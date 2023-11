Đầu tháng 12, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, giàu nhanh hơn đại gia, mua nhà sắm xe trong 1 nốt nhạc

Người tuổi Mão đến tháng 12 là điềm báo trời cho tài lộc dồi dào. Do đó, thời gian này, người tuổi Mão hy vọng sẽ thay đổi được vận hạn, tránh xa vận rủi cản trở họ tiến lên phía trước. Thời gian này, con giáp tuổi Mão sẽ đón may mắn thường xuyên đến nhà, đón nhận hết bất ngờ này sang bất ngờ khác. Đồng thời, đối với một số người tuổi Mão, mặc dù công việc liên tục gặp nhiều rắc rối nhưng hãy cố gắng xác định mục tiêu mà mình mong muốn và nỗ lực tiến lên thì sẽ đạt được kết quả tốt. Con giáp tuổi Mão có phúc khí phù hộ lại nắm được cơ hội trong tay thì việc thăng tiến, thành đạt trong công việc sẽ sớm đến với họ.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu làm việc gì cũng có kế hoạch. Họ sẽ không hành động "ăn theo" một cách mù quáng. Con giáp tuổi Dậu cũng hơi bảo thủ và rất sợ cô đơn, nhưng họ không thừa nhận điều đó. Vào đầu tháng 12 tới, cung tài lộc của con giáp tuổi Dậu sẽ được bảo vệ bởi ngôi sao may mắn, nhờ đó tài lộc tăng vọt, đào hoa vượng phát. Con giáp tuổi Dậu sẽ liên tục gặp may mắn trong thời gian này. Nếu người tuổi Dậu muốn gặp được tình yêu đích thực của đời mình thì đây cũng là thời điểm tốt để mạnh dạn đầu tư tình cảm, công sức cho người mà bạn cảm mến. Tin chắc rằng nhờ vượng vận đào hoa lại được ngôi sao may mắn chiếu rọi, con giáp tuổi Dậu sẽ tìm được tình yêu đích thực của mình và sự giàu có trong thời gian tới. Tình yêu và của cải cùng vào cửa, cuộc sống của con giáp tuổi Dậu sẽ càng viên mãn.

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.