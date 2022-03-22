Cuối tuần này (25/03 - 27/03), các con giáp sau chuẩn bị đón "SONG HỶ LÂM MÔN", sự nghiệp tình duyên khởi sắc bất ngờ

Cuối tuần này (25/03 - 27/03) được xem là thời gian cát lành của những người tuổi Tuất. Bạn có thể sẽ đạt được nhiều bước tiến trong cả chuyện tình cảm lẫn công danh. Những dự án đầu tư trước kia bất ngờ mang lại cho bạn một số tiền cực khủng. Các cơ hội làm ăn mới cũng lần lượt kéo đến khiến bạn lúc nào cũng bận rộn.

Chuyện tình cảm của con giáp có nhiều chuyển biến tích cực. Những người độc thân sẽ tìm được nửa kia như ý.

Tuổi Thân

Tuổi Thân vừa có cơ hội thoát "ế" vừa có tin vui trong công việc. Ảnh minh họa

Được Tam Hội cục che chở, người tuổi Thân có nhiều bước tiến triển tốt đẹp, con đường công danh hanh thông, rộng mở. Bản mệnh tìm được cho mình những hướng đi đúng đắn, giúp bạn giải quyết được vấn đề còn dang dở. Bạn cũng nhiệt tình khi ai đó cần tới sự giúp đỡ vì muốn xây dựng môi trường làm việc thân thiện, gắn bó.

Thổ sinh Kim, bạn nên biết trân trọng những nỗ lực cũng như sự quan tâm mà người ấy dành cho mối quan hệ này bởi hạnh phúc mà bạn đang sở hữu khiến bao người mơ ước mà không được đấy. Người độc thân trải qua những giây phút ngọt ngào trong một buổi hẹn hò chớm nở.



Tuổi Mão

Con giáp may mắn này sẽ gặp được những cơ hội tốt, tài lộc lên cao. Bạn có thể thoát khỏi cuộc sống buồn tẻ và gặt hái được nhiều thành công, thu hoạch rất nhiều. Vì vậy, chỉ cần con giáp không ngừng cống hiến và chủ quan thì chắc chắn sẽ gặt hái được nguồn năng lượng tích cực và vận khí hanh thông, để cuộc sống ngày càng sung túc hơn.

Bên cạnh đó, con giáp này cũng sẽ có vận đào hoa, người độc thân có duyên với người khác phái, tìm được người tâm đầu ý hợp là niềm hạnh phúc nhân đôi.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.