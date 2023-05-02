Đầu tháng 5 quét sạch mây mù, giữa tháng bừng sáng tài lộc, 3 con giáp mưu sự tất thành, đổi vận giàu sang trong nháy mắt

Tâm linh - Tử vi 02/05/2023 18:30

Được Thần tài độ trì, những con giáp này được dự đoán sẽ "thừa thắng xông lên", xây dựng 1 cuộc sống sung túc, dư dả từ đầu đến giữa tháng 5.

Tuổi Dần

Nếu nói tới những con giáp có vận số tốt nhất từ đầu đến giữa tháng 5 thì quả thật thiếu sót lớn nếu không nhắc tới tuổi Dần. Con giáp này được Thần tài ưu ái, ban cho nhiều cơ hội tốt, nếu biết nắm bắt thì sẽ giàu có khó ai sánh bằng. Cùng với lối tư duy sắc sảo, thực tế, họ thường được cấp trên hoặc đối tác đánh giá rất cao, nên thường dễ thăng tiến nhanh trong sự nghiệp.

Tử vi học có nói, tuổi Dần sẽ gặp được nhiều may mắn, tài lộc không ngừng gia tăng, gia đạo cũng hòa thuận ấm êm, các kế hoạch đặt ra đều được thực hiện và mang lại kết quả tốt. Thậm chí, những dự án trước đây cũng bất ngờ đem về cho họ những nguồn thu nhập bất ngờ, giúp cho chất lượng sống của họ được cải thiện đáng kể.

Đầu tháng 5 quét sạch mây mù, giữa tháng bừng sáng tài lộc, 3 con giáp mưu sự tất thành, đổi vận giàu sang trong nháy mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ tuy không phải là 1 trong số những con giáp có vận số "đỏ" nhất, tuy nhiên, họ cũng có những thời điểm may mắn của riêng mình, đặc biệt là từ đầu đến giữa tháng 5. Mọi điều xui xẻo hay chưa được như ý sẽ nhường chỗ cho vô số những thuận lợi trong công việc và cuộc sống mà tuổi Tỵ nên biết nắm bắt để tạo đà cho mình.

Tử vi học có nói, tuổi Tỵ làm gì trong thời gian này hầu như cũng thành công, mang lại kết quả tốt, công việc không những suôn sẻ mà còn mang về nhiều "lộc lá", tài khoản ngân hàng thậm chí có thể tăng thêm vài con số.

Đầu tháng 5 quét sạch mây mù, giữa tháng bừng sáng tài lộc, 3 con giáp mưu sự tất thành, đổi vận giàu sang trong nháy mắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Không sai khi nói rằng, sự lanh lẹ, thông minh của tuổi Mão cũng nằm trong top đầu. Hầu hết người tuổi Mão đều là những người sáng dạ, linh hoạt, dù cho vào môi trường nào cũng có thể bắt nhịp rất nhanh. Dường như chẳng có điều gì có thể làm khó được họ.

Thời gian từ đầu đến giữa tháng 5 rất hứa hẹn với những người tuổi Mão. Con giáp có sự tự tin và nguồn năng lượng to lớn giúp Mão phát huy được hết các điểm mạnh của mình và thu được nhiều thành tựu trong cuộc sống. Đây cũng là 1 trong những cơ hội tốt nhất đối với họ mà trong đó, họ làm gì cũng được Thần tài độ trì, quý nhân giúp sức, giúp cho con đường công danh trở nên hanh thông, rộng mở.

Đầu tháng 5 quét sạch mây mù, giữa tháng bừng sáng tài lộc, 3 con giáp mưu sự tất thành, đổi vận giàu sang trong nháy mắt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Sau đêm nay, thứ Ba 25/4/2023, 3 con giáp biến nghèo thành giàu, trở nên phú quý, giàu sang khiến nhiều người ngưỡng mộ

Sau đêm nay, thứ Ba 25/4/2023, 3 con giáp biến nghèo thành giàu, trở nên phú quý, giàu sang khiến nhiều người ngưỡng mộ

Cùng xem bạn có nằm trong 3 con giáp có quý nhân phù trợ, làm ít hưởng nhiều, vận đào hoa khởi sắc thoát kiếp FA không nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi đầu tháng 5 tử vi ngày 2/5/2023 tu vi hang ngay tu vi 12 con giap con giap may man tử vi hôm nay tu vi ngay mai tử vi tháng 5

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Nghe động dưới bếp, dâu trẻ tưởng gặp trộm, nào ngờ ánh đèn bật lên lại chứng kiến điều này

Nghe động dưới bếp, dâu trẻ tưởng gặp trộm, nào ngờ ánh đèn bật lên lại chứng kiến điều này

Tâm sự 34 phút trước
Tưởng chỉ ra ban công dỗ con, tôi không ngờ lại nghe được bí mật chồng giấu kín

Tưởng chỉ ra ban công dỗ con, tôi không ngờ lại nghe được bí mật chồng giấu kín

Tâm sự 34 phút trước
Tưởng có trộm dưới bếp, dâu trẻ vác gậy lao xuống rồi bật khóc khi ánh đèn bật sáng

Tưởng có trộm dưới bếp, dâu trẻ vác gậy lao xuống rồi bật khóc khi ánh đèn bật sáng

Tâm sự 37 phút trước
Nghe tiếng động dưới bếp, con dâu trẻ cầm gậy đi kiểm tra rồi bật khóc khi đèn sáng

Nghe tiếng động dưới bếp, con dâu trẻ cầm gậy đi kiểm tra rồi bật khóc khi đèn sáng

Tâm sự 38 phút trước
Đang ở cữ, tôi vô tình phát hiện bí mật chồng giấu kín bên nhà hàng xóm

Đang ở cữ, tôi vô tình phát hiện bí mật chồng giấu kín bên nhà hàng xóm

Tâm sự 43 phút trước
Bước qua tháng 10, 3 con giáp bội thu hỷ sự, đường công danh sự nghiệp vượng phát, tiền bạc ngập két, nhà lầu xe hơi có đủ

Bước qua tháng 10, 3 con giáp bội thu hỷ sự, đường công danh sự nghiệp vượng phát, tiền bạc ngập két, nhà lầu xe hơi có đủ

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Chồng tặng nhẫn kim cương giá trăm triệu, vợ trẻ chưa kịp vui đã sững sờ vì một câu nói

Chồng tặng nhẫn kim cương giá trăm triệu, vợ trẻ chưa kịp vui đã sững sờ vì một câu nói

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Xe buýt chở 30 người bất ngờ bốc cháy, 9 người tử vong, nhiều người nhảy qua cửa sổ thoát thân

Xe buýt chở 30 người bất ngờ bốc cháy, 9 người tử vong, nhiều người nhảy qua cửa sổ thoát thân

Video 1 giờ 13 phút trước
Bị mẹ người yêu khinh khi vì lỡ có thai trước cưới, cô gái không ngờ mọi chuyện đảo chiều sau một đêm

Bị mẹ người yêu khinh khi vì lỡ có thai trước cưới, cô gái không ngờ mọi chuyện đảo chiều sau một đêm

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Bước qua tháng 10, 3 con giáp bội thu hỷ sự, đường công danh sự nghiệp vượng phát, tiền bạc ngập két, nhà lầu xe hơi có đủ

Bước qua tháng 10, 3 con giáp bội thu hỷ sự, đường công danh sự nghiệp vượng phát, tiền bạc ngập két, nhà lầu xe hơi có đủ

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết