triển sự nghiệp.

Không chỉ vậy, người tuổi Thìn còn có sức khỏe dồi dào để theo đuổi những gì mình muốn.

Đầu tuần tới (14/03) top 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, tài lộc ngập nhà - Ảnh 2

Thìn là con giáp may mắn trong tuần tới. Ảnh minh họa

Tuổi Mùi

Tuần sau công việc của tuổi Mùi tiến triển tốt. Tuổi Mùi có cơ hội gặp gỡ quý nhân ngay trong ngày hôm nay. Đối phương có thể đưa ra định hướng, để giúp bản mệnh xác định được hướng đi của chính bản thân mình trong tương lai, đồng thời giải quyết rắc rối ở hiện tại.

Mộc khắc Thổ khuyên bản mệnh không nên dành quá nhiều thời gian cho công việc mà thiếu quan tâm đến gia đình. Dù có bận rộn đến mấy, con giáp này cũng chớ tìm cớ đẩy mọi công việc nhà cho đối phương, còn mình thì thờ ơ.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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