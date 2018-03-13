3 đặc điểm của bàn tay phụ nữ không khi nào khổ sở, vượng phu ích tử, đến già vẫn sung sướng!

Tâm linh - Tử vi 13/03/2018 05:30

Theo nhân tướng học, đây là những đặc điểm ở bàn tay của phụ nữ vượng phu, cả đời sống trong nhung lụa!

Nhiều quan niệm cho rằng, phụ nữ phải có bàn tay thon nhỏ thì mới là đẹp. Nhưng theo nhân tướng học, tay nhỏ và thon chưa hẳn là bàn tay mang đến vận may, phúc đức cho chủ nhân. Nếu trên bàn tay phụ nữ có những đặc điểm sau thì mới mang đến vận may cho bản thân và mọi người ở bên, cuộc sống về sau lại giàu sang không lo gì!

Lòng bàn tay đỏ hồng

Phụ nữ có lòng bàn tay đỏ hồng thì vận mệnh cực kì tốt. Đây là những người phụ nữ có khí chất nổi bật, tương lai sáng lạn. Khi còn nhỏ, họ tài giỏi, sống sung sướng, là vật báu trong nhà. Khi kết hôn, số phần vượng phu lại càng rực rỡ, luôn là hậu phương vững chắc giúp chồng thành công. Chỉ cần phúc đức ở người phụ nữ thế này cũng đã đủ giúp gia đình hạnh phúc, sung túc đến hết đời. Cuộc sống của họ cũng rất yên bình suôn sẻ. Đàn ông lấy được người phụ nữ này nhất định phải nắm thật chặt nhé!

3 đặc điểm của bàn tay phụ nữ không khi nào khổ sở, vượng phu ích tử, đến già vẫn sung sướng! - Ảnh 1
Phụ nữ có lòng bàn tay đỏ hồng thì vận mệnh cực kì tốt - Ảnh minh họa: Internet

Ngón tay dài và đầy đặn

Phụ nữ sở hữu bàn tay thế này là người sống phóng khoáng, thoải mái. Họ ít gặp phải chuyện buồn phiền, hạnh phúc đủ đầy cả đời, con cháu về sau cũng rất hiếu thuận. Vì đây luôn là những người phụ nữ thông minh, có khả năng kiếm tiền, giúp chồng thành công. Không những vậy, họ còn mang đến vận may cho chồng. Nếu chồng không giàu có, họ sẽ giúp chồng làm giàu, thành công. Do đó, phần lớn chồng của phụ nữ thế này thường làm chủ hay đại gia, luôn yêu chiều vợ hết lòng.

3 đặc điểm của bàn tay phụ nữ không khi nào khổ sở, vượng phu ích tử, đến già vẫn sung sướng! - Ảnh 2
Phụ nữ sở hữu bàn tay thế này là người sống phóng khoáng, thoải mái - Ảnh minh họa: Internet

Chiều dài ngón đeo nhẫn và ngón trỏ ngang nhau

Phụ nữ có bàn tay thế này thường sống rất thiện lương, nhân hậu. Nhưng đây không hề là người phụ nữ yếu đuối, ngược lại họ rất cá tính và mạnh mẽ. Họ luôn có thể là hậu phương vững chắc cho chồng con. Không những vậy, theo quan niệm nhân gian thì ngón trỏ là biểu tượng cho quyền lực, tham vọng, ngón áp út là tượng trưng cho tình duyên. Khi hai ngón này ngang nhau về chiều dài thì chứng minh chủ nhân là người có cuộc sống cực kì viên mãn. Họ không những thành công trong sự nghiệp, mà còn rất hạnh phúc trong hôn nhân.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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