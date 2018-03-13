3 đặc điểm của bàn tay phụ nữ không khi nào khổ sở, vượng phu ích tử, đến già vẫn sung sướng!

Nhiều quan niệm cho rằng, phụ nữ phải có bàn tay thon nhỏ thì mới là đẹp. Nhưng theo nhân tướng học, tay nhỏ và thon chưa hẳn là bàn tay mang đến vận may, phúc đức cho chủ nhân. Nếu trên bàn tay phụ nữ có những đặc điểm sau thì mới mang đến vận may cho bản thân và mọi người ở bên, cuộc sống về sau lại giàu sang không lo gì!

Lòng bàn tay đỏ hồng

Phụ nữ có lòng bàn tay đỏ hồng thì vận mệnh cực kì tốt. Đây là những người phụ nữ có khí chất nổi bật, tương lai sáng lạn. Khi còn nhỏ, họ tài giỏi, sống sung sướng, là vật báu trong nhà. Khi kết hôn, số phần vượng phu lại càng rực rỡ, luôn là hậu phương vững chắc giúp chồng thành công. Chỉ cần phúc đức ở người phụ nữ thế này cũng đã đủ giúp gia đình hạnh phúc, sung túc đến hết đời. Cuộc sống của họ cũng rất yên bình suôn sẻ. Đàn ông lấy được người phụ nữ này nhất định phải nắm thật chặt nhé!