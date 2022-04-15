Đàn ông thuộc các con giáp này CHUNG THUỶ số 1 với vợ, có tướng làm LÃNH ĐẠO

Tâm linh - Tử vi 15/04/2022 20:28

Nửa kia của bạn có thuộc trong những con giáp dưới đây?

Tuổi Dần

Đàn ông tuổi Dần rất chung tình. Họ thường yêu từ cái nhìn đầu tiên và chung thủy với một mối tình. Nếu đã có tình ý với một người phụ nữ nào đó, những chàng tuổi Dần sẽ theo đuổi mục tiêu đến cùng.

Họ sẽ không bao giờ bỏ cuộc và có thể tìm mọi cách để đoạt được mục tiêu. Thậm chí, nếu chẳng may người bạn đời của chàng trai tuổi Dần rời bỏ họ, họ cũng khó lòng có một mối tình mới bởi sự vương vấn và lưu luyến.

Đàn ông tuổi Dần có tố chất trở thành lãnh đạo và kiểm soát tất cả mọi việc. Vì thế, trong các cuộc hôn nhân, người chồng tuổi Dần mong muốn vợ hoặc con cái mình nghe theo ý của mình.

Do tính cách rất chung thủy, nên những người đàn ông tuổi Dần không bao giờ chấp nhận mình bị phản bội hoặc cắm sừng.

Tuổi Tý

Tình yêu đầu đời với những rung động thiêng liêng khiến cho nam tuổi Tý chẳng thể nào quên, mối tình đầu cũng thường sẽ trở thành tình yêu duy nhất trong đời của họ. Cả đời mình thì những quý ông tuổi Tý hầu như chỉ yêu sâu đậm một người. Nếu đã phải yêu, phải lấy ai làm vợ thì sao phải rắc rối cân đo đong đếm, chỉ cần lắng nghe trái tim mình, ai là người mình yêu nhất thì đó sẽ là người vợ cả đời này tuổi Tý nâng niu trong tay mình.

Đàn ông thuộc các con giáp này CHUNG THUỶ số 1 với vợ, có tướng làm LÃNH ĐẠO - Ảnh 1

Họ sẽ giữ mình đến cùng để bảo vệ tình yêu, bảo vệ sự thiêng liêng của tổ ấm gia đình mà 2 người đã chung tay gây dựng.

Và một khi đã yêu nhau đến thế hà cớ gì phải làm tổn thương nhau, dù mai sau có giàu sang phú quý, có trở thành ông chủ thì tình đầu say đắm vẫn chẳng bao giờ phai nhạt trong tim con giáp này. Họ sẽ giữ mình đến cùng để bảo vệ tình yêu, bảo vệ sự thiêng liêng của tổ ấm gia đình mà 2 người đã chung tay gây dựng.

Tuổi Tuất

Đàn ông tuổi Tuất rất xem trọng gia đình, yêu thương vợ con hết mực. Họ luôn có ý thức và trách nhiệm với vai trò trụ cột của mình. Dù có đi đâu, làm gì, họ vẫn luôn hướng về vợ con, không quan tâm để mắt đến người khác. Họ là người chồng tốt, có trách nhiệm và luôn biết cách giữ không khí vui vẻ trong gia đình.

Nếu lấy được người tuổi Tuất, bạn sẽ không phải tủi thân và lo sợ anh ấy thay lòng đổi dạ. Một khi đã yêu và cưới ai đó, họ sẽ sẵn sàng từ bỏ những cuộc vui của mình, một lòng một dạ hướng về gia đình. Đặc biệt, họ có ý chí phấn đấu, không ngại gian nan thử thách, làm việc gì cũng kiên trì và nhẫn nại.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!!

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