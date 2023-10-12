Cuối tuần này (14/10 - 15/10), 3 con giáp chạm tay đến danh vọng, tiền bạc bốn phương tụ về, may mắn triền miên

Tâm linh - Tử vi 12/10/2023 10:46

Nhờ được thần tài bám riết không buông nên 3 con giáp giàu có này sẽ phú quý đủ đầy, tình tiền viên mãn, càng về hậu vận càng đắc tài đắc lộc.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn sinh ra đã sung sướng an nhàn thế nhưng thay vì lười nhác hưởng thụ thì con giáp này lại nỗ lực không ngừng để tự chủ tài chính. Tử vi có nói, trong 2 ngày cuối tuần, càng dám dấn thân, con giáp này sẽ càng giàu sang, hút cạn lộc trời.

Đây cũng được xem là thời hoàng kim của con giáp may mắn ngút trời này. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, đời sang trang mới là phúc phần Thìn xứng đáng nhận được sau chuỗi ngày khốn khó chông chênh.

Cuối tuần này (14/10 - 15/10), 3 con giáp chạm tay đến danh vọng, tiền bạc bốn phương tụ về, may mắn triền miên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Điềm đạm, chăm chỉ và có khả năng chịu được áp lực công việc nên Sửu có sự nghiệp thăng tiến khá nhanh. Đây cũng là lý do vì sao họ được cấp trên trọng dụng, trao cho vô số cơ hội để cải thiện thu nhập, thăng chức tăng lương ầm ầm.

Khổ tận cam lai, sau những tháng ngày nằm gai nếm mật thì tử vi dự đoán, đúng 2 ngày cuối tuần, con giáp giàu có tuổi Sửu sẽ kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Nếu họ càng chăm chỉ làm việc thì càng giàu sang thịnh vượng, của nả chất đống.

Cuối tuần này (14/10 - 15/10), 3 con giáp chạm tay đến danh vọng, tiền bạc bốn phương tụ về, may mắn triền miên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu nổi danh là người siêng năng, từ tốn. Con giáp này ít khi đố kỵ, ích kỷ với người xung quanh. Họ không để quyền lợi cá nhân làm mờ mắt. Tuổi Dậu luôn nghĩ đến cảm xúc của mọi người trước khi làm việc gì.

Nhờ tập cách nghĩ cho người khác, sống ôn hòa, biết điều nên Dậu nhận nhiều thiện cảm của mọi người xung quanh. Từ đây, họ được giúp đỡ trong công việc, cuộc sống hằng ngày. Bước sang 2 ngày cuối tuần, con giáp này sẽ ăn nên làm ra, có bạc tỷ trong tay khiến ai cũng hờn.

Cuối tuần này (14/10 - 15/10), 3 con giáp chạm tay đến danh vọng, tiền bạc bốn phương tụ về, may mắn triền miên - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

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