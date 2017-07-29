Phụ nữ có bàn tay thế này thì tiền bạc một đồng cũng không thoát được

Tâm linh - Tử vi 29/07/2017 21:57

Theo nhân tướng học, đây là những bàn tay luôn có khả năng giữ tiền, quản lý chi tiêu hiệu quả nhất.

Lòng bàn tay đầy đặn và mềm mại

Phụ nữ có bàn tay thế này thì tiền bạc một đồng cũng không thoát được - Ảnh 1

Đây là biểu hiện của giàu sang, bàn tay càng đầy đặn thì tiền của nhiều và có đầu óc trong quản lý tài chính, kinh doanh. Và họ cũng có nguồn thu nhập dồi dào, cuộc sống thoải mái đầy giàu sang.

Lòng bàn tay vuông, dày và mềm mượt

Lòng bàn tay vuông, đầy đặn, thịt nổi bốn phía ngoài, da mềm mại, nắm tay rất mềm, không cứng. Đây là những người có cuộc sống phú quý, đủ đầy không lo gì

Các ngón tay khít nhau và cân đối

Phụ nữ có bàn tay thế này thì tiền bạc một đồng cũng không thoát được - Ảnh 2

Bàn tay hồng hào, các ngón tay khít nhau là biểu hiện của người giỏi quản lý tài chính. Họ rất cẩn trọng, luôn biết lên kế hoạch, sắp xếp cuộc sống của bản thân, suy nghĩ kỹ càng khi chi tiêu.

Lòng bàn tay lõm

Chủ nhân là người có cái nhìn bao quát, xa rộng. Họ lại bản lĩnh, luôn nhẫn nhịn chịu khó, luôn có thể gánh vác nhiệm vụ lớn. Công việc lại gặt hái nhiều thành công.

Chỉ tay có nhiều hình vuông

Đây là biểu hiện khả năng quản lý tiền bạc giỏi, nguồn thu nhập dồi dào, luôn biết cân nhắc chi tiêu để làm việc lớn

Các ngón tay thon dài, khép kín

Đây là bàn tay có khả năng giữ tiền tốt. Họ tài giỏi, luôn có khả năng kiếm bộn tiền. Thêm nữa, ngón tay thon dài không khép kín thì họ vừa có thể kiếm nhiều tiền, và cả giữ tiền rất giỏi

Móng tay vuông nhọn, ngón tay như ống trúc

Phụ nữ có bàn tay thế này thì tiền bạc một đồng cũng không thoát được - Ảnh 3

Móng tay con trai phải thẳng, hình vuông và hình bầu dục là biểu hiện tốt. Còn ở nữ thì thon dài, hình chữ nhật là tốt. Nếu móng tay hình tròn thì cuộc sống có phần khổ cực, gian nan.

Bàn tay có chữ M

Phụ nữ có bàn tay thế này thì tiền bạc một đồng cũng không thoát được - Ảnh 4

Đây là đường tạo bởi đường đời, số mệnh, trí đạo và tâm đạo. Đây là người giàu có, có khả năng kiếm tiền và giữ tiền rất giỏi.

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