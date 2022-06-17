Cuối tuần này (18-19/06/2022): Con giáp nào xui xẻo bủa vây, coi chừng sự nghiệp 'đi tong' vì tiểu nhân hãm hại

Tâm linh - Tử vi 17/06/2022 07:00

Dù là ngày cuối tuần, 3 con giáp này vẫn liên tục bị vận đen bủa vây, tiểu nhân hãm hại chẳng tha.

Tuổi Dần

Nhờ Tam Hội mà tuổi Dần có cơ hội gặp được những người bạn thú vị. Nhất là những người có thể tự cười nhạo bản thân thường là một người vui vẻ và nói không với việc quan trọng hóa vấn đề khiến chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có gì.

Thiên Quan nhắc nhở tuổi Dần rằng đừng quên rằng tương lai luôn luôn là một ẩn số, chúng không thực sự rõ trong tầm mắt của bạn lúc này đâu. Vậy thì hãy cho mình cơ hội được trải nghiệm, được khám phá, và thời gian sẽ trả lời cho bạn tất cả.

Cuối tuần này (18-19/06/2022), có thể có về một vài rắc rối liên quan tới tiền bạc mà bản mệnh cần phải lưu tâm. Có thể bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải đối mặt nhưng nếu không tập trung xử lý sẽ khiến vấn đề cứ thế tăng lên chóng mặt trong tương lai.

Tuổi Mùi

Mùi đen đủi khi công việc kinh doanh trong 2 ngày cuối tuần (18-19/06/2022) lại xuống dốc trầm trọng. Bạn cảm thấy chán nản vì đã đặt niềm tin quá nhiều ở người bạn thân của mình. Hùn vốn kinh doanh nhưng kết quả nhận được lại là thua lỗ, thực sự đau đầu đó. Hãy xem lại cách thức làm việc và mặt hàng kinh doanh nhé, có thể không phù hợp với nhu cầu thiết yêu của khách hàng.

Cuối tuần này (18-19/06/2022): Con giáp nào xui xẻo bủa vây, coi chừng sự nghiệp 'đi tong' vì tiểu nhân hãm hại - Ảnh 1
Mùi đen đủi khi công việc kinh doanh trong 2 ngày cuối tuần lại xuống dốc trầm trọng. Bạn cảm thấy chán nản vì đã đặt niềm tin quá nhiều ở người bạn thân của mình.

Tuổi Tuất

Hôm nay con giáp tuổi Tuất dễ gây xung đột với một người nào đó vì chuyện cũ xảy ra giữa hai người. Đừng phí thời gian quay lại thời quá khứ nhé. Hãy hướng đến hiện tại, nhìn về tương lai và sống một cách tích cực hơn, bởi vì mọi thứ phía trước đều tươi sáng hơn bạn tưởng tượng đấy.

Đối mặt với Tỷ Kiên, con giáp tuổi Tuất sẽ than thân trách phận, thế nhưng tại sao bạn không tự quay lại hỏi mình rằng những ước mơ của bạn có thực tế không? Dựa trên thực tế để đưa ra những mong đợi, những kỳ vọng cho mình, nếu không bạn sẽ mệt mỏi thôi.

Sức khỏe của bản mệnh hôm nay không được khả quan, dù là ngày nghỉ thì cũng đừng lơ là việc tập luyện bạn nhé. Nếu bận quá cũng nên dành 15 phút tập luyện, hoặc cũng đừng vì được nghỉ mà ngủ quá nhiều trong một ngày đấy.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   # tử vi 12 con giáp #Tử vi 12 con giáp nhâm dần # con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 34 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 24 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 24 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 12 giờ 49 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 24 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 24 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 24 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 39 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 15 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026