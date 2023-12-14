Đầu tháng 11 âm lịch, 3 con giáp tài lộc thăng hạng, vi vu mua nhà sắm xe, nhận vô vàn điềm lành, tình duyên mỹ mãn

Tâm linh - Tử vi 14/12/2023 15:10

Tử vi có nói, đầu tháng 11 âm lịch, những con giáp dưới đây sẽ may mắn gặt hái rất nhiều niềm vui tài lộc.

Tuổi Tỵ

Những tuổi Rắn có vẻ ngoài lạnh lùng khó gần, xa cách nhưng khi thân thiết mới có thể nhận biết được trái tim ấp áp, sự nhiệt tình ẩn sâu bên trong của con giáp này. Chính vì thế người tuổi Tỵ dù ít bạn nhưng thường có những người bạn rất tốt, rất thân và chính họ là quý nhân đem lại may mắn.

Tử vi cho thấy, đầu tháng 11 âm lịch, tuổi Tỵ có sự thay đổi về tài vận rất tốt, vượt trội so với năm ngoái, mọi phiền phức, khúc mắc về tài chính trước đây có thể được giải quyết triệt để. Đặc biệt, vận quý nhân giúp tuổi Tỵ đón nhận rất nhiều tin tức tốt về đầu tư, tiền lời “như thác lũ” rơi vào túi con giáp này.

Đầu tháng 11 âm lịch, 3 con giáp tài lộc thăng hạng, vi vu mua nhà sắm xe, nhận vô vàn điềm lành, tình duyên mỹ mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Những cầm tinh con Hổ có khả năng rất giỏi quan sát thái độ của mọi người xung quanh, hơn nữa họ lại có đầu óc thông minh hơn người, cộng thêm tính cách quyết đoán, dứt khoát nên một khi đã quyết tâm thì khó có ai bì kịp.

Đầu tháng 11 âm lịch, vận trình tài lộc của người tuổi Hổ sẽ thăng cấp nhanh chóng, họ nhanh chóng thăng quan phát tài. Dần không cần phải lo lắng về cơm áo gạo tiền và lo lắng về tiền bạc, tài chính như năm trước nữa, có thể an nhàn tận hưởng cuộc sống.

Đầu tháng 11 âm lịch, 3 con giáp tài lộc thăng hạng, vi vu mua nhà sắm xe, nhận vô vàn điềm lành, tình duyên mỹ mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Nhìn chung, đầu tháng 11 âm lịch, vận thế của người tuổi Dậu có sự chuyển biến mạnh mẽ, có thể nói là vạn sự hanh thông, trăm sự thuận lợi. Đặc biệt, do tài vận vượng phát nên thời gian này, con giáp tuổi Dậu dễ dàng kiếm được tiền, đi đến đâu hay làm bất cứ việc gì cũng có cao nhân hướng dẫn, giúp đỡ tận tình nên thu nhập tăng nhanh phi mã.

Cuộc sống của những người tuổi Dậu kể từ lúc này sẽ vô cùng thoải mái, dư dả, không phải lo âu phiền muộn gì về tài chính. Ngoài ra, chính nhờ cao nhân chỉ điểm mà còn có thể “một bước lên trời” được điều chuyển lên vị trí công việc với quyền lực và thu nhập khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Đầu tháng 11 âm lịch, 3 con giáp tài lộc thăng hạng, vi vu mua nhà sắm xe, nhận vô vàn điềm lành, tình duyên mỹ mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Vận trình rực rỡ vào cuối ngày 28/11/2023, 3 con giáp lộc lá căng tràn, nhuận cát phú quý, sa lưới Thần Tài

Vận trình rực rỡ vào cuối ngày 28/11/2023, 3 con giáp lộc lá căng tràn, nhuận cát phú quý, sa lưới Thần Tài

Dưới đây là 3 con giáp may mắn nhất vào cuối ngày 28/11/2023, cuộc sống của họ sẽ có nhiều cải thiện đáng kể.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi đầu tháng 11 âm lịch tử vi hôm nay tử vi ngày 2/11 âm lịch

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 27 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 27 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 11 giờ 10 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 11 giờ 12 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 11 giờ 15 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 11 giờ 17 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 32 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 12 giờ 17 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 13 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng