Đâu là những con giáp vừa ăn Tết to vừa hoan hỉ đón lộc trời ban xuống, gia đình được hưởng ké phúc phần, đeo vàng đầy tay trong tháng 12 Âm Lịch?

Tháng 12 Âm Lịch này là một khoảng thời gian khá may mắn đối với người tuổi Sửu.

Về phương diện tài chính, đây là thời điểm thích hợp để những người tuổi Sửu đầu tư, thu lợi. Trong tháng này, phương diện tình cảm của những người tuổi Sửu không được thuận lợi, tuy nhiên, thay vì cảm thấy bế tắc thì hãy tận dụng thời điểm này để cống hiến hết mình cho công việc kinh doanh, bởi cơ hội này sẽ không kéo dài.

Trong công việc, người nhóm tuổi này nên vận dụng khả năng tư duy logic để đưa ra những sự lựa chọn đúng đắn. Hơn nữa, việc kết giao thêm bạn bè có cùng tư tưởng và chí hướng sẽ giúp sự nghiệp của họ phát triển, gặt hái được nhiều thành quả.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý được cát tinh chở nên vận trình khá thuận lợi. Thời điểm cận kề Tết Nguyên đán, bản mệnh có nhiều công việc phải giải quyết nên hơi bận rộn nhưng đây cũng là thời cơ tốt để tuổi Tý thể hiện năng lực.

Nhờ Lục Hợp và sao Thái Dương che chở, công việc của tuổi Tý gần như không có vấn đề gì đáng lo ngại. Con giáp này thoát khỏi vòng kìm kẹp của tiểu nhân, được quý nhân ưu ái nên thăng tiến ầm ầm, không gặp bất cứ trở ngại nào.

Sự nghiệp, tài chính của tuổi Tý trong tháng Âm Lịch cuối cùng của năm Nhâm Dần cũng vô cùng mỹ mãn. Con giáp này tốn kha khá tiền sắm sửa đón Tết nhưng các khoản lương, thưởng cũng đổ về liên tục nên túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu được cục diện Tam Hợp Thái Tuế chiếu mệnh nên tháng Chạp có nhiều điểm sáng đáng mừng. Mọi chuyện diễn ra theo hướng tích cực, mang đến niềm vui cho con giáp này.

Trong tháng Âm Lịch cuối cùng của năm Nhâm Dần, vận trình của những con giáp phất lên nhanh chóng. Ảnh minh họa: Internet

Sự nghiệp của tuổi Dậu có cát tinh Thiên Ấn che chở nên vận trình suôn sẻ. Bản mệnh có thể hoàn thành những nhiệm vụ còn đang dang dở, học thêm nhiều kinh nghiệm, làm tiền đề vững chắc cho tương lai.

Tài chính của tuổi Dậu ở thời điểm này khá dư dả. Bản mệnh có cả nguồn thu từ công việc chính lẫn nghề tay trái nên túi tiền rủng rỉnh. Dịp cuối năm, tuổi Dậu có thể lo cho gia đình một cái Tết ấm no. Dù vậy, bản mệnh cũng cần phải chú ý quản lý tài chính, tránh tiêu tiền lãng phí.

(*) Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!