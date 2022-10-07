Đầu tuần sau, mưa thuận gió hòa, 3 con giáp chạm đến 9 tầng mây, tài lộc ca khúc khải hoàn, sự nghiệp đại thắng, ăn nên làm ra

Tâm linh - Tử vi 07/10/2022 20:48

Tử vi 12 con giáp, vào đầu tuần sau, 3 con giáp này sẽ vô cùng thành công, tiền tài đếm mỏi tay, vạn sự suôn sẻ thuận lợi.

Tuổi Dậu

Đầu tuần sau, mệnh sự nghiệp lẫn tài lộc của những người tuổi Dậu sẽ tiến triển khá thuận lợi. Đặc biệt, con giáp này đạt được kết quả như mong đợi, cuộc sống sẽ vô cùng viên mãn.

Về mặt tài chính những người tuổi Dậu có cơ hội mở rộng quan hệ, ký kết được những hợp đồng lớn mang về nhiều khoản tiền ngoài lương. Vì vậy, trong thời gian này bạn có thể mua sắm được nhiều tài sản mà mình mong ước.

Đầu tuần sau, mưa thuận gió hòa, 3 con giáp chạm đến 9 tầng mây, tài lộc ca khúc khải hoàn, sự nghiệp đại thắng, ăn nên làm ra - Ảnh 1
Đầu tuần sau, mệnh sự nghiệp lẫn tài lộc của những người tuổi Dậu sẽ tiến triển khá thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu bẩm sinh đã mang khí chất “bá vương”, nhưng lại rất nhiệt huyết trong công việc. Thời gian sắp tới, sau những nỗ lực phấn đấu cuối cùng con giáp này đã có thể tận hưởng thành quả của mình.

Đầu tuần sau, do phát huy được hết những ưu điểm và tài năng của bản thân đồng thời lại có cao nhân dẫn đường chỉ lối nên người tuổi Sửu không chỉ thành công trong công việc mà còn thu được vô số kết quả tốt đẹp từ các khoản đầu tư bên ngoài.

Đầu tuần sau, mưa thuận gió hòa, 3 con giáp chạm đến 9 tầng mây, tài lộc ca khúc khải hoàn, sự nghiệp đại thắng, ăn nên làm ra - Ảnh 2
Đầu tuần sau, tuổi Sửu không chỉ thành công trong công việc mà còn thu được vô số kết quả tốt đẹp từ các khoản đầu tư bên ngoài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi 12 con giáp nói rằng, tuổi Thân có thể kiếm được một khoản khá khá. Con giáp này chấp nhận rủi ro, không ngại khó khăn nên có lợi thế cạnh tranh hơn hẳn những người khác.

Quý nhân có thể mang đến cơ hội phát tài bất ngờ cho tuổi Thân vào đầu tuần sau. Tài lộc đến bất ngờ, bản mệnh không nên hoang phí. Những khoản tiền nhận được đều cần chi tiêu hợp lý, nếu không sẽ rơi vào cảnh "của thiên trả địa", nghèo vẫn hoàn nghèo.

Đầu tuần sau, mưa thuận gió hòa, 3 con giáp chạm đến 9 tầng mây, tài lộc ca khúc khải hoàn, sự nghiệp đại thắng, ăn nên làm ra - Ảnh 3
Quý nhân có thể mang đến cơ hội phát tài bất ngờ cho tuổi Thân vào đầu tuần sau - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (8/10 - 9/10), thuận lợi đổi đời, 3 con giáp giàu càng thêm giàu, như ý cát tường, trúng số độc đắc, an khang thịnh vượng

Tử vi 2 ngày cuối tuần (8/10 - 9/10), thuận lợi đổi đời, 3 con giáp giàu càng thêm giàu, như ý cát tường, trúng số độc đắc, an khang thịnh vượng

Theo tử vi 2 ngày cuối tuần (8/10 - 9/10), 3 con giáp được Thần Tài phù trợ nên sự nghiệp lên hương, sự nghiệp xán lạn, vạn sự như ý.

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