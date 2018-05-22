Cần gì đi xem bói toán, chị em chỉ cần đặt hai bàn tay cạnh nhau, đường tình duyên của hai bàn tay sẽ cho ta biết ngay kết quả!

Đường tình duyên kéo dài từ cạnh bàn tay dưới ngón út, đến giữa ngón trỏ và giữa. Vì đường tình duyên đều có ở 2 bàn tay nên khi đặt cạnh nhau, 2 đường này có liền mạch không sẽ nói lên tình duyên của chủ nhân. Vì đường tình duyên đều có ở 2 bàn tay nên khi đặt cạnh nhau, 2 đường này có liền mạch không sẽ nói lên tình duyên của chủ nhân - Ảnh minh họa: Internet 1. Đường tình duyên của bàn tay trái cao hơn Chủ nhân là người từ tốn trong các mối quan hệ, đề cao sự nghiêm túc, cũng không quá quan trọng tình yêu. Họ thường nên duyên trăm năm với người trẻ tuổi, có thể là người ngoại quốc có ngoại hình ưa nhìn.

Đây là người quyết đoán, cuồng nhiệt khi yêu, thích thử thách. Họ không thích cậy dựa ai, luôn rất độc lập, biết tự tạo niềm vui cho chính mình. Đây là người quyết đoán, cuồng nhiệt khi yêu, thích thử thách - Ảnh minh họa: Internet 2. Đường tình duyên hai bàn tay ngang nhau, liền một mạch Đây là người gặp nhiều may mắn. Họ có tình yêu nghiêm túc và lâu dài.

Chủ nhân là người yêu chân thành, luôn biết quan tâm, bảo vệ người yêu. Họ có hạnh phúc rất lâu dài, vì luôn biết giữ gìn và chăm chút cho tình yêu. Họ có tính cách nhẹ nhàng, không cầu kì, phúc tạp. Dù vậy, họ cũng rất nhạy cảm, luôn nghĩ cho suy nghĩ của người khác. Họ có thể chọn được người gia đình ưng thuận. Một khi tình yêu của họ không được sự ủng hộ của gia đình, họ chia tay không đắn đo. Đây là người gặp nhiều may mắn. Họ có tình yêu nghiêm túc và lâu dài - Ảnh minh họa: Internet 3. Đường tình duyên của tay phải cao hơn Đây là người vững vàng, suy nghĩ chín chắn hơn tuổi của mình. Họ bị thu hút bởi người lớn tuổi, thông minh, biết nghĩ suy hơn mình. Không những vậy, linh cảm của họ rất đúng, không bị ảnh hưởng bởi người khác. Họ sẵn sàng làm điều mà họ muốn. Tình yêu của họ khá yên bình vì tính cách họ khá trầm lặng. Dù vậy, đây lại là điều dễ khiến đối phương chán chường. *Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dat-hai-ban-tay-canh-nhau-biet-ngay-tinh-duyen-no-ro-hay-ua-tan-hanh-phuc-hay-bat-hanh-283554.html