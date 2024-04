Cuối tuần này (27-28/4/2024), 3 con giáp vượt Vũ Long Môn, cá Chép hóa Rồng, cứ ung dung hưởng lộc, tậu nhà mua xe dễ như trở bàn tay

Lưu ý là bản mệnh có thể mất tiền trong ngày hôm nay, do đó bản mệnh nên thận trọng hơn trong chuyện tiền nong. Khi có bất cứ giao dịch tiền bạc nào, bản mệnh nên kiểm tra cụ thể từng điều khoản để tránh sai sót.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Tỵ

Tuổi Sửu

Người tuổi Trâu rất chân thành, lương thiện, chính vì thế họ sẽ nhận được nhiều may mắn trong cuộc sống. Trong những ngày cuối tháng 4 dương, họ đón lộc từ quý nhân, gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp và cuộc sống. Trong công việc, họ giành được nhiều thành tựu, gặt hái được nhiều may mắn và tài lộc.

Với những người làm công ăn lương, hay là người làm kinh doanh cũng là thời điểm làm ăn phát đạt, dù gặp khó khăn trở ngại cũng có thể hóa xui thành may. Bên cạnh đó, người tuổi Sửu nên nhớ sắp xếp các mục tiêu và đi đúng lộ trình các kế hoạch của mình thì mới dễ dàng đạt được thành công.

Tuổi Tuất

Tử vi cuối tuần của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất có nhiều niềm vui khi thay đổi tư duy về cuộc sống. Thời gian này tuổi Tuất biết ơn những gì mà mọi người đã giúp đỡ bạn, cố gắng tự thay đổi bản thân.

Công việc: Người tuổi Tuất bình tĩnh cải thiện công danh theo cách riêng của bạn.

Tình cảm: Chuyện tình cảm vui vẻ có được nhiều sự may mắn, thoải mái ở bên cạnh nhau.

Tài lộc: Về mặt tài chính, chờ đợi sự thay đổi tài chính từ mọi phía.

Sức khoẻ: Sự cố gắng bảo vệ sức khỏe, luôn biết cách quan tâm bản thân.

