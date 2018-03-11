3 con giáp sống thiện lương, không tranh giành sân si, luôn gặp nhiều may mắn!

Đây là những con giáp sống lương thiện, dễ chịu ôn hòa, không thích tranh chấp gì với ai.
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Tuổi Thân
Người tuổi Thân có tính cách phóng khoáng và tích cực. Họ luôn lạc quan trong cuộc sống, thích cuộc sống thoải mái tự do. Họ quan niệm chuyện ở đời đều đã được an bài sẵn, miễn cưỡng là điều không thể. Họ cũng không thích sân si so đo hay tranh giành. Nếu đối phương một mực mình đúng, họ cũng sẽ im lặng và bỏ đi. Họ muốn sự cố gắng phải đến từ 2 phía. Nếu chỉ mình họ cố gắng, họ sẽ từ bỏ. Con giáp này không thích gồng gánh mỏi mệt hay áp lực. Họ sống rất thoải mái, gặp nhiều vận may trong cuộc sống. Vì vậy, họ luôn đạt được điều mình muốn.
Tuổi Dậu
Người tuổi Dậu luôn có bề ngoài nhìn như rất hiếu thắng, phải tranh luận với người khác đến mức phân thắng thua. Nhưng thật ra, nếu gặp chuyện khó khăn, họ sẽ cố gắng thu xếp đơn giản nhất có thể. Họ thấy việc cãi nhau hoàn toàn không có ý nghĩa, họ luôn muốn dùng hành động để thể hiện suy nghĩ của mình.
Con giáp này không thích vướng vào những tranh cãi không đáng có. Họ luôn trọng chữ duyên, không thích cưỡng cầu. Nếu đối phương không quá đáng, họ còn chịu đựng được thì thế nào họ cũng sẽ cho qua. Người tuổi Dậu thường dễ bao dung và luôn rất bình tĩnh trong mọi trường hợp. Do đó, họ dễ dàng thành công trong cuộc sống.
Tuổi Tuất
Người tuổi Tuất tính tình thật thà, trung thực. Họ sống thiện lương, rõ ràng yêu ghét. Họ ghét sự giả tạo, không bao giờ thích so đo tranh chấp với người khác. Họ chỉ chú tâm làm việc của mình. Hơn nữa, họ sống rất có trách nhiệm, luôn giữ tâm thế bình ổn giải quyết mọi việc. Họ quan niệm cái gì không là của mình thì giành giật là vô ích, mà đã là của mình rồi thì phải giữ và bảo vệ thật tốt.
Chính tính cách này giúp người tuổi Tuất luôn có cuộc sống khá ổn yên. Dù có gặp nhiều khó khăn thế nào, họ cũng rất bình tĩnh đối mặt.
*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.