Đặt thùng rác cũng cần đúng chỗ, nếu không muốn tán gia bại sản, thân bại danh liệt cả cuộc đời

Tâm linh - Tử vi 11/05/2021 06:00

Theo chuyên gia phong thủy nhà ở, đặt thùng rác trong nhà cũng cần phải đúng vị trí, nếu đặt ở 3 vị trí này chẳng khác nào cản đường tài vận, thu hút vận xui vào nhà.

Đặt thùng rác ở ngay cửa chính

Theo phong thủy nhà ở, cửa chính chính là vị trí vô cùng quan trọng của ngôi nhà, nó đảm nhận vị trí đón nhận mọi thứ vào nhà, đặc biệt là tài lộc, vinh hoa. Do đó, ngay vị trí này, gia chủ tốt nhất nên để quang đãng, không trang trí quá nhiều, rối rắm, tránh làm cản đường tài lộc, may mắn đến với chủ nhân.

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 Cửa chính là vị trí quan trọng, không nên đặt thùng rác tại vị trí này để tránh mất tài lộc – Ảnh minh họa: Internet

Nếu gia chủ đặt ngay một chiếc thùng rác vào cạnh cửa chính, chẳng khác nào thu hút xui xẻo. Bởi thùng rác chính là vật đựng những thứ dơ bẩn hoặc những thứ bỏ đi không còn giá trị. Điều này ít nhiều cũng sẽ làm ảnh hưởng đến đường công danh, sự nghiệp và tài lộc của gia chủ.

Đặt thùng rác ngay bên bàn làm việc

Rất nhiều người thường hay có thói quen đặt thùng rác bên cạnh bàn làm việc của mình, đơn giản vì nó tiện lợi. Tuy nhiên, họ lại không biết được rằng, chính điều này sẽ khiến tài lộc của mình bị giảm sút, công danh sự nghiệp cũng không thể thăng tiến, do bị nguồn năng lượng tiêu cực vây quanh. Do đó, hãy siêng năng đi vứt rác ở bên ngoài, thay vì đặt ngay một chiếc thùng rác bên cạnh bàn làm việc như vậy.

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 Thùng rác mà đặt ngay bàn làm việc chẳng khác nào tự hủy hoại công danh của mình - Ảnh minh họa: Internet

Đặt thùng rác ngay cạnh cầu thang

Theo các chuyên gia phong thủy, cầu thang trong nhà là hình ảnh biểu trưng cho sự thăng tiến của gia chủ. Cầu thang càng sạch sẽ, đẹp mắt và thẳng thì con đường thăng tiến càng dễ dàng. Và đặc biệt, bên cạnh chân cầu thang hoặc ngay trên cầu thang cũng không nên đặt quá nhiều đồ vật, tránh cản trở sự thăng tiến của chủ nhân.

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 Cầu thang là biểu trưng cho sự thăng tiến của gia chủ, vì thế không nên đặt thùng rác tại vị trí này - Ảnh minh họa: Internet

Nếu đặt thùng rác ngay khu vực cầu thang, điều đó cũng đồng nghĩa với việc sự nghiệp, công danh của gia chủ sẽ không được suôn sẻ mà luôn gặp rào cản. Chưa hết, nó còn mang ý nghĩa là những điều không mấy tốt đẹp sẽ thường xuyên xuất hiện trong công việc, khiến chủ nhân phải khốn đốn, khó mà thành công.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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