DÂN VĂN PHÒNG muốn THOÁT Ế, chỉ cần BÀY TRÍ PHONG THỦY theo cách này, tình duyên xoay chuyển, nhanh chóng CÓ GẤU

Tâm linh - Tử vi 10/04/2022 14:05

Một vài bí kíp bày trí phong thủy dưới đây sẽ hỗ trợ dân văn phòng sớm tìm được tình yêu của đời mình. Cùng tham khảo nhé!

Xác định phương vị đào hoa

Người tuổi Thân, Tý, Thìn có phương vị đào hoa ở hướng Chính Tây.

Người tuổi Dần, Ngọ, Tuất ở hướng Chính Đông.

Người tuổi Hợi, Mão, Mùi ở hướng Chính Bắc.

 Người tuổi Tỵ, Dậu, Sửu ở hướng Chính Nam.

Bài trí đồ phong thủy ở phương vị đào hoa

Sau khi đã xác định được phương vị đào hoa của mình, bạn nên sử dụng một số vật phẩm phong thủy để bài trí tại đó sẽ thúc đẩy đào hoa khí vượng, giúp bạn sớm tìm được nửa kia ưng ý.

Thủy tinh màu hồng

DÂN VĂN PHÒNG muốn THOÁT Ế, chỉ cần BÀY TRÍ PHONG THỦY theo cách này, tình duyên xoay chuyển, nhanh chóng CÓ GẤU - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Trong phong thủy, thủy tinh còn được gọi là đá phong thủy. Thủy tinh màu hồng có tác dụng thúc đẩy tình cảm phát triển ổn định, thúc vượng nhân duyên, là “trợ thủ đắc lực” trên con đường chinh phục tình yêu của bạn.

Do đó, tại phương vị đào hoa trên bàn làm việc của mình, bạn có thể đặt một quả cầu thủy tinh trên một chiếc cốc hay ly bằng gốm màu trắng. Điều này có tác dụng hữu hiệu trong việc thu hút sự chú ý của các đối tượng khác giới.

Chậu cây xanh

DÂN VĂN PHÒNG muốn THOÁT Ế, chỉ cần BÀY TRÍ PHONG THỦY theo cách này, tình duyên xoay chuyển, nhanh chóng CÓ GẤU - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Thực vật có màu xanh không chỉ tạo cảm giác mát mắt, thư giãn mà còn thúc đẩy nhân duyên vượng, tăng sức mạnh đào hoa. Vì thế, bạn có thể trưng chậu cây cảnh màu xanh ở phương vị đào hoa trên bàn làm việc của mình để sớm tìm được tình yêu đích thực.

Lưu ý, chỉ nên chọn những loại cây có tán rộng, lá tròn trịa, không gai góc. Đồng thời, nên chăm sóc chúng hàng ngày, tránh để xảy ra hiện tượng héo úa hay rụng lá. Có như vậy mới phát huy tác dụng tối ưu trong việc chiêu nạp đào hoa khí, giúp bạn nhanh chóng thoát ế.

Thiệp mời hay kẹo cưới

DÂN VĂN PHÒNG muốn THOÁT Ế, chỉ cần BÀY TRÍ PHONG THỦY theo cách này, tình duyên xoay chuyển, nhanh chóng CÓ GẤU - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Sau khi tham gia lễ cưới của bạn bè, bạn có thể giữ lại thiệp mời hoặc lấy hai vài túi, viên kẹo cưới mang về để ở bàn làm việc.

Theo phong thủy, những đồ vật này chứa nhiều hỉ khí, giúp bạn sớm đón nhận tinh vui trong tình yêu. Đồng thời bày kẹo cưới theo cặp cũng mang ý nghĩa bạn sớm tìm được người “xứng đôi vừa lứa” với mình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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