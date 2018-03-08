4 con giáp chuẩn bị đón tin vui ngập trời, tài lộc ầm ầm trong 2 năm tới

Tâm linh - Tử vi 08/03/2018 05:30

Trong 2 năm tới, 4 con giáp này gặp nhiều vận may, tiền bạc tình duyên đều rực rỡ!

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sinh ra đã sung sướng hơn người. Trong 2 năm tới, vận thế của con giáp này lại càng tốt đẹp, muốn gì được đó. Họ có thể được thuyên chuyển sang một công việc hay vị trí khác tốt hơn. Từ đây, con giáp này dễ dàng thành công, tiền bạc ê hề. Từ giữa năm 2018 đến năm 2019, người tuổi Dậu sẽ có tin vui bất ngờ!

4 con giáp chuẩn bị đón tin vui ngập trời, tài lộc ầm ầm trong 2 năm tới - Ảnh 1
Người tuổi Dậu sinh ra đã sung sướng hơn người - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Từ năm 2018, vận thế của người tuổi Dần thay đổi tích cực. Qua quãng thời gian gặp nhiều khó khăn, con giáp này sẽ có sự ổn định hơn về tình duyên và tiền tài. Nhờ sự kiên cường và bản lĩnh vốn có, cùng vận may có được, con giáp này sẽ làm nên kì tích không ngờ. Trong 2 năm tới, người tuổi Dần chỉ cần đợi tài lộc ầm ầm kéo đến, tiền tài ngày một dư dả. Với ai còn độc thân, đây là lúc họ tìm được một nửa của đời mình. Cả hai có thể tiến đến hôn nhân mỹ mãn.

4 con giáp chuẩn bị đón tin vui ngập trời, tài lộc ầm ầm trong 2 năm tới - Ảnh 2
Từ năm 2018, vận thế của người tuổi Dần thay đổi tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi của người tuổi Tỵ trong năm 2018, cuộc sống của họ sẽ dần ổn định, sự nghiệp hay tình duyên đều khởi sắc. Con giáp này sẽ nắm được tiền tài và có thể tiết kiệm không ít. Trong lúc này, người tuổi Tỵ sẽ gặp người phù hợp và tiến đến hôn nhân vào cuối năm.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có vận thế nhiều may mắn hơn người khác, số phần vô cùng rực rỡ trong 2 năm tới. Với bản chất thông minh, lương thiện, họ luôn được bề trên chiếu cố, nhận được nhiều phúc đức. Họ không chỉ gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp, còn có tình duyên rất viên mãn. 2018 là năm bắt đầu chuỗi ngày rực rỡ nhất trong đời họ. Dù rằng bây giờ con giáp này vẫn một mình nhưng chuyện kết hôn sẽ đến vào lúc bất ngờ nhất.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Top con giáp THÀNH ĐẠI GIA SAU 1 ĐÊM, TIỀN CHẤT ĐẦY NHÀ trong năm 2018

Top con giáp THÀNH ĐẠI GIA SAU 1 ĐÊM, TIỀN CHẤT ĐẦY NHÀ trong năm 2018

Đây là những con giáp gặp vận may tiền tài đầy bất ngờ trong năm 2018, một bước thành đại gia cũng là chuyện thường!

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp top con giáp con giáp giàu 2018

TIN MỚI NHẤT

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Đời sống 59 phút trước
Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 1 giờ 25 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 1 giờ 53 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 2 giờ 2 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 2 giờ 14 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 2 giờ 19 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 51 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 2 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới